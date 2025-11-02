Lavado de dinero: un aliado de "Chiqui" Tapia bajo la lupa por operaciones millonarias

El "Chiqui" Claudio Fabián Tapia junto a Ariel Vallejo.

La investigación se centra en Construcciones TAR, creada por Martín Ezequiel Sáenz y Florencia Anahí Reinoso. La firma recibió más de $6000 millones entre septiembre de 2022 y julio de 2023, ingresos que no corresponden con su facturación de apenas $200 millones. El dinero se habría desviado hacia casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agrícolas, droguerías y agencias marítimas.

Ariel Vallejo y su cercanía con el "Chiqui" Claudio Fabián Tapia Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia recibieron $180 millones y $65 millones de Construcciones TAR, respectivamente. Vallejo figura como accionista en la segunda empresa junto a su madre, Graciela Vallejo. La UIF detectó irregularidades como domicilios sin oficinas, ausencia de empleados y movimientos financieros incompatibles con la actividad declarada.

Sur Finanzas fue sponsor de la Liga Profesional 2024, la Selección argentina y clubes como Racing, Banfield, Barracas, Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley. Vallejo mantiene cercanía con Tapia y figuras del fútbol, incluyendo Lionel Messi, y proyecta nuevas inversiones en tarjetas corporativas y eventos deportivos. Su vínculo con Racing incluye patrocinios y presencia en el estadio.

Vallejo, de 40 años, inició su actividad con tres empleados y hoy lidera un grupo con más de 150. Sur Finanzas ofrece préstamos, cambio de divisas, cajas de seguridad y billetera virtual para empresas. Su carrera, vinculada al fútbol y la política, está actualmente en suspenso mientras la Justicia analiza todas las operaciones sospechosas.