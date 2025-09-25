Streaming

Llega a Netflix "La casa Guinness": una serie de dramas familiares y ambición de poder

Del creador de Peaky Blinders, Netflix estrenó una nueva serie que muestra cómo cuatro hermanos marcaron el destino de la famosa marca cervecera.

"La casa Guinness" es la nueva serie de Netflix que promete cautivar al público con su trama familiar e historia inspirada en una de las marcas de cerveza más importantes del mundo. Basada en hechos reales, la serie cuenta con la dirección y guion de Steven Knight, creador de "Peaky Blinders", y explora rivalidades y tensiones dramáticas dentro de la famosa familia.

En ocho episodios llenos de intriga y secretos inesperados, uno de los atractivos adicionales es la participación especial de Jack Gleeson, recordado por su papel de Joffrey Baratheon en "Game of Thrones".

Netflix - la casa guinness
Netflix anuncia su mejor estreno de septiembre con "La casa Guinness".

¿De qué trata "La casa Guinness" en Netflix?

Tras la muerte de Sir Benjamin Guinness, la cervecería busca al nuevo propietario de la empresa más importante de Europa, posición que recaerá en uno de sus cuatro hijos. La historia explora cómo las ambiciones de poder ponen a prueba la lealtad familiar. Mientras se define al heredero y el futuro de la compañía, se suman personajes y subtramas que desempeñan un rol clave en la trama principal.

¿"La casa Guinness" está basada en hechos reales?

Ambientada a fines del siglo XIX, la serie se inspira en hechos reales. Según reveló Steven Knight, aunque contaba con información limitada sobre la familia, pudo aplicar su creatividad y estilo a partir de los logros y errores de los hermanos Guinness.

El director también destacó el trabajo sobre la personalidad de cada personaje y la elección del elenco: “En cada momento de esta serie, la química entre los personajes es como la de una familia, y eso es lo que buscamos. Se pueden apreciar las emociones y lo abiertos que son entre sí, y eso funciona en todos los casos”, afirmó Knight a Netflix.

Jack Gleeson hace una aparici&oacute;n clave en la serie.

Quién es quién en el reparto

  • Anthony Boyle: Arthur Guinness
  • Louis Partridge: Edward Guinness
  • Emily Fairn: Anne Guinness
  • Fionn O'Shea: Benjamin Guinness
  • James Norton: Sean Rafferty
  • Niamh McCormack: Ellen Cochrane
  • Seamus O’Hara: Patrick Cochrane
  • Michael McElhatton: John Potter
  • Michael Colgan: Henry Gratton
  • Jack Gleeson: Byron Hedges

Más del actor Anthony Boyle: otras películas y series

  • Películas:

Tolkien (2019)

Biografía del escritor J.R.R. Tolkien, centrada en su juventud y los eventos que inspiraron su obra más famosa, El Señor de los Anillos. La película explora sus años en la escuela, su participación en la Primera Guerra Mundial y su relación con un grupo de amigos que influirían profundamente en su vida y obra.

The Lost City of Z (2016)

Basada en hechos reales, narra la historia del explorador británico Percy Fawcett, quien se adentra en la selva amazónica en busca de una civilización perdida. A pesar de las críticas de la comunidad científica, Fawcett persiste en su expedición, enfrentándose a desafíos y misterios en su búsqueda.

Danny Boy (2021)

Drama biográfico que sigue la vida del veterano de guerra Brian Wood, quien fue acusado de crímenes de guerra durante la Batalla de Danny Boy en Irak. La película aborda su lucha por limpiar su nombre y las implicaciones personales y profesionales de las acusaciones.

  • Series:

Say Nothing (2024)

Miniserie basada en el libro de Patrick Radden Keefe, que explora los eventos y personajes clave durante los Troubles en Irlanda del Norte. Anthony Boyle interpreta a Brendan Hughes, un miembro destacado del IRA, en una narrativa que profundiza en las complejidades políticas y personales del conflicto.

Masters of the Air (2024)

Serie bélica ambientada en la Segunda Guerra Mundial, centrada en la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sigue a un grupo de pilotos y su experiencia en misiones sobre Europa ocupada, enfrentando desafíos tanto en el aire como en tierra.

House of Guinness (2025)

Drama histórico que narra la historia de la familia Guinness y su imperio cervecero. Tras la muerte de Sir Benjamin Guinness, sus hijos luchan por el control de la empresa, enfrentando ambiciones personales y tensiones familiares en un contexto de cambios sociales y económicos.

Tráiler de "La Casa Guinness"

Embed - La casa Guinness | Tráiler oficial | Netflix

