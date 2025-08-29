Streaming

Dónde ver "El Mono", la película de terror de Stephen King que no está en Netflix ni en Max

Con una duración de 107 minutos, la película de terror del 2025 se consolidó como una de las más aclamadas de su género. Descubrí dónde verla en streaming.

Dónde ver "El Mono", la película de terror de Stephen King que no está en Netflix ni en Max

 Por Luis Calizaya

Stephen King vuelve a estremecer a los fanáticos del terror con "El Mono", su más reciente adaptación cinematográfica. Ahora disponible en Prime Video, esta película de 107 minutos promete tensión, oscuridad y una historia inquietante que atrapará tanto a lectores del autor como a quienes buscan un nuevo susto en el streaming.

"El Mono" llegó a los cines el 21 de febrero de 2025.

Amazon Prime Video: de qué trata "El Mono"

Los gemelos Hal y Bill descubren en el ático de su padre un extraño mono de juguete que pronto comienza a vincularse con muertes tan extrañas como espeluznantes. Aunque logran deshacerse del objeto maldito, años más tarde este regresa, obligándolos a enfrentarse nuevamente para intentar destruirlo de una vez por todas.

Qué dice la crítica especializada sobre la película

Al tratarse de un relato inspirado en los escritos de King, la película tuvo un buen recorrido en cines, destacando tanto en taquilla como en la crítica. A ello se suma la experiencia de su director, Osgood Perkins -responsable de Longlegs con Nicolas Cage- y la producción de James Wan, creador de sagas icónicas como La Noche del Demonio, El Conjuro y Annabelle.

El portal Bloody Disgusting señaló: “Con una narración enérgica y un espíritu lúdico, ‘The Monkey’ ofrece una adaptación de Stephen King como ninguna otra (...) Una entretenida locura de medianoche”. Por su parte, Empire advirtió: “No esperes el verdadero terror de Longlegs ni de la historia original de King. Espera abundantes gags que te harán, bueno, dar arcadas. Las mejores escenas aquí son una gloria sangrienta”.

Finalmente, Fotogramas resaltó: “Comedia negra salvaje, desternillante y apocalíptica (...) De largo, la mejor película de su director”.

Reparto de la película

  • Theo James
  • Tatiana Maslany
  • Colin O'Brien
  • Rohan Campbell
  • Sarah Levy
  • Adam Scott
  • Osgood Perkins
  • Tess Degenstein
  • Danica Dreyer
Una película con escenas sangrientas, pero inmersa en la comedia.

Series y películas con el actor Theo James

  • En series:

1. The White Lotus (2022 – Temporada 2)

En esta aclamada serie de HBO, James interpreta a Cameron Sullivan, un adinerado empresario que viaja con su esposa y amigos a un lujoso resort en Sicilia. Bajo la apariencia de vacaciones paradisíacas, emergen tensiones, secretos y rivalidades que destapan lo peor de cada huésped.

2. The Time Traveler’s Wife (2022)

Basada en la novela de Audrey Niffenegger, cuenta la historia de Clare y Henry, cuya relación está marcada por una rara condición genética que hace que él viaje en el tiempo de forma incontrolable. James interpreta a Henry, explorando el amor, la pérdida y la inevitabilidad del destino.

3. Sanditon (2019-2023)

Inspirada en la última novela inconclusa de Jane Austen, sigue a Charlotte Heywood, una joven que se muda a la ciudad costera de Sanditon para vivir nuevas experiencias. James interpreta a Sidney Parker, un hombre complejo y reservado que se convierte en su interés romántico.

  • En películas:

1. Divergente (2014)

Basada en la saga de Veronica Roth, la historia transcurre en un mundo dividido en facciones según virtudes humanas. Tris descubre que es "divergente" y no encaja en ninguna categoría. James interpreta a Cuatro (Four), un instructor enigmático que se convierte en su aliado y protector.

2. How It Ends (2018)

Un thriller apocalíptico de Netflix. Un misterioso cataclismo provoca el colapso del mundo. James interpreta a Will, un joven que emprende un viaje desesperado junto a su suegro para rescatar a su prometida en medio del caos.

3. The Benefactor (2015)

James interpreta a Luke, un joven recién casado cuya vida se cruza con la de un excéntrico millonario interpretado por Richard Gere. El benefactor ofrece ayudarles económicamente, pero pronto su generosidad se convierte en un control tóxico y perturbador.

Tráiler de "El Mono"

Embed - El Mono (The Monkey) - Trailer oficial - Subtitulado

