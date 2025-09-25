Llega a Netflix "La casa Guinness": una serie de dramas familiares y ambición de poder

" La casa Guinness " es la nueva serie de Netflix que promete cautivar al público con su trama familiar e historia inspirada en una de las marcas de cerveza más importantes del mundo . Basada en hechos reales , la serie cuenta con la dirección y guion de Steven Knight , creador de " Peaky Blinders ", y explora rivalidades y tensiones dramáticas dentro de la famosa familia.

En ocho episodios llenos de intriga y secretos inesperados, uno de los atractivos adicionales es la participación especial de Jack Gleeson , recordado por su papel de Joffrey Baratheon en " Game of Thrones ".

Streaming La inquietante miniserie de Netflix que acaba de estrenarse y ya es tendencia

Streaming Netflix estrena la temporada 3 de "Alice in Borderland": esto es lo que tenés que saber

Tras la muerte de Sir Benjamin Guinness , la cervecería busca al nuevo propietario de la empresa más importante de Europa , posición que recaerá en uno de sus cuatro hijos . La historia explora cómo las ambiciones de poder ponen a prueba la lealtad familiar . Mientras se define al heredero y el futuro de la compañía, se suman personajes y subtramas que desempeñan un rol clave en la trama principal .

Ambientada a fines del siglo XIX , la serie se inspira en hechos reales . Según reveló Steven Knight , aunque contaba con información limitada sobre la familia, pudo aplicar su creatividad y estilo a partir de los logros y errores de los hermanos Guinness .

El director también destacó el trabajo sobre la personalidad de cada personaje y la elección del elenco: “En cada momento de esta serie, la química entre los personajes es como la de una familia, y eso es lo que buscamos. Se pueden apreciar las emociones y lo abiertos que son entre sí, y eso funciona en todos los casos”, afirmó Knight a Netflix.

Netflix - la casa guinness (1) Jack Gleeson hace una aparición clave en la serie. Foto: Netflix

Quién es quién en el reparto

Anthony Boyle: Arthur Guinness

Arthur Guinness Louis Partridge: Edward Guinness

Edward Guinness Emily Fairn: Anne Guinness

Anne Guinness Fionn O'Shea: Benjamin Guinness

Benjamin Guinness James Norton: Sean Rafferty

Sean Rafferty Niamh McCormack: Ellen Cochrane

Ellen Cochrane Seamus O’Hara: Patrick Cochrane

Patrick Cochrane Michael McElhatton: John Potter

John Potter Michael Colgan: Henry Gratton

Henry Gratton Jack Gleeson: Byron Hedges

Más del actor Anthony Boyle: otras películas y series

Películas:

Tolkien (2019)

Biografía del escritor J.R.R. Tolkien, centrada en su juventud y los eventos que inspiraron su obra más famosa, El Señor de los Anillos. La película explora sus años en la escuela, su participación en la Primera Guerra Mundial y su relación con un grupo de amigos que influirían profundamente en su vida y obra.

The Lost City of Z (2016)

Basada en hechos reales, narra la historia del explorador británico Percy Fawcett, quien se adentra en la selva amazónica en busca de una civilización perdida. A pesar de las críticas de la comunidad científica, Fawcett persiste en su expedición, enfrentándose a desafíos y misterios en su búsqueda.

Danny Boy (2021)

Drama biográfico que sigue la vida del veterano de guerra Brian Wood, quien fue acusado de crímenes de guerra durante la Batalla de Danny Boy en Irak. La película aborda su lucha por limpiar su nombre y las implicaciones personales y profesionales de las acusaciones.

Series:

Say Nothing (2024)

Miniserie basada en el libro de Patrick Radden Keefe, que explora los eventos y personajes clave durante los Troubles en Irlanda del Norte. Anthony Boyle interpreta a Brendan Hughes, un miembro destacado del IRA, en una narrativa que profundiza en las complejidades políticas y personales del conflicto.

Masters of the Air (2024)

Serie bélica ambientada en la Segunda Guerra Mundial, centrada en la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sigue a un grupo de pilotos y su experiencia en misiones sobre Europa ocupada, enfrentando desafíos tanto en el aire como en tierra.

House of Guinness (2025)

Drama histórico que narra la historia de la familia Guinness y su imperio cervecero. Tras la muerte de Sir Benjamin Guinness, sus hijos luchan por el control de la empresa, enfrentando ambiciones personales y tensiones familiares en un contexto de cambios sociales y económicos.

Tráiler de "La Casa Guinness"