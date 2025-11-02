2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Volanta: Escándalo financiero con vínculos en el fútbol

Lavado de dinero: un aliado de "Chiqui" Tapia bajo la lupa por operaciones millonarias

Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas y patrocinador de varios clubes, es apuntado por maniobras que habrían desviado fondos a sociedades sin actividad real.

El Chiqui Claudio Fabián Tapia junto a Ariel Vallejo.

El "Chiqui" Claudio Fabián Tapia junto a Ariel Vallejo.

La investigación se centra en Construcciones TAR, creada por Martín Ezequiel Sáenz y Florencia Anahí Reinoso. La firma recibió más de $6000 millones entre septiembre de 2022 y julio de 2023, ingresos que no corresponden con su facturación de apenas $200 millones. El dinero se habría desviado hacia casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agrícolas, droguerías y agencias marítimas.

Lee además
El Tomba no salió del empate (Foto: Prensa SMSJ).
al menos sumó

Empate clavado: Godoy Cruz igualó con San Martín de San Juan y por ahora zafa del descenso
Boca metió un triunfazo (Foto: Clarín).
tres puntos vitales

Boca se impuso en La Plata, tomó la punta del Torneo Clausura y se copó con la Libertadores

Ariel Vallejo y su cercanía con el "Chiqui" Claudio Fabián Tapia

Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia recibieron $180 millones y $65 millones de Construcciones TAR, respectivamente. Vallejo figura como accionista en la segunda empresa junto a su madre, Graciela Vallejo. La UIF detectó irregularidades como domicilios sin oficinas, ausencia de empleados y movimientos financieros incompatibles con la actividad declarada.

Sur Finanzas fue sponsor de la Liga Profesional 2024, la Selección argentina y clubes como Racing, Banfield, Barracas, Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley. Vallejo mantiene cercanía con Tapia y figuras del fútbol, incluyendo Lionel Messi, y proyecta nuevas inversiones en tarjetas corporativas y eventos deportivos. Su vínculo con Racing incluye patrocinios y presencia en el estadio.

Vallejo, de 40 años, inició su actividad con tres empleados y hoy lidera un grupo con más de 150. Sur Finanzas ofrece préstamos, cambio de divisas, cajas de seguridad y billetera virtual para empresas. Su carrera, vinculada al fútbol y la política, está actualmente en suspenso mientras la Justicia analiza todas las operaciones sospechosas.

Temas
Seguí leyendo

Con Lionel Messi, Argentina jugará ante Angola: el millonario amistoso que cerrará el año de la Scaloneta

Polémica en Paraná: el toque entre Julián Santero y Werner marcó la final del Turismo Carretera

Tres mendocinos completaron la décima fecha del Procar 4000 en La Plata ante una flor de tormenta

Atletas mendocinos en los Juegos Olímpicos: un siglo de historia y siete medallas

Mundial de Handball: la Garra, con dos mendocinas, confirmó su lista: cuándo debuta Argentina

Inter Miami CF vs Nashville: cuándo vuelve a jugar el equipo de Messi tras la derrota y qué se define

Habló Emiliano "Dibu" Martínez tras su error ante Liverpool: la frase que sorprendió a todo el Aston Villa

River Plate tiene nuevo presidente: quién es Stefano Di Carlo

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba no salió del empate (Foto: Prensa SMSJ).
al menos sumó

Empate clavado: Godoy Cruz igualó con San Martín de San Juan y por ahora zafa del descenso

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

La Legislatura de Mendoza entró en periodo extraordinario hasta abril: los proyectos en carpeta.
Casa de las leyes

La Legislatura de Mendoza entró en periodo extraordinario hasta abril: los proyectos en carpeta

Por Florencia Martinez del Rio
Diego Santilli nuevo Ministro del gabinete nacional.
Gobierno Nacional

Diego Santilli: "Gracias al presidente por la confianza y por pensar en mi para este desafío"

Por Sitio Andino Política
Accidente trágico en Maipú. 
Volcó con su automóvil y terminó dentro de una acequia

Accidente vial en Maipú le costo la vida a un hombre mayor

Por Sitio Andino Policiales