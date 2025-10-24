24 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
curiosidades

Bomba en el Ascenso: el club fundado por la familia de Lionel Messi jugará en la Primera C en 2026

Leones FC de Rosario, el club creado por la familia del rosarino Lionel Messi, fue oficialmente afiliado por la AFA. Mirá los detalles.

La AFA oficializó la afiliación de Leones FC, el club fundado por la familia de Lionel Messi, que competirá en la Primera C.

La AFA oficializó la afiliación de Leones FC, el club fundado por la familia de Lionel Messi, que competirá en la Primera C.

Por Sitio Andino Deportes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo oficial la afiliación directa de Leones FC de Rosario, el club fundado por la familia de Lionel Messi, que participará a partir de la Temporada 2026 en la Primera C, una de las categorías profesionales del fútbol argentino.

La resolución quedó establecida en el Boletín Oficial N°6752, emitido el 11 de septiembre, donde se confirma la autorización para que el equipo rosarino se incorpore directamente al sistema de torneos nacionales. De esta forma, Leones FC no deberá disputar el Torneo Promocional Amateur, la divisional más baja del ascenso, como ocurre con los clubes de afiliación indirecta.

Lee además
Lionel Messi firmó su renovación con Inter Miami y seguirá como líder del proyecto deportivo hasta 2028.
CONTINUIDAD

Lionel Messi renovó con Inter Miami: seguirá en la MLS hasta 2028 y busca seguir haciendo historia
Saviola, ex compañero de Lionel Messi en Alemania 2006, afirmó que La Pulga dirá presente en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.
ahí va

"Lionel Messi va a ir al Mundial": la firme predicción que salió a la luz en medio de las dudas

Un proyecto con sello Lionel Messi

El proyecto deportivo de Leones FC está encabezado por Matías Messi, hermano mayor del capitán de la Selección Argentina. La idea de la familia es consolidar una propuesta con fuerte identidad rosarina, apostando al desarrollo de jóvenes talentos y a la formación integral de futbolistas.

Fundado en 2015, el club viene compitiendo en la Liga Rosarina de Fútbol, donde forjó su estilo, su estructura institucional y una base sólida que le permite dar el salto al profesionalismo. La noticia generó gran repercusión en Rosario y en todo el país, ya que se trata de una institución vinculada directamente al entorno de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElAscensox3/status/1981180707335532963&partner=&hide_thread=false

El Chapa Zapata, el elegido para conducir el equipo de Lionel Messi

En el plano deportivo, todo apunta a que el entrenador será Víctor “Chapa” Zapata, ex futbolista de River, Independiente y Vélez, y con experiencia reciente como técnico de Atlas en la misma categoría. Su perfil encaja con la idea de llevar adelante un proyecto formativo, con proyección y seriedad.

Con esta incorporación, la Primera C sumará a un nuevo protagonista con apellido ilustre y una historia que promete marcar un antes y un después en el ascenso argentino. El debut de Leones FC en 2026 será, sin dudas, uno de los grandes atractivos de la próxima temporada.

Temas
Seguí leyendo

Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump

Lionel Messi y su mensaje a la Sub 20: "Cabeza en alto" tras la final perdida en Chile

Inter Miami de Lionel Messi vs Nashville: cómo ver gratis el partido en Apple TV este sábado

Lionel Messi volvió a hacer historia con la Selección: mirá su nuevo récord

Lionel Scaloni habló tras la goleada de Argentina ante Puerto Rico ¿Sirven estos amistosos para la Selección?

Con Lionel Messi, Argentina goleó a Puerto Rico 6 a 0 en un duelo rumbo al Mundial 2026

Franco Colapinto corre en el GP de México: días, horarios y dónde verlo

Hoy juega la Lepra: Independiente Rivadavia busca hacer historia ante River por la Copa Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra quiere la victoria.
a todo o nada

Hoy juega la Lepra: Independiente Rivadavia busca hacer historia ante River por la Copa Argentina

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Alta Montaña. 
ruta 7

Un camionero está grave tras desbarrancar en Alta Montaña

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de marzo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 23 de octubre de 2025

No hay detenidos en ninguna de las causas iniciadas por los robos en Guaymallén. 
No hay detenidos

Saquearon dos casas en Guaymallén mientras sus dueños no estaban

El juicio por el homicidio de Luciano Gómez podría terminar este viernes. 
Etapa final del debate

Juicio por el homicidio de Luciano Gómez: el duro relato de los médicos forenses

Te Puede Interesar

Elecciones 2025: el Registro Civil abrirá el domingo para la entrega de DNI y certificados excusatorios.
Dercecho cívico

Elecciones 2025: el Registro Civil abrirá el domingo para la entrega de DNI y certificados excusatorios

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Brutal ataque de dos perros al trabajador de un galpón en Las Heras. 
la víctima quedó internada

Brutal ataque de dos perros a un hombre en Las Heras

Por Pablo Segura