"El Encargado" con Guillermo Francella: cuándo llega a Disney+ la cuarta temporada

Con un relato atrapante que refleja la idiosincrasia argentina, " El Encargado " se consolidó como una de las series más destacadas de Disney+ a lo largo de sus tres temporadas. Con un elenco encabezado por Guillermo Francella , la historia regresa en una nueva entrega dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat , los mismos responsables de " Homo Argentum ".

Desde su llegada a la plataforma en 2022 , pocos imaginaron que la serie creada por Cohn y Duprat alcanzaría tanta repercusión entre el público argentino. Su trama, ambientada en edificios porteños, gira en torno a Eliseo Basurto -interpretado por Francella -, un portero obsesionado con el poder y el dinero .

Con múltiples artimañas y una astucia implacable, la tercera temporada dejó a Eliseo al mando de una empresa de tercerización de porteros . Sin embargo, al intentar avanzar sobre los derechos laborales de los trabajadores, terminó enfrentándose al Sindicato y a la Justicia .

Pese a ello, gracias a pactos secretos y maniobras estratégicas , logró evitar la cárcel y ganarse el apoyo popular . Ese respaldo lo llevó a una inesperada reunión con el presidente de la Nación , interesado en su visión sobre el mercado laboral y sus polémicas jugadas políticas.

Ese clímax final dejó al público expectante, con la promesa de que la historia se retomará en la cuarta temporada, prevista para el segundo semestre de 2025, aunque sin fecha confirmada. Como anticipo positivo, ya se iniciaron las grabaciones en nuevas locaciones con un elenco que suma a Gabriel “El Puma” Goity, Viviana Puerta, Gastón Cocciarale, Arturo Puig y Luis Brandoni. La temporada contará con un total de siete episodios.

La cuarta entrega de "El Encargado" llega en paralelo al éxito de Homo Argentum, película que superó el millón de espectadores en cines y generó debate entre quienes la tildaron de poco inclusiva y quienes la consideraron lo mejor de la comedia nacional. Se espera que la cinta llegue a Disney+ en los próximos meses, ya que su gran desempeño en taquilla retrasa su desembarco en la plataforma.