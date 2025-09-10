Rodrigo de la Serna brilla en la última miniserie de Disney+

Streaming

El actor argentino y Miren Ibarguren protagonizan una producción que une un caso criminal con fenómenos sobrenaturales.

 Por Luis Calizaya

En una de las producciones programadas para este 10 de septiembre, Disney+ estrena la miniserie "Los sin nombre", protagonizada por Rodrigo de la Serna. Basada en la obra del escritor inglés Ramsey Campbell, sus seis episodios presentan una historia familiar que combina una desaparición con elementos sobrenaturales.

¿Un caso criminal y fantasmas?: así transcurre "Los sin nombre".

Disney+: de qué trata "Los sin nombre"

Claudia es madre de Ángela, una niña que desaparece de manera trágica. Años después, pese al trauma, recibe una pista que podría indicar que su hija sigue con vida tras una misteriosa llamada telefónica. Con la esperanza de encontrarla, decide acudir al inspector Salazar (de la Serna), quien investigó el caso tiempo atrás, y a Laura, una niña con un don especial que logró salvar a Ángela. Juntos buscan desentrañar la verdad detrás del misterio.

Crítica tras su estreno

Bajo la dirección de Pau Freixas, el thriller español-argentino recibió comentarios mixtos, destacando principalmente la trama y el desarrollo de los personajes, especialmente de Rodrigo de la Serna. Hobby Consolas señaló: "La historia de Los sin nombre encuentra un nuevo formato que le sienta bien y permite desarrollar más a los personajes, sin perder la intriga ni el interés".

Por su parte, Cine con Ñ opinó: "Se aleja de la novela original y de la película en lo posible, y aunque no presenta nada que no hayamos visto varias veces, lo hace mucho mejor y respeta más al espectador que la mayoría de producciones similares".

La miniserie de Disney+ adapta la novela hom&oacute;nima de Ramsey Campbell.

La miniserie de Disney+ adapta la novela homónima de Ramsey Campbell.

Reparto protagonico de la miniserie

  • Miren Ibarguren: Claudia Durán
  • Rodrigo de la Serna: Javier Salazar
  • Milena Smit: Laura Rey Ortiz
  • Daniel Pérez Prada: Varela
  • Pablo Derqui: Gus

Las series y películas con la actriz Miren Ibarguren

  • Series:

Aída (2005-2014)

Miren Ibarguren interpretó a Soraya García, una joven que forma parte del vibrante barrio de Esperanza Sur. La serie es una comedia centrada en la vida cotidiana de Aída, una mujer trabajadora, y su familia, explorando situaciones cómicas y dramáticas del día a día.

La que se avecina (2014-2020)

Ibarguren da vida a Yolanda Morcillo, una vecina del complejo residencial Mirador de Montepinar. La serie es una comedia sobre las relaciones vecinales, conflictos personales y situaciones absurdas dentro de una comunidad de apartamentos, combinando humor y sátira social.

Mira lo que has hecho (2018-2020)

En esta serie de comedia dramática, Miren interpreta a Sandra, la esposa del protagonista, que lidia con las peripecias y desafíos de la paternidad. La historia sigue a un cómico que debe adaptarse a la vida familiar, mostrando el humor y las dificultades de criar hijos.

  • Películas:

Pagafantas (2009)

Un hombre intenta conquistar a la chica de sus sueños mientras lucha por superar la frustración de ser el “amigo disponible”. La película mezcla romance, humor y situaciones incómodas de la vida moderna.

Spanish Movie (2009)

Ibarguren forma parte del reparto en esta parodia cinematográfica que satiriza famosas películas españolas. La historia combina escenas de terror, romance y acción de manera cómica, jugando con clichés y referencias del cine español.

Perdiendo el norte (2015)

Miren interpreta un papel secundario dentro de la historia de jóvenes españoles que emigran a Alemania en busca de oportunidades laborales, enfrentando choques culturales, aventuras y desventuras, en un tono humorístico y crítico de la situación laboral juvenil.

Tráiler de "Los sin nombre"

Embed - Los sin nombre | Tráiler oficial | Disney+

