21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
ahí va

"Lionel Messi va a ir al Mundial": la firme predicción que salió a la luz en medio de las dudas

El capitán de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Messi, aún no confirmó su presencia en el Mundial 2026. Mirá lo que se dice.

Saviola, ex compañero de Lionel Messi en Alemania 2006, afirmó que La Pulga dirá presente en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Saviola, ex compañero de Lionel Messi en Alemania 2006, afirmó que La Pulga dirá presente en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Por Sitio Andino Deportes

El futuro de Lionel Messi con la Selección de fútbol de Argentina sigue siendo una incógnita de cara al Mundial 2026, pero una voz autorizada se animó a disipar dudas. El exdelantero Javier Saviola aseguró que el capitán de la Albiceleste dirá presente en su sexta Copa del Mundo, alimentando la ilusión de los hinchas.

La certeza de Saviola sobre Lionel Messi en 2026

En diálogo con El Gráfico, Saviola, quien compartió vestuario con Messi en Alemania 2006, dejó una definición contundente: Yo creo que sí va a ir al Mundial; eso lo tengo más que seguro. Lo veo con ganas, involucrado y disfrutando. Está jugando y quiere sumar confianza y minutos para llegar de la mejor manera”, afirmó.

Lee además
Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump
En Miami

Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump
Lionel Messi salió a darle ánimo a los pibes.
los bancó

Lionel Messi y su mensaje a la Sub 20: "Cabeza en alto" tras la final perdida en Chile

El “Conejo” también valoró lo que significó la coronación en Qatar 2022: “Después de habernos hecho felices a todos, no sólo a los argentinos sino al mundo del fútbol que deseaba que Leo tuviera una Copa del Mundo...”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1980434115917946890&partner=&hide_thread=false

Un cierre soñado de Lionel Messi para una carrera única

Saviola reconoció que, más allá de su optimismo, el camino de Messi en la Selección transita su tramo final: “Siento que estamos cerca del final de una historia maravillosa. Ojalá tenga un cierre a la altura de todo lo que nos dio. Después de Diego pensamos que no iba a haber otro igual, y apareció Leo. Habrá que ver quién viene después”, señaló.

A falta de menos de un año para la cita en Estados Unidos, México y Canadá, las palabras de Saviola refuerzan la expectativa mundial: la posibilidad de ver a Lionel Messi en su sexto Mundial y liderando a la Scaloneta en busca de otra gesta histórica.

Temas
Seguí leyendo

Inter Miami de Lionel Messi vs Nashville: cómo ver gratis el partido en Apple TV este sábado

Lionel Messi volvió a hacer historia con la Selección: mirá su nuevo récord

Lionel Scaloni habló tras la goleada de Argentina ante Puerto Rico ¿Sirven estos amistosos para la Selección?

Con Lionel Messi, Argentina goleó a Puerto Rico 6 a 0 en un duelo rumbo al Mundial 2026

Lionel Messi y el anuncio que pegó de lleno en los amantas del fútbol

Lionel Messi brilló en Inter Miami: doblete y lo que se viene en la MLS

Se presenta el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS: hora y dónde verlo

Independiente Rivadavia busca la hazaña ante River: el partido que puede cambiar su historia

LO QUE SE LEE AHORA
El argentino Franco Colapinto desobedeció una instrucción en Austin y ahora afronta una reunión clave con Alpine.
automovilismo

Polémica en Alpine: la reunión con Franco Colapinto tras el sobrepaso a Gasly ya tiene fecha definida

Las Más Leídas

Escuela Pascual Iaccarini en San Rafael. video
85 años de historia

Una tradición que une generaciones en San Rafael estará de aniversario en octubre

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad
Operaba en Guaymallén y Luján

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. 
caso luciano gómez

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre

Te Puede Interesar

¿Retenciones cómo garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta.
Rescate económico

¿Retenciones como garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta

Por Marcelo López Álvarez
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Elecciones 2025: cuánto le pagará el Gobierno de Mendoza al Correo Argentino.
Boletín Oficial

Elecciones 2025: cuánto le pagará el Gobierno de Mendoza al Correo Argentino por el operativo

Por Florencia Martinez del Rio