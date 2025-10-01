1 de octubre: por qué se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 1 de octubre, se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo. La fecha, establecida con fines festivos, tiene por objetivo promover un cambio importante en la forma de alimentación de las personas y producir un impacto saludable sobre su dieta. A continuación, conocé más detalles de otra efemérides de un nuevo mes.

Vegetarianismo (2) Hoy es el Día Mundial del Vegetarianismo Por qué se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo Desde el 1 de octubre de 1977, gracias a la iniciativa de la Sociedad Vegetariana de Estados Unidos, se celebra a nivel internacional el Día Mundial de los Vegetarianos, también conocido como el Día Internacional del Vegetarianismo. Cada año, esta fecha busca promover cambios en los hábitos alimentarios de las personas, fomentando una dieta más saludable y equilibrada.

Aunque el enfoque principal del vegetarianismo tiene una perspectiva moral, enfocada en reducir el consumo de carne y proteger a los animales, también existen razones relacionadas con la salud, como prevenir enfermedades asociadas a una alimentación desequilibrada.

Cómo se celebra este día Durante 24 horas, se propone evitar el consumo de carne y sus derivados, como la leche, los huevos y el queso. En su lugar, se recomienda incluir frutas, verduras y otros alimentos vegetales que contribuyan al buen funcionamiento del sistema digestivo. Según especialistas en nutrición, esta práctica también ayuda a depurar el cuerpo y concientizar sobre el maltrato animal.

4 datos curiosos sobre el vegetarianismo La palabra vegetariano proviene del latín y significa completo, sano, fresco o vivaz.

proviene del latín y significa completo, sano, fresco o vivaz. Una persona vegetariana es aquella que excluye todo tipo de carne de su dieta diaria.

de su dieta diaria. Además de proteger a los animales y el medio ambiente, el vegetarianismo es un estilo de alimentación beneficioso para la salud del cuerpo .

. Existen siete tipos de vegetarianismo: frugívoro, ovo-lacto-vegetariano, ovo-vegetariano, lacto-vegetariano, vegano, crudívoro y API. / diainternacionalde.com Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 1 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.