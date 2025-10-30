Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: Nicolás Ramírez, el árbitro del ascenso, dirigirá la final

Nicolás Ramírez, recordado por los hinchas de la Lepra, será el árbitro de la final ante Argentinos Juniors.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Nicolás Ramírez será el árbitro principal de la final de la Copa Argentina 2025 , que enfrentará al Club Sportivo Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors el próximo miércoles 5 de noviembre , con sede aún a confirmar .

El dato no pasó inadvertido entre los hinchas mendocinos: Ramírez es un viejo conocido de la Lepra , ya que fue el encargado de impartir justicia en el partido histórico del ascenso a Primera División , disputado el 29 de octubre de 2023 en el estadio Mario Alberto Kempes, cuando el equipo dirigido por Alfredo Berti venció a Almirante Brown y selló su regreso a la elite del fútbol argentino.

Desde entonces, su nombre quedó ligado a uno de los capítulos más gloriosos del club mendocino. Por eso, la noticia generó una mezcla de confianza y expectativa en el mundo azul.

Además de Ramírez , el equipo arbitral estará conformado por Adrián Delbarba (asistente 1) , Walter Ferreyra (asistente 2) , Fabrizio Llobet (cuarto árbitro) y Eduardo Lucero (quinto árbitro) .

El VAR estará a cargo de Héctor Paletta, mientras que el AVAR será Pablo Dóvalo.

La AFA confirmó que la final contará con tecnología VAR y AVAR, tal como ocurrió en semifinales, garantizando la revisión de jugadas determinantes.

En Primera División, Ramírez ya dirigió en cinco ocasiones a Independiente Rivadavia, con un saldo favorable para los mendocinos: tres victorias y dos empates. Una estadística que los hinchas no tardaron en recordar en redes sociales tras conocerse la designación.

La sede de la Copa Argentina, la gran incógnita: varias provincias en disputa

Aunque la fecha está definida, la sede de la final sigue siendo un misterio. En un principio, la organización de la Copa Argentina había barajado tres opciones principales: Santiago del Estero, Rosario y Córdoba (en el estadio Mario Alberto Kempes). Sin embargo, en las últimas horas tomaron fuerza otras alternativas, como La Pedrera (San Luis) o el estadio de Instituto, también en Córdoba.

Los dirigentes de ambos clubes están a la espera de la confirmación oficial, mientras los hinchas comienzan a planear el viaje para acompañar a sus equipos en una final histórica. La decisión final podría conocerse entre viernes y sábado, según adelantaron fuentes de la organización.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors ajustan detalles antes de la gran final

En el plano deportivo, Independiente Rivadavia viene de lograr una hazaña histórica al eliminar a River Plate por penales en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo de Alfredo Berti retomó los entrenamientos en Mendoza con la mente puesta en Aldosivi, a quien enfrentará este sábado a las 14:45 por la fecha 14 del Torneo Clausura. La Lepra busca cortar la mala racha en el torneo local y llegar con confianza al gran duelo por el título.

Por su parte, Argentinos Juniors también tendrá actividad el fin de semana: enfrentará a Barracas Central el sábado a las 16:00 en el estadio Claudio Tapia. El Bicho, dirigido por Nicolás Diez, pelea por un lugar en las copas internacionales y pretende sostener su buen momento futbolístico antes de la final.