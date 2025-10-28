Lionel Messi encendió las alarmas: puso en duda su presencia en el Mundial 2026 y sorprendió con sus dichos

Lionel Messi admitió que definirá su presencia en el Mundial 2026 según su estado físico y mental.

El capitán de la Selección de fútbol de Argentina , Lionel Messi , volvió a generar incertidumbre sobre su futuro en la Copa del Mundo 2026 , al admitir que aún no tiene definida su participación y que decidirá “si puede estar al cien por ciento” antes de confirmar su presencia.

Las declaraciones del astro rosarino se dieron en una entrevista exclusiva con el medio estadounidense NBC , donde repasó su presente, sus ídolos y el desafío de sostener el nivel competitivo a los 38 años.

“ Voy a ver si puedo estar al 100% . Tengo muchísimas ganas porque es un Mundial, venimos de ganar el último y poder defenderlo en el campo sería espectacular. Siempre es un sueño jugar con la Selección”, expresó el actual jugador del Inter Miami , en lo que pareció abrir la puerta a una posible despedida en la cita que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México .

Si bien Messi dejó en claro que su ilusión sigue intacta, fue prudente al referirse al futuro inmediato: “Va a ser espectacular, pero lo evaluaré día a día en la pretemporada con Inter, ver si puedo estar al cien por cien, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión”.

Sus palabras encendieron las alarmas entre los fanáticos argentinos, que sueñan con volver a verlo liderando al equipo de Lionel Scaloni en busca del bicampeonato mundial. La Albiceleste, que viene de consagrarse en Qatar 2022 tras vencer a Francia en una final inolvidable, buscará repetir la hazaña en 2026 con una base de jugadores consolidados, aunque la figura del “10” sigue siendo irremplazable.

En ese sentido, Messi reconoció que su estado físico será determinante: “Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo me siento física y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte del club o de la Selección”.

El rosarino, que recientemente renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028, atraviesa un presente brillante en la MLS: suma 29 goles y 16 asistencias en 28 partidos. “Me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami al igual que mi familia”, aseguró.

El recuerdo de Qatar y sus ídolos del deporte

Durante la charla, Messi también se permitió recordar lo vivido en el Mundial de Qatar 2022, donde cumplió el sueño de su vida. “Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que viví con mi familia, mi gente y Argentina fue inolvidable”, confesó con emoción.

Además, el astro habló sobre los referentes que marcaron su infancia. “Obviamente, para nosotros los argentinos Maradona siempre fue el máximo ídolo y la máxima admiración por todo lo que significó. Si bien yo era chico y lo vi poco jugar, Diego trascendía cualquier cosa”, afirmó.

Pero Messi fue más allá del fútbol y mencionó a figuras que lo inspiraron en otros deportes: “Pasó lo mismo con Michael Jordan, o con tenistas como Federer, Nadal y Djokovic. Los tres hicieron que la competición fuera mucho más grande. Competir tanto tiempo por ser el mejor hacía todo más fantástico”.

También nombró a estrellas del básquet como LeBron James y Stephen Curry, a quienes reconoció por “todo lo que le dieron a su deporte”.

¿Será el adiós mundialista de Lionel Messi?

Con 38 años y una trayectoria que parece no tener techo, Lionel Messi sigue desafiando el paso del tiempo. Sin embargo, sus palabras parecen marcar el inicio de una etapa de reflexión sobre su futuro en la Selección argentina.

De cara al Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, el capitán argentino será una pieza clave en el ciclo clasificatorio, aunque su presencia en el torneo todavía no está garantizada.

Por ahora, el mensaje del rosarino es claro: la ilusión está viva, pero dependerá de cómo se sienta física y mentalmente en los próximos meses. El mundo del fútbol, mientras tanto, espera con expectativa una sola respuesta: ¿veremos a Lionel Messi disputar su sexto y último Mundial?