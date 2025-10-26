Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, con misiones opuestas en la fecha 14: sueños y urgencias en juego

La Lepra busca seguir soñando y el Tomba necesita ganar para salir del fondo en el clásico cuyano.

La fecha 14 del Torneo Clausura promete emociones fuertes para los equipos mendocinos. Por un lado, Independiente Rivadavia , que llega en alza tras eliminar a River Plate y meterse en la final de la Copa Argentina , buscará sostener su envión en el campeonato local. Por el otro, Godoy Cruz , urgido por la tabla general, se juega una parada clave frente a San Martín de San Juan en el clásico cuyano.

El equipo dirigido por Alfredo Berti atraviesa un momento histórico. Luego de vencer por penales a River y clasificar a la final de la Copa Argentina , la Lepra mendocina quiere seguir alimentando su sueño de alcanzar un lugar en una copa internacional por la tabla anual.

El rival será Aldosivi , en Mar del Plata, este sábado 1° de noviembre a las 14:45 . El conjunto azul viene con la moral por las nubes y buscará mantener el envión futbolístico. Con jugadores como Matías Reali, Alex Arce y Franco Petroli en gran nivel, la Lepra sabe que depende de sí misma para seguir escalando posiciones.

Cicotello no planea grandes cambios, aunque podría dar descanso a algunos titulares pensando en la gran final ante Argentinos Juniors , prevista para el 5 de noviembre. De ganar en “La Feliz”, Independiente Rivadavia quedaría muy cerca de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026 , un logro inédito para el club mendocino.

“Tenemos que disfrutar este momento, pero sin relajarnos. Cada punto vale el doble a esta altura”, reconoció el DT leproso en conferencia de prensa.

El Tomba y San Martín: un clásico cuyano con el descenso en juego

Mientras tanto, Godoy Cruz Antonio Tomba vive una realidad completamente distinta. El equipo bodeguero atraviesa una racha negativa y necesita sumar de a tres para salir del fondo de los promedios. En frente tendrá a un San Martín de San Juan que también pelea por la permanencia, en un duelo cargado de tensión y orgullo regional.

El encuentro se disputará el domingo 2 de noviembre a las 18:30, en el estadio Feliciano Gambarte, y será arbitrado por Pablo Echavarría. Ambos equipos llegan con urgencias: el Tomba, que no gana hace cuatro fechas, y los sanjuaninos, que vienen de empatar y se juegan una “final” más en su objetivo por quedarse en Primera.

El entrenador Omar Asad prepara variantes para cortar la mala racha: volvería Tomás Conechny al once titular y se espera la reaparición de Salomón Rodríguez en ataque. “Sabemos que es un clásico y que tenemos que ganar como sea”, declaró el Turco, que busca su primera victoria desde su regreso al club.

El clásico cuyano no solo promete emociones fuertes sino que puede marcar el destino de ambos equipos. Un triunfo podría sacar a Godoy Cruz de la zona roja, mientras que una derrota lo dejaría muy comprometido para las últimas fechas del torneo.

