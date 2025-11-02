2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Polémica en Paraná: el toque entre Julián Santero y Werner marcó la final del Turismo Carretera

El mendocino Julián Santero fue protagonista del inicio más polémico del Turismo Carretera en Paraná. Repasá lo sucedido en una manga ganada por Canapino.

Julián Santero quedó fuera de la competencia tras un toque con Mariano Werner en la largada de la final del Turismo Carretera.

Julián Santero quedó fuera de la competencia tras un toque con Mariano Werner en la largada de la final del Turismo Carretera.

Por Sitio Andino Deportes

La final del Turismo Carretera en el autódromo de Paraná tuvo un comienzo accidentado y polémico. Apenas se largó la competencia, un toque entre Mariano Werner y Julián Santero dejó al mendocino fuera de carrera y provocó la primera neutralización del domingo. Seguí leyendo toda la información del automovilismo en Sitio Andino.

En el arranque, Santero intentó avanzar por fuera en la primera curva mientras Werner defendía la posición interna. El contacto entre ambos fue inevitable: el Ford del mendocino se cruzó en plena línea de carrera y quedó atravesado en la pista, siendo golpeado por Otto Fritzler, que no logró esquivarlo.

Lee además
El Procar 4000 tiene a los mendocinos como protagonistas.
automovilismo

Tres mendocinos completaron la décima fecha del Procar 4000 en La Plata ante una flor de tormenta
Los mendocinos siempre protagonistas como Agustín Loser en vóley.
Destacados

Atletas mendocinos en los Juegos Olímpicos: un siglo de historia y siete medallas

El incidente dejó a Santero fuera de competencia antes de completar la primera vuelta y generó debate inmediato en boxes y redes sociales. El auto del piloto de Las Heras, Mendoza, terminó con serios daños en la parte trasera y debió ser retirado con asistencia.

El arrecifeño dominó de punta a punta y logró su quinta victoria del año, escoltado por Agustín Martínez y el propio Werner, quien pese a la polémica maniobra inicial completó el podio.

El triunfo le permitió igualar un récord que solo habían alcanzado Dante Emiliozzi (1963), Jorge Cupeiro (1965), Roberto Mouras (1985) y Emilio Satriano (1990), todos con cuatro victorias consecutivas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1984994554857112051&partner=&hide_thread=false

Julián Santero piensa en La Pampa y busca revancha

Tras la frustración en Paraná, Santero ya enfoca su trabajo en la próxima cita del TC, que se correrá el 15 y 16 de noviembre en el autódromo de Toay, La Pampa, penúltima fecha del campeonato.

El piloto mendocino mantiene chances matemáticas en la Copa de Oro RUS, aunque el abandono en Paraná lo alejó de la pelea principal. Aun así, su rendimiento a lo largo del año le permite sostener su lugar entre los diez mejores de la temporada.

Con el objetivo de sumar fuerte en La Pampa, el equipo LCA Racing trabaja en la reparación del Ford dañado y en nuevas configuraciones aerodinámicas para aprovechar los largos curvones del trazado pampeano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/solotcOK/status/1985011585736221123&partner=&hide_thread=false

La tabla del Turismo Carretera y lo que viene

Con esta victoria, Canapino amplió su ventaja en la Copa de Oro y se encamina a una definición mano a mano con Werner.

El Turismo Carretera volverá a pista el 15 y 16 de noviembre en Toay, antes del cierre del calendario en diciembre.

Temas
Seguí leyendo

Mundial de Handball: la Garra, con dos mendocinas, confirmó su lista: cuándo debuta Argentina

Inter Miami CF vs Nashville: cuándo vuelve a jugar el equipo de Messi tras la derrota y qué se define

Estudiantes vs. Boca: la batalla por la cima que puede cambiar todo antes del Superclásico

Habló Emiliano "Dibu" Martínez tras su error ante Liverpool: la frase que sorprendió a todo el Aston Villa

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

River Plate tiene nuevo presidente: quién es Stefano Di Carlo

Video: así es el nuevo Víctor Legrotaglie que proyecta la dirigencia de Gimnasia

Club Pedro Molina: la entidad barrial que resiste al tiempo y busca crecer

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba quiere el triunfo.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Dolor en la comunidad educativa del CUC por el fallecimiento de un estudiante este sábado.
Tristeza en la comunidad universitaria

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

La Policía intervino y el agresor depuso su actitud.
Disputa en el Valle de Uco

Tunuyán: fue a cobrar el alquiler, amenazó a los inquilinos con un cuchillo y quedó detenido

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

El Tomba quiere el triunfo.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

Te Puede Interesar

La expo minera mostró que la minería se consolida en la agenda de Mendoza.
balance

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

Por Cecilia Zabala
Homicidio en Las Heras: qué hipótesis descartan los investigadores.
Investigación

Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Por Sitio Andino Policiales
El FMI advierte que una dolarización podría limitar el crecimiento argentino
Estrategias

Estados Unidos evalúa promover la dolarización global y Argentina se ubica entre los posibles candidatos

Por Sitio Andino Economía