"Lionel Messi va a ir al Mundial": la firme predicción que salió a la luz en medio de las dudas

Saviola, ex compañero de Lionel Messi en Alemania 2006, afirmó que La Pulga dirá presente en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

El futuro de Lionel Messi con la Selección de fútbol de Argentina sigue siendo una incógnita de cara al Mundial 2026, pero una voz autorizada se animó a disipar dudas. El exdelantero Javier Saviola aseguró que el capitán de la Albiceleste dirá presente en su sexta Copa del Mundo, alimentando la ilusión de los hinchas.

La certeza de Saviola sobre Lionel Messi en 2026 En diálogo con El Gráfico, Saviola, quien compartió vestuario con Messi en Alemania 2006, dejó una definición contundente: “Yo creo que sí va a ir al Mundial; eso lo tengo más que seguro. Lo veo con ganas, involucrado y disfrutando. Está jugando y quiere sumar confianza y minutos para llegar de la mejor manera”, afirmó.

El “Conejo” también valoró lo que significó la coronación en Qatar 2022: “Después de habernos hecho felices a todos, no sólo a los argentinos sino al mundo del fútbol que deseaba que Leo tuviera una Copa del Mundo...”.

La reacción de este chico al conocer a Lionel Messi.



Ig/manu_andrade2020 pic.twitter.com/sMYEKzJ9rr — TyC Sports (@TyCSports) October 21, 2025 Un cierre soñado de Lionel Messi para una carrera única Saviola reconoció que, más allá de su optimismo, el camino de Messi en la Selección transita su tramo final: “Siento que estamos cerca del final de una historia maravillosa. Ojalá tenga un cierre a la altura de todo lo que nos dio. Después de Diego pensamos que no iba a haber otro igual, y apareció Leo. Habrá que ver quién viene después”, señaló.

A falta de menos de un año para la cita en Estados Unidos, México y Canadá, las palabras de Saviola refuerzan la expectativa mundial: la posibilidad de ver a Lionel Messi en su sexto Mundial y liderando a la Scaloneta en busca de otra gesta histórica.