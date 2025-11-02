Habló Emiliano "Dibu" Martínez tras su error ante Liverpool: la frase que sorprendió a todo el Aston Villa

Emiliano "Dibu" Martínez se refirió en redes a su error ante Liverpool y dejó un mensaje de autocrítica y superación.

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue protagonista involuntario en la derrota del Aston Villa frente al Liverpool por 2-0 en Anfield , por la décima fecha de la Premier League 2025/26 . El campeón del mundo con la Selección de fútbol de Argentina cometió una falla clave en el primer gol y, tras el partido, publicó un mensaje en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

“ Yo nunca pierdo: gano o aprendo ”, escribió Dibu en su cuenta de X (ex Twitter) , acompañando la frase con una foto suya en el campo de juego.

Una publicación corta, pero con una carga emocional y mental fuerte , que refleja la filosofía competitiva que lo caracteriza desde su llegada a la élite europea.

Hasta el minuto 44 del primer tiempo, Martínez había tenido una actuación sólida , interviniendo con seguridad ante los avances del Liverpool. Sin embargo, una jugada desafortunada cambió el rumbo del encuentro: un pase comprometido de Pau Torres lo obligó a devolver la pelota con apuro, y la presión del neerlandés Cody Gakpo forzó la pérdida.

El rebote quedó servido para Mohamed Salah, quien definió con el arco libre y puso el 1-0 parcial para los dirigidos por Jürgen Klopp.

En el complemento, Ryan Gravenberch amplió la ventaja con un remate de media distancia que se desvió en un defensor, descolocando a Martínez y decretando el 2-0 final.

El Aston Villa intentó reaccionar, pero no logró quebrar la solidez del Liverpool, que se mantiene en los primeros puestos de la tabla. El propio Dibu, tras el encuentro, evitó excusas y prefirió enviar un mensaje de resiliencia y autocrítica, que fue muy bien recibido por los hinchas.

La autocrítica de Damián Emiliano Martínez y su mentalidad ganadora

El posteo del arquero fue interpretado por muchos como una muestra de liderazgo silencioso, una forma de asumir responsabilidades sin recurrir a declaraciones públicas.

“Yo nunca pierdo: gano o aprendo” resume la mentalidad competitiva y psicológica que lo hizo figura en la Selección Argentina y referente del Aston Villa.

En redes, los fanáticos valoraron su gesto: “Eso es carácter”, “por eso es campeón del mundo” y “Dibu siempre da la cara”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

A lo largo de su carrera, Martínez ha demostrado que sabe transformar los errores en aprendizaje, y su reacción tras la derrota en Anfield volvió a confirmarlo.

Con esta caída, el Aston Villa quedó en el puesto 11 de la Premier, con 15 puntos (4 victorias, 3 empates y 3 derrotas). En lo personal, Dibu acumula 8 presencias y 7 goles recibidos en lo que va del torneo.

Lo que viene para el Aston Villa y la Selección de fútbol de Argentina

El calendario no da respiro. El próximo jueves 6 de noviembre, el Aston Villa recibirá al Maccabi Tel Aviv por la Europa Conference League, en Birmingham.

Luego, Martínez se sumará a la Selección Argentina, que realizará una gira preparatoria en España antes de viajar a Luanda, donde enfrentará a Angola el 14 de noviembre en un amistoso internacional.