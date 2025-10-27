El Club Atlético Aldosivi denunció a Godoy Cruz ante la AFA por la devolución de seis puntos

Lo primero a señalar y que no debe pasarse por alto es que esta queja se da en medio de la pelea por no descender, que tiene al Tiburón muy complicado a falta de tres fechas porque está último en los promedios y en la tabla anual, ya que tiene 24 puntos. No obstante, el Tomba está 28° con 27 y si se le quitan los seis puntos que reclama el conjunto marplantese, caerá a 21 con 9 por jugar.

¿A qué se debe el pedido formal de Aldosivi en la Asociación del Fútbol Argentino? ¿Por qué Aldosivi pide que se revea la sanción? Si bien días atrás trascendió que iba a presentar un reclamo por declaraciones del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien dijo que se "modifican los descensos según quién está en riesgo", lo cierto es que no tiene que ver con ese hecho.

En 2024 y en 2025, el Tribunal de Apelaciones de la AFA falló a favor del conjunto mendocino y le regresó seis puntos que le había quitado por distintos incidentes que ocurrieron en los partidos con Talleres y San Lorenzo.

image Agresión al juez Martín y suspensión del partido. El primer caso había ocurrido el 25 mayo de 2024, cuando hubo incidentes entre la barra de Godoy Cruz en medio de la tribuna, mientras que en 2025 la agresión fue de un menor al juez de línea que arbitró en el partido ante Talleres en febrero. image Incidentes barra Godoy Cruz y suspensión del partido. Por ambos hechos, el Tomba recibió quita de puntos y sanciones económicas. Ahora se verá qué determinación toma la AFA ante la queja de Aldosivi. ¿Cómo está la tabla del descenso? descenso Tabla de promiedos.