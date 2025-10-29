29 de octubre de 2025
Árbitros confirmados para Godoy Cruz y la Lepra: quiénes dirigirán los duelos de la fecha 14 del Clausura

El Tomba e Independiente Rivadavia se juegan una dura parada este fin de semana. Repasá el detalle de lo que se viene.

La Lepra busca seguir soñando y el Tomba necesita ganar para salir del fondo en el clásico cuyano.

Por Sitio Andino Deportes

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció la designación arbitral para la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, que se jugará entre el viernes 31 de octubre y el lunes 3 de noviembre. Mirá lo que se viene para la Lepra y el Tomba.

Los equipos mendocinos, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, tendrán compromisos con realidades opuestas: la Lepra busca meterse en zona de Copa Sudamericana, mientras que el Tomba necesita ganar para escaparle al descenso.

El partido será dirigido por Jorge Baliño, asistido por Miguel Savorani y Uriel García Leri. El cuarto árbitro será Franco Morón, mientras que en el VAR estarán Álvaro Carranza y Lucas Comesaña.

La Lepra, dirigida por Alfredo Berti, atraviesa un gran momento futbolístico y se mantiene firme en la pelea por los puestos de clasificación a las Copas internacionales 2026. Con la mente puesta en la final de la Copa Argentina, el conjunto mendocino intentará sumar en Mar del Plata para seguir entre los mejores de la Zona A.

El duelo ante Aldosivi no será sencillo: el Tiburón busca escaparle al fondo, pero Independiente ya demostró que puede hacerse fuerte fuera de casa y quiere aprovechar su envión para seguir soñando.

El Tomba recibe a San Martín con Andrés Gariano, en un duelo clave por la permanencia

El domingo 2 de noviembre a las 18:30, Godoy Cruz recibirá a San Martín de San Juan en el Feliciano Gambarte, en una nueva edición del clásico cuyano que promete un ambiente caliente. El partido será televisado por TNT Sports.

El juez designado es Andrés Gariano, acompañado por José Castelli y Eduardo Lucero como asistentes. El cuarto árbitro será Lucas Cavallero, y en el VAR estarán Héctor Paletta y Erik Grunmann.

El Tomba, hoy comprometido en la tabla del descenso, atraviesa una etapa difícil y necesita sumar de manera urgente para salir de la zona roja. El equipo bodeguero no logra levantar cabeza en el Clausura y este clásico podría marcar un punto de inflexión.

