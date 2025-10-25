Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina ante Argentinos: fecha y todo lo que se sabe

El Club Sportivo Independiente Rivadavia hizo historia: eliminó a River Plate por penales y se metió en la final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos Juniors. El encuentro, aún con sede y horario a confirmar, se jugaría el miércoles 5 de noviembre. Será una definición inédita entre dos clubes que buscan su primera consagración en el certamen.
Una final inédita: la Lepra y el Bicho van por la gloria
La Copa Argentina 2025 tendrá un campeón inédito. Tanto Independiente Rivadavia como Argentinos Juniors llegan a esta instancia por primera vez en su historia. La Lepra, que dejó en el camino a River tras un empate 0-0 y triunfo 4-3 en los penales, llega llena de ilusión, con el empuje de un pueblo que no deja de soñar.
Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Argentina
A falta de confirmación oficial, la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se jugaría el miércoles 5 de noviembre, con sede y horario aún por definir.
El Estadio Mario Alberto Kempes, escenario de la semifinal leprosa, aparece como una opción firme, aunque también suenan otras sedes como el Madre de Ciudades de Santiago del Estero o San Juan del Bicentenario.
El ganador no solo levantará la Copa Argentina, sino que además clasificará directamente a la Copa Libertadores 2026, un premio que le da un valor extra a la definición.
El sueño mendocino: una final que puede cambiar la historia
Para Independiente Rivadavia, esta final no es una más. Es el punto más alto de un proceso que empezó con el ascenso de 2023 y que consolidó a la institución como una de las más representativas del interior del país.
Miles de hinchas ya comienzan a preparar el viaje para acompañar al equipo, tal como lo hicieron en Córdoba ante River, cuando 5 mil leprosos coparon el Kempes bajo la lluvia y celebraron una gesta inolvidable.
Del otro lado estará Argentinos Juniors, un rival con historia en torneos internacionales, pero que también busca su primera Copa Argentina. Será un cruce de estilos, de historias y de sueños: el Bicho de La Paternal contra la Lepra de Mendoza.
El miércoles 5 de noviembre quedará marcado como una fecha histórica para el fútbol argentino. Dos equipos sin títulos en el certamen, dos hinchadas apasionadas y un premio mayúsculo en juego: la gloria eterna y el pasaje a la Libertadores.
Independiente Rivadavia ya demostró que los imposibles no existen. Eliminó a River, rescribió su historia y va por más. Mendoza sueña con otra noche épica.