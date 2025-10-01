1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

1 de octubre: por qué se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo

Cada 1 de octubre, se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

1 de octubre: por qué se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo

1 de octubre: por qué se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 1 de octubre, se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo. La fecha, establecida con fines festivos, tiene por objetivo promover un cambio importante en la forma de alimentación de las personas y producir un impacto saludable sobre su dieta. A continuación, conocé más detalles de otra efemérides de un nuevo mes.

Vegetarianismo (2)
Hoy es el Día Mundial del Vegetarianismo

Hoy es el Día Mundial del Vegetarianismo

Por qué se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo

Desde el 1 de octubre de 1977, gracias a la iniciativa de la Sociedad Vegetariana de Estados Unidos, se celebra a nivel internacional el Día Mundial de los Vegetarianos, también conocido como el Día Internacional del Vegetarianismo. Cada año, esta fecha busca promover cambios en los hábitos alimentarios de las personas, fomentando una dieta más saludable y equilibrada.

Lee además
Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables.
Solidaridad

Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre

Aunque el enfoque principal del vegetarianismo tiene una perspectiva moral, enfocada en reducir el consumo de carne y proteger a los animales, también existen razones relacionadas con la salud, como prevenir enfermedades asociadas a una alimentación desequilibrada.

Cómo se celebra este día

Durante 24 horas, se propone evitar el consumo de carne y sus derivados, como la leche, los huevos y el queso. En su lugar, se recomienda incluir frutas, verduras y otros alimentos vegetales que contribuyan al buen funcionamiento del sistema digestivo. Según especialistas en nutrición, esta práctica también ayuda a depurar el cuerpo y concientizar sobre el maltrato animal.

4 datos curiosos sobre el vegetarianismo

  • La palabra vegetariano proviene del latín y significa completo, sano, fresco o vivaz.
  • Una persona vegetariana es aquella que excluye todo tipo de carne de su dieta diaria.
  • Además de proteger a los animales y el medio ambiente, el vegetarianismo es un estilo de alimentación beneficioso para la salud del cuerpo.
  • Existen siete tipos de vegetarianismo: frugívoro, ovo-lacto-vegetariano, ovo-vegetariano, lacto-vegetariano, vegano, crudívoro y API. / diainternacionalde.com

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 1 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 1 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 1 de octubre

Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 1 de octubre

El Comité de Integración Paso Pehuenche reabre el debate sobre turismo

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

Abrieron un nuevo centro infanto-juvenil para la atención en salud mental en General Alvear

LO QUE SE LEE AHORA
Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre
Efemérides

Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025
Tomá nota

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025

Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Te Puede Interesar

Víctor Fayad presenta el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno de Alfredo Cornejo
Legislatura provincial

El gobierno de Mendoza presenta el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, baja de impuestos y pedido de roll over

Por Sitio Andino Política
Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables.
Solidaridad

Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables

Por Natalia Mantineo
Ambos vehículos sufrieron importantes daños tras el accidente vial. 
En una esquina con semáforos

Terrible accidente vial entre dos autos en plena Ciudad de Mendoza

Por Pablo Segura