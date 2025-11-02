Polémica en Paraná: el toque entre Julián Santero y Werner marcó la final del Turismo Carretera

Julián Santero quedó fuera de la competencia tras un toque con Mariano Werner en la largada de la final del Turismo Carretera.

La final del Turismo Carretera en el autódromo de Paraná tuvo un comienzo accidentado y polémico. Apenas se largó la competencia, un toque entre Mariano Werner y Julián Santero dejó al mendocino fuera de carrera y provocó la primera neutralización del domingo. Seguí leyendo toda la información del automovilismo en Sitio Andino.

En el arranque, Santero intentó avanzar por fuera en la primera curva mientras Werner defendía la posición interna. El contacto entre ambos fue inevitable: el Ford del mendocino se cruzó en plena línea de carrera y quedó atravesado en la pista, siendo golpeado por Otto Fritzler , que no logró esquivarlo.

El incidente dejó a Santero fuera de competencia antes de completar la primera vuelta y generó debate inmediato en boxes y redes sociales. El auto del piloto de Las Heras, Mendoza , terminó con serios daños en la parte trasera y debió ser retirado con asistencia.

Mientras Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) concretaba un nuevo triunfo histórico —su cuarto consecutivo dentro del TC—, gran parte de la atención se centró en el toque entre Werner y Santero , que se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana.

El arrecifeño dominó de punta a punta y logró su quinta victoria del año, escoltado por Agustín Martínez y el propio Werner, quien pese a la polémica maniobra inicial completó el podio.

El triunfo le permitió igualar un récord que solo habían alcanzado Dante Emiliozzi (1963), Jorge Cupeiro (1965), Roberto Mouras (1985) y Emilio Satriano (1990), todos con cuatro victorias consecutivas.

Por lo que sucedió entre Julián Santero y Mariano Werner durante la tercera serie del #TCenParaná pic.twitter.com/vAQs5yjRwE — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 2, 2025

Julián Santero piensa en La Pampa y busca revancha

Tras la frustración en Paraná, Santero ya enfoca su trabajo en la próxima cita del TC, que se correrá el 15 y 16 de noviembre en el autódromo de Toay, La Pampa, penúltima fecha del campeonato.

El piloto mendocino mantiene chances matemáticas en la Copa de Oro RUS, aunque el abandono en Paraná lo alejó de la pelea principal. Aun así, su rendimiento a lo largo del año le permite sostener su lugar entre los diez mejores de la temporada.

Con el objetivo de sumar fuerte en La Pampa, el equipo LCA Racing trabaja en la reparación del Ford dañado y en nuevas configuraciones aerodinámicas para aprovechar los largos curvones del trazado pampeano.

Mauricio Tucci, manager de Julián Santero y titular del Fispa Corse, opinó de la maniobra con Mariano Werner en la serie del #TurismoCarretera en Paraná, que terminó con el trompo y el posterior golpe del mendocino.

La tabla del Turismo Carretera y lo que viene

Con esta victoria, Canapino amplió su ventaja en la Copa de Oro y se encamina a una definición mano a mano con Werner.

El Turismo Carretera volverá a pista el 15 y 16 de noviembre en Toay, antes del cierre del calendario en diciembre.