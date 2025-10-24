Bomba en el Ascenso: el club fundado por la familia de Lionel Messi jugará en la Primera C en 2026

La AFA oficializó la afiliación de Leones FC, el club fundado por la familia de Lionel Messi, que competirá en la Primera C.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo oficial la afiliación directa de Leones FC de Rosario, el club fundado por la familia de Lionel Messi, que participará a partir de la Temporada 2026 en la Primera C, una de las categorías profesionales del fútbol argentino.

La resolución quedó establecida en el Boletín Oficial N°6752, emitido el 11 de septiembre, donde se confirma la autorización para que el equipo rosarino se incorpore directamente al sistema de torneos nacionales. De esta forma, Leones FC no deberá disputar el Torneo Promocional Amateur, la divisional más baja del ascenso, como ocurre con los clubes de afiliación indirecta.

Un proyecto con sello Lionel Messi El proyecto deportivo de Leones FC está encabezado por Matías Messi, hermano mayor del capitán de la Selección Argentina. La idea de la familia es consolidar una propuesta con fuerte identidad rosarina, apostando al desarrollo de jóvenes talentos y a la formación integral de futbolistas.

Fundado en 2015, el club viene compitiendo en la Liga Rosarina de Fútbol, donde forjó su estilo, su estructura institucional y una base sólida que le permite dar el salto al profesionalismo. La noticia generó gran repercusión en Rosario y en todo el país, ya que se trata de una institución vinculada directamente al entorno de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo.

El Chapa Zapata, el elegido para conducir el equipo de Lionel Messi En el plano deportivo, todo apunta a que el entrenador será Víctor "Chapa" Zapata, ex futbolista de River, Independiente y Vélez, y con experiencia reciente como técnico de Atlas en la misma categoría. Su perfil encaja con la idea de llevar adelante un proyecto formativo, con proyección y seriedad. Con esta incorporación, la Primera C sumará a un nuevo protagonista con apellido ilustre y una historia que promete marcar un antes y un después en el ascenso argentino. El debut de Leones FC en 2026 será, sin dudas, uno de los grandes atractivos de la próxima temporada.