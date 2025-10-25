Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina ante Argentinos: fecha y todo lo que se sabe

El Club Sportivo Independiente Rivadavia hizo historia: eliminó a River Plate por penales y se metió en la final de la Copa Argentina , donde enfrentará a Argentinos Juniors . El encuentro, aún con sede y horario a confirmar, se jugaría el miércoles 5 de noviembre . Será una definición inédita entre dos clubes que buscan su primera consagración en el certamen.

La Copa Argentina 2025 tendrá un campeón inédito. Tanto Independiente Rivadavia como Argentinos Juniors llegan a esta instancia por primera vez en su historia. La Lepra, que dejó en el camino a River tras un empate 0-0 y triunfo 4-3 en los penales, llega llena de ilusión, con el empuje de un pueblo que no deja de soñar.

El equipo mendocino, símbolo del interior profundo, afrontará esta cita con el mismo espíritu que lo llevó al ascenso en 2023 y a competir de igual a igual contra los grandes. La Lepra va por su primer título nacional y por un lugar histórico en la Copa Libertadores 2026 , algo que nunca logró en más de un siglo de vida.

A falta de confirmación oficial, la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se jugaría el miércoles 5 de noviembre , con sede y horario aún por definir .

INDEPENDIENTE RIVADAVIA, NUEVO DEBUTANTE EN LA FINAL DE #NUESTRACOPA La Lepra se valió de los penales para eliminar a River, campeón del certamen en tres oportunidades, y será el primer club mendocino en el encuentro decisivo

El Estadio Mario Alberto Kempes, escenario de la semifinal leprosa, aparece como una opción firme, aunque también suenan otras sedes como el Madre de Ciudades de Santiago del Estero o San Juan del Bicentenario.

El ganador no solo levantará la Copa Argentina, sino que además clasificará directamente a la Copa Libertadores 2026, un premio que le da un valor extra a la definición.

¡LA 13º EDICIÓN DE #NUESTRACOPA TIENE FINAL!



@CSIRoficial y @AAAJoficial se disputarán el título: ambos van por su primera estrella en el certamen #CopaArgentinaAXIONenergy

El sueño mendocino: una final que puede cambiar la historia

Para Independiente Rivadavia, esta final no es una más. Es el punto más alto de un proceso que empezó con el ascenso de 2023 y que consolidó a la institución como una de las más representativas del interior del país.

Miles de hinchas ya comienzan a preparar el viaje para acompañar al equipo, tal como lo hicieron en Córdoba ante River, cuando 5 mil leprosos coparon el Kempes bajo la lluvia y celebraron una gesta inolvidable.

Del otro lado estará Argentinos Juniors, un rival con historia en torneos internacionales, pero que también busca su primera Copa Argentina. Será un cruce de estilos, de historias y de sueños: el Bicho de La Paternal contra la Lepra de Mendoza.

Independiente Rivadavia hizo historia en Córdoba: venció a River por penales y es finalista de la Copa Argentina 2025



Tras el 0-0 en los 90', la Lepra mendocina fue más efectiva desde los 12 pasos y se metió en la final.



Será el primer club de Mendoza en jugar una

Una definición que promete emociones

El miércoles 5 de noviembre quedará marcado como una fecha histórica para el fútbol argentino. Dos equipos sin títulos en el certamen, dos hinchadas apasionadas y un premio mayúsculo en juego: la gloria eterna y el pasaje a la Libertadores.

Independiente Rivadavia ya demostró que los imposibles no existen. Eliminó a River, rescribió su historia y va por más. Mendoza sueña con otra noche épica.