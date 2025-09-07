streaming

El verdadero caso de ciberacoso que dio origen al éxito de Netflix en "Número desconocido"

Una pareja de adolescentes protagoniza el documental de Netflix, que no solo revela los efectos del hostigamiento en línea, sino del control familiar.

El verdadero caso de ciberacoso que dio origen al éxito de Netflix en Número desconocido

El verdadero caso de ciberacoso que dio origen al éxito de Netflix en "Número desconocido"

 Por Luis Calizaya

Como es habitual en Netflix, la plataforma suma éxitos con historias atrapantes y de diversas duraciones. Entre ellos destaca el documental "Número desconocido: un escándalo de ciberacoso", que reconstruye de manera ficcional la historia real de una pareja de adolescentes en 2021.

Lejos de ser otra historia más del streaming, Skye Borgman, directora de la película, reconstruye el caso real con detalles íntimos, mostrando no solo lo peor del ciberacoso, sino cómo este puede provenir de quien menos se espera.

Lee además
Netflix anunció un documental sobre la vida de Duki: cuándo se estrena video
streaming

Netflix anunció un documental sobre la vida de Duki: cuándo se estrena
Con Álvaro Morte, Netflix estrena Dos tumbas: una miniserie sobre la venganza y la justicia video
Streaming

Con Álvaro Morte, Netflix estrena "Dos tumbas": una miniserie sobre la venganza y la justicia
Documental Netflix (2)
Una pel&iacute;cula de menos de 100 minutos y un final impactante.

Una película de menos de 100 minutos y un final impactante.

Netflix: cuál es la historia real de "Número desconocido: un escándalo de ciberacoso"

A inicios de 2021, Ashley y Owen, estudiantes de secundaria en Beal City, Michigan, pasaron de un romance juvenil a un infierno digital por mensajes y fotos obscenas enviadas por un contacto desconocido durante varios días. Al principio pensaron que se trataba de un compañero obsesionado, pero el acoso escaló en redes sociales, centrado en Ashley y aspectos personales de su vida.

Las investigaciones policiales inicialmente apuntaron a Khloe Wilson, compañera de clase, pero las pruebas no fueron suficientes. Con la intervención del FBI y la colaboración de las madres, finalmente se descubrió que el verdadero responsable era la madre de Ashley, Kendra Licari, quien usó una identidad falsa y una VPN para ocultar su ubicación.

En 2022, el proceso judicial contra Licari incluyó más de 300 páginas de evidencia y terminó con una condena de prisión por más de un año por acoso cibernético. Los tribunales calificaron sus actos como perturbadores y detestables, y se reservó la evidencia para proteger la privacidad de la víctima. Aunque el motivo del acoso no se conoció con certeza, el fiscal David Barberi sugirió un posible síndrome de Munchausen cibernético. Licari además perdió la custodia de su hija.

Documental Netflix (1)
La familia de Ashley destruida por un hecho cruel.

La familia de Ashley destruida por un hecho cruel.

Más documentales imperdibles de Netflix

1. La memoria infinita (2023)

Este aclamado documental chileno, dirigido por Maite Alberdi, narra la historia de Augusto y Paulina, una pareja que enfrenta juntos el Alzheimer de él. Ganó el Premio Goya a la mejor película iberoamericana y fue nominado al Óscar como mejor documental. Es el documental chileno más visto de la historia.

2. La encantadora de tiburones (2025)

Dirigido por la ganadora del Óscar por "My Octopus Teacher", este documental sigue a Ocean Ramsey, una activista que nada sin protección junto a tiburones. El filme cuestiona si el activismo puede ser efectivo sin caer en el espectáculo mediático.

3. Angi: crimen y mentira (2025)

Este documental basado en hechos reales explora el caso de María Ángeles Molina, conocida como “Angi”, condenada por el asesinato de su amiga y compañera de trabajo Ana Páez en Barcelona. La historia profundiza en la suplantación de identidad y los giros inesperados del caso.

4. En la nave del encanto (2025)

Pedro Alonso presenta este documental que explora el chamanismo y la medicina tradicional en México, Colombia y Turquía. La obra busca neutralizar los prejuicios alrededor de estas prácticas espirituales y ofrece una mirada profunda a la interculturalidad.

Tráiler de "Número desconocido: un escándalo de ciberacoso"

Embed - Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar | Trailer Español Latino Subtitulado 4K UHDTV

Temas
Seguí leyendo

Lo nuevo y mejor de Netflix en septiembre: qué series y películas llegan a la plataforma

El documental de Netflix sobre el campesino chileno que ganó la lotería y no cobró el premio

Qué ver en Disney+ en septiembre 2025: calendario completo de estrenos en series y películas

Dónde ver "El Mono", la película de terror de Stephen King que no está en Netflix ni en Max

Prime Video Argentina septiembre 2025: estrenos, series y películas que no te podés perder

"El Encargado" con Guillermo Francella: cuándo llega a Disney+ la cuarta temporada

LO QUE SE LEE AHORA
Netflix anunció un documental sobre la vida de Duki: cuándo se estrena video
streaming

Netflix anunció un documental sobre la vida de Duki: cuándo se estrena

Las Más Leídas

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza:  quiénes pueden ingresar.
Salud

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza: quiénes pueden ingresar

Operativo en Lavalle termina con el secuestro de cocaína rumbo a San Juan
Intervino la Justicia Federal

Los emboscaron camino a San Juan y cayeron con varios kilos de cocaína

Incertidumbre por la serie de pasaportes impresos con fallas
Documentación con errores

Miles de pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si tu documento está afectado y qué hacer

La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó sus candidatos en el departamento sureño video
Elecciones 2025

Sin la candidata"foránea", Cambia Mendoza presentó su lista para el Concejo de Malargüe

Te Puede Interesar

El episodio ocurrió en el interior de una vivienda de Cuadro La Estación
Grave hecho

Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

Por Sitio Andino Policiales
El resultado de la elección de este domingo en Buenos Aires es clave para el gobierno de Javier Milei. 
análisis

Elecciones 2025: por qué el resultado en provincia de Buenos Aires será clave para Mendoza

Por Cecilia Zabala
Franco Colapinto dio su mejor esfuerzo.
automovilismo

Franco Colapinto 17° en el GP de Italia 2025 en Monza; ganó Verstappen y McLaren completó el podio

Por Sitio Andino Deportes