2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
seleccionados

Habló Emiliano "Dibu" Martínez tras su error ante Liverpool: la frase que sorprendió a todo el Aston Villa

Tras la derrota ante los Reds, Emiliano “Dibu” Martínez asumió su error y dejó una frase contundente en redes. Mirá qué dijo el arquero del Aston Villa.

Emiliano Dibu Martínez se refirió en redes a su error ante Liverpool y dejó un mensaje de autocrítica y superación.

Emiliano "Dibu" Martínez se refirió en redes a su error ante Liverpool y dejó un mensaje de autocrítica y superación.

Por Sitio Andino Deportes

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue protagonista involuntario en la derrota del Aston Villa frente al Liverpool por 2-0 en Anfield, por la décima fecha de la Premier League 2025/26. El campeón del mundo con la Selección de fútbol de Argentina cometió una falla clave en el primer gol y, tras el partido, publicó un mensaje en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

Yo nunca pierdo: gano o aprendo”, escribió Dibu en su cuenta de X (ex Twitter), acompañando la frase con una foto suya en el campo de juego.

Lee además
Julián Santero quedó fuera de la competencia tras un toque con Mariano Werner en la largada de la final del Turismo Carretera.
automovilismo

Polémica en Paraná: el toque entre Julián Santero y Werner marcó la final del Turismo Carretera
El Procar 4000 tiene a los mendocinos como protagonistas.
automovilismo

Tres mendocinos completaron la décima fecha del Procar 4000 en La Plata ante una flor de tormenta

Una publicación corta, pero con una carga emocional y mental fuerte, que refleja la filosofía competitiva que lo caracteriza desde su llegada a la élite europea.

Embed - LOS REDS LE GANARON A LOS VILLANOS DEL DIBU MARTÍNEZ | Liverpool 2-0 Aston Villa | RESUMEN

El error de Damián Emiliano Martínez que cambió el partido en Anfield

Hasta el minuto 44 del primer tiempo, Martínez había tenido una actuación sólida, interviniendo con seguridad ante los avances del Liverpool. Sin embargo, una jugada desafortunada cambió el rumbo del encuentro: un pase comprometido de Pau Torres lo obligó a devolver la pelota con apuro, y la presión del neerlandés Cody Gakpo forzó la pérdida.

El rebote quedó servido para Mohamed Salah, quien definió con el arco libre y puso el 1-0 parcial para los dirigidos por Jürgen Klopp.

En el complemento, Ryan Gravenberch amplió la ventaja con un remate de media distancia que se desvió en un defensor, descolocando a Martínez y decretando el 2-0 final.

El Aston Villa intentó reaccionar, pero no logró quebrar la solidez del Liverpool, que se mantiene en los primeros puestos de la tabla. El propio Dibu, tras el encuentro, evitó excusas y prefirió enviar un mensaje de resiliencia y autocrítica, que fue muy bien recibido por los hinchas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1984976309588533547&partner=&hide_thread=false

La autocrítica de Damián Emiliano Martínez y su mentalidad ganadora

El posteo del arquero fue interpretado por muchos como una muestra de liderazgo silencioso, una forma de asumir responsabilidades sin recurrir a declaraciones públicas.

Yo nunca pierdo: gano o aprendo” resume la mentalidad competitiva y psicológica que lo hizo figura en la Selección Argentina y referente del Aston Villa.

En redes, los fanáticos valoraron su gesto: “Eso es carácter”, “por eso es campeón del mundo” y “Dibu siempre da la cara”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

A lo largo de su carrera, Martínez ha demostrado que sabe transformar los errores en aprendizaje, y su reacción tras la derrota en Anfield volvió a confirmarlo.

Con esta caída, el Aston Villa quedó en el puesto 11 de la Premier, con 15 puntos (4 victorias, 3 empates y 3 derrotas). En lo personal, Dibu acumula 8 presencias y 7 goles recibidos en lo que va del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1984978936082628788&partner=&hide_thread=false

Lo que viene para el Aston Villa y la Selección de fútbol de Argentina

El calendario no da respiro. El próximo jueves 6 de noviembre, el Aston Villa recibirá al Maccabi Tel Aviv por la Europa Conference League, en Birmingham.

Luego, Martínez se sumará a la Selección Argentina, que realizará una gira preparatoria en España antes de viajar a Luanda, donde enfrentará a Angola el 14 de noviembre en un amistoso internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BolavipAr/status/1984725874357281271&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Atletas mendocinos en los Juegos Olímpicos: un siglo de historia y siete medallas

Mundial de Handball: la Garra, con dos mendocinas, confirmó su lista: cuándo debuta Argentina

Inter Miami CF vs Nashville: cuándo vuelve a jugar el equipo de Messi tras la derrota y qué se define

Estudiantes vs. Boca: la batalla por la cima que puede cambiar todo antes del Superclásico

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

River Plate tiene nuevo presidente: quién es Stefano Di Carlo

Video: así es el nuevo Víctor Legrotaglie que proyecta la dirigencia de Gimnasia

Club Pedro Molina: la entidad barrial que resiste al tiempo y busca crecer

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba quiere el triunfo.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Dolor en la comunidad educativa del CUC por el fallecimiento de un estudiante este sábado.
Tristeza en la comunidad universitaria

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

La Policía intervino y el agresor depuso su actitud.
Disputa en el Valle de Uco

Tunuyán: fue a cobrar el alquiler, amenazó a los inquilinos con un cuchillo y quedó detenido

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

El Tomba quiere el triunfo.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

Te Puede Interesar

La expo minera mostró que la minería se consolida en la agenda de Mendoza.
balance

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

Por Cecilia Zabala
Homicidio en Las Heras: qué hipótesis descartan los investigadores.
Investigación

Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Por Sitio Andino Policiales
El FMI advierte que una dolarización podría limitar el crecimiento argentino
Estrategias

Estados Unidos evalúa promover la dolarización global y Argentina se ubica entre los posibles candidatos

Por Sitio Andino Economía