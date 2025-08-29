Prime Video Argentina septiembre 2025: estrenos, series y películas que no te podés perder

Como cada mes, las plataformas de streaming renuevan su catálogo con series y películas para todo tipo de público. Amazon Prime Video no es la excepción , porque en septiembre se suman nuevos títulos destacados e ideales para disfrutar durante todo el mes.

Prime Video presentó su cartelera para septiembre , que combina producciones internacionales y esperados regresos. Entre thrillers, comedias y acción , la plataforma busca consolidarse entre los favoritos del streaming .

Un grupo de recién graduados de secundaria forma una banda musical para escapar de un futuro incierto. Entre conciertos, romances y desafíos del verano, los jóvenes luchan por cumplir sus sueños y enfrentar las decisiones que definirán su camino.

10 de septiembre

La novia

Robin Wright lidera esta historia sobre Laura, una mujer exitosa cuya vida cambia con la llegada de Cherry, la novia de su hijo. Entre desconfianza y secretos ocultos, se revelan tensiones familiares que pondrán a prueba sus relaciones.

11 de septiembre

Tribute

Nacho Vigalondo y Rubén Ajau presentan un documental producido por Domino’s Pizza que recorre la historia de los videojuegos en España. A través de su experiencia como gamer y testimonios de creadores, periodistas y streamers, se muestra cómo esta industria marcó a toda una generación.

12 de septiembre

Cada minuto cuenta

Inspirada en el terremoto de 1985 en Ciudad de México, la serie sigue a un doctor, una periodista y una familia que deben arriesgarlo todo para salvar a cientos de personas. Cada minuto es crucial en esta historia de valentía y supervivencia.

17 de septiembre

Gen V – Temporada 2

La segunda temporada del spin-off de The Boys comienza con tres episodios y continuará semanalmente. Los protagonistas regresan, pero la ausencia de Chance Perdomo será recordada con un homenaje. Se suma Hamish Linklater como Cipher, un personaje con gran potencial.

24 de septiembre

Hotel Costiera

Ambientada en la costa italiana, esta serie mezcla lujo, drama y misterio. Jesse Williams interpreta a un exmarine que trabaja como “fixer” en un hotel de Positano y se ve envuelto en la investigación de la desaparición de la hija del dueño, junto a un reparto internacional que incluye a Maria Chiara Giannetta, Alejandra Onieva y Jean-Hugues Anglade.