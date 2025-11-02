Con Lionel Messi, Argentina jugará ante Angola: el millonario amistoso que cerrará el año de la Scaloneta

Argentina cerrará 2025 con un amistoso frente a Angola en Luanda, con Lionel Messi como principal atracción.

La Selección de fútbol de Argentina, con la presencia estelar de nada más ni nada menos que de Lionel Messi , jugará su último partido de 2025 ante Angola , el viernes 14 de noviembre en Luanda , en lo que será la despedida del año para el equipo de Lionel Scaloni antes del Mundial 2026 .

El encuentro se concretó luego de que la federación angoleña desembolsara cerca de 12 millones de dólares para asegurarse la presencia del campeón del mundo. La cifra incluye una cláusula especial: la convocatoria obligatoria de Lionel Messi y minutos en cancha para el capitán , con el fin de garantizar la venta total de entradas y el impacto mediático internacional.

Según el medio Sport News Africa , Angola fue la única federación africana que aceptó las condiciones impuestas por la AFA , luego de que otras selecciones del continente —como Nigeria y Egipto— desistieran por los altos costos.

El partido se disputará en el marco de las celebraciones por la independencia de Angola , con un estadio que recibirá 48 mil espectadores . Será el último compromiso del año para el plantel argentino, que retomará la actividad recién en marzo de 2026, ya en la etapa previa al Mundial.

El amistoso todavía no tiene horario confirmado, aunque desde la AFA buscan una franja que permita una buena audiencia televisiva en Argentina.

Debido a la diferencia de cuatro horas con Luanda, la intención es programar el encuentro en un horario vespertino local, para que pueda verse cerca de las 20 en el país.

La organización logística ya está en marcha: la delegación argentina viajará con una semana de antelación para cumplir con los compromisos de FIFA y participar en actos protocolares organizados por el gobierno angoleño, que considera el evento parte de su celebración nacional.

Lionel Messi, la figura central del amistoso

La presencia de Lionel Messi fue una condición esencial en el acuerdo. La cláusula contractual exige no solo su convocatoria, sino también minutos asegurados en cancha, algo que fue clave para cerrar la operación.

El objetivo del país africano es garantizar un lleno total y proyectar internacionalmente el evento como una jornada histórica para el fútbol local.

Messi, que volverá a vestir la celeste y blanca tras los amistosos de septiembre, llegará con ritmo de competencia luego de cerrar la temporada con Inter Miami y antes del inicio de la preparación final rumbo al Mundial 2026.

El partido también marcará el regreso de la Selección Argentina al continente africano tras más de una década: la última visita fue en 2010, cuando el equipo de Diego Maradona enfrentó a Sudáfrica en Johannesburgo.

Una fecha con impacto global

El amistoso frente a Angola se convertirá en uno de los eventos deportivos más costosos del año para una federación africana.

La inversión, cercana a los 12 millones de dólares, incluye el cachet de la AFA, el traslado del plantel, derechos de transmisión y acciones de promoción vinculadas a la imagen de Messi y del seleccionado campeón del mundo.