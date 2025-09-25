La inquietante miniserie de Netflix que acaba de estrenarse y ya es tendencia

Lo que muchos pensaron que sería otra producción más de Netflix terminó convirtiéndose en una miniserie de ocho capítulos que despertó intriga desde la salida de su tráiler. Se trata de Incontrolables ( Wayward ), un thriller australiano ambientado en un reformatorio para adolescentes que aparenta ser un lugar seguro, pero oculta un oscuro secreto tras las sonrisas.

Con un tono similar a otros estrenos como El Silencio y The Society , la serie despliega una trama atrapante , con escenas significativas que abordan temas como la salud mental . Todo ello acompañado por un elenco de alto nivel encabezado por Toni Collette , cuya interpretación evoca el dramatismo de El sexto sentido y Hereditary .

En un pequeño poblado funciona un centro especial dirigido por Leanne, quien busca ayudar a jóvenes con problemas de conducta. Aunque su trabajo parece bueno, pronto la institución queda bajo la lupa de la policía , cuando se descubre que su fundadora no es quien aparenta ser . La situación estalla luego de que algunos internos logran escapar y denuncian graves acusaciones sobre lo que ocurría en el lugar.

"Incontrolables", una miniserie que debutó en Netflix con críticas positivas.

Lejos de la fórmula típica de misterio y drama , el thriller propone un enfoque novedoso que llamó la atención desde su llegada a la plataforma , logrando buenos números entre los títulos más vistos . También obtuvo el respaldo de la crítica especializada, que destacó distintos aspectos de la producción.

Medios como Mashable la calificaron como “una producción sensacional que ofrece ocho horas de suspenso puro”. En tanto, IndieWire señaló: “Aunque puede que no pase a la historia como una de las series de culto más sólidas, ‘Wayward’ tiene menos problemas que peculiaridades. Solo hay que mantener la mente abierta”.

Por su parte, JoBlo consideró que los primeros capítulos no tuvieron el mismo peso que los episodios finales, mientras que TV Guide destacó que “brilla gracias a sus personajes bien construidos”.

Miniserie (1) La miniserie tiene ocho episodios que enganchan desde el inicio. Foto: Netflix

Reparto de la miniserie

Mae Martin

Toni Collette

Sarah Gadon

Patrick J. Adams

Brandon Jay McLaren

Patrick Gallagher

Más películas y series con Toni Collette

Películas:

El sexto sentido (1999)

Un niño con la capacidad de ver y comunicarse con los muertos busca ayuda de un psicólogo infantil, lo que desencadena una historia cargada de misterio y un giro final inesperado.

Hereditary (2018)

Tras la muerte de la matriarca de la familia, oscuros secretos salen a la luz mientras sus descendientes descubren una aterradora herencia marcada por el destino y lo sobrenatural.

Pequeña Miss Sunshine (2006)

Una familia disfuncional emprende un caótico viaje por carretera para que la hija menor participe en un concurso de belleza infantil, enfrentándose a tensiones, desastres y momentos de unión.

Series:

United States of Tara (2009-2011)

Una familia intenta llevar una vida normal mientras la madre enfrenta un trastorno de identidad disociativo que provoca la aparición de distintas personalidades, cada una con su propio caos.

Unbelievable (2019)

Basada en hechos reales, sigue el caso de una adolescente acusada de inventar una violación y la investigación de dos detectives que revelan un patrón de ataques mucho más amplio.

Pieces of Her (2022)

Después de sobrevivir a un ataque violento en un restaurante, una joven descubre secretos ocultos en el pasado de su madre que ponen en peligro sus vidas y revelan una red de conspiraciones.

Tráiler de "Incontrolables"