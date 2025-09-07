El verdadero caso de ciberacoso que dio origen al éxito de Netflix en "Número desconocido"

Como es habitual en Netflix , la plataforma suma éxitos con historias atrapantes y de diversas duraciones. Entre ellos destaca el documental " Número desconocido: un escándalo de ciberacoso ", que reconstruye de manera ficcional la historia real de una pareja de adolescentes en 2021 .

Lejos de ser otra historia más del streaming, Skye Borgman , directora de la película , reconstruye el caso real con detalles íntimos , mostrando no solo lo peor del ciberacoso , sino cómo este puede provenir de quien menos se espera .

A inicios de 2021 , Ashley y Owen , estudiantes de secundaria en Beal City, Michigan , pasaron de un romance juvenil a un infierno digital por mensajes y fotos obscenas enviadas por un contacto desconocido durante varios días. Al principio pensaron que se trataba de un compañero obsesionado, pero el acoso escaló en redes sociales, centrado en Ashley y aspectos personales de su vida .

Las investigaciones policiales inicialmente apuntaron a Khloe Wilson , compañera de clase , pero las pruebas no fueron suficientes. Con la intervención del FBI y la colaboración de las madres , finalmente se descubrió que el verdadero responsable era la madre de Ashley, Kendra Licari , quien usó una identidad falsa y una VPN para ocultar su ubicación.

En 2022, el proceso judicial contra Licari incluyó más de 300 páginas de evidencia y terminó con una condena de prisión por más de un año por acoso cibernético. Los tribunales calificaron sus actos como perturbadores y detestables, y se reservó la evidencia para proteger la privacidad de la víctima. Aunque el motivo del acoso no se conoció con certeza, el fiscal David Barberi sugirió un posible síndrome de Munchausen cibernético. Licari además perdió la custodia de su hija.

Documental Netflix (1) La familia de Ashley destruida por un hecho cruel. Foto: web

