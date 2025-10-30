30 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
dale lepra

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: Nicolás Ramírez, el árbitro del ascenso, dirigirá la final

El juez que acompañó a la Lepra en su ascenso fue designado para la gran final de la Copa Argentina. Mirá los detalles del cuerpo arbitral y la sede.

Nicolás Ramírez, recordado por los hinchas de la Lepra, será el árbitro de la final ante Argentinos Juniors.

Nicolás Ramírez, recordado por los hinchas de la Lepra, será el árbitro de la final ante Argentinos Juniors.

Por Sitio Andino Deportes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Nicolás Ramírez será el árbitro principal de la final de la Copa Argentina 2025, que enfrentará al Club Sportivo Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors el próximo miércoles 5 de noviembre, con sede aún a confirmar.

El dato no pasó inadvertido entre los hinchas mendocinos: Ramírez es un viejo conocido de la Lepra, ya que fue el encargado de impartir justicia en el partido histórico del ascenso a Primera División, disputado el 29 de octubre de 2023 en el estadio Mario Alberto Kempes, cuando el equipo dirigido por Alfredo Berti venció a Almirante Brown y selló su regreso a la elite del fútbol argentino.

Lee además
La Lepra busca seguir soñando y el Tomba necesita ganar para salir del fondo en el clásico cuyano.
el detalle completo

Árbitros confirmados para Godoy Cruz y la Lepra: quiénes dirigirán los duelos de la fecha 14 del Clausura
La Lepra se prepara.
vamos azules

Final de la Copa Argentina: qué estadios pican en punta para Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors

Desde entonces, su nombre quedó ligado a uno de los capítulos más gloriosos del club mendocino. Por eso, la noticia generó una mezcla de confianza y expectativa en el mundo azul.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1981933800658477391&partner=&hide_thread=false

El cuerpo arbitral completo para la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Además de Ramírez, el equipo arbitral estará conformado por Adrián Delbarba (asistente 1), Walter Ferreyra (asistente 2), Fabrizio Llobet (cuarto árbitro) y Eduardo Lucero (quinto árbitro).

El VAR estará a cargo de Héctor Paletta, mientras que el AVAR será Pablo Dóvalo.

La AFA confirmó que la final contará con tecnología VAR y AVAR, tal como ocurrió en semifinales, garantizando la revisión de jugadas determinantes.

En Primera División, Ramírez ya dirigió en cinco ocasiones a Independiente Rivadavia, con un saldo favorable para los mendocinos: tres victorias y dos empates. Una estadística que los hinchas no tardaron en recordar en redes sociales tras conocerse la designación.

La sede de la Copa Argentina, la gran incógnita: varias provincias en disputa

Aunque la fecha está definida, la sede de la final sigue siendo un misterio. En un principio, la organización de la Copa Argentina había barajado tres opciones principales: Santiago del Estero, Rosario y Córdoba (en el estadio Mario Alberto Kempes). Sin embargo, en las últimas horas tomaron fuerza otras alternativas, como La Pedrera (San Luis) o el estadio de Instituto, también en Córdoba.

Los dirigentes de ambos clubes están a la espera de la confirmación oficial, mientras los hinchas comienzan a planear el viaje para acompañar a sus equipos en una final histórica. La decisión final podría conocerse entre viernes y sábado, según adelantaron fuentes de la organización.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors ajustan detalles antes de la gran final

En el plano deportivo, Independiente Rivadavia viene de lograr una hazaña histórica al eliminar a River Plate por penales en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo de Alfredo Berti retomó los entrenamientos en Mendoza con la mente puesta en Aldosivi, a quien enfrentará este sábado a las 14:45 por la fecha 14 del Torneo Clausura. La Lepra busca cortar la mala racha en el torneo local y llegar con confianza al gran duelo por el título.

Por su parte, Argentinos Juniors también tendrá actividad el fin de semana: enfrentará a Barracas Central el sábado a las 16:00 en el estadio Claudio Tapia. El Bicho, dirigido por Nicolás Diez, pelea por un lugar en las copas internacionales y pretende sostener su buen momento futbolístico antes de la final.

Temas
Seguí leyendo

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, con misiones opuestas en la fecha 14: sueños y urgencias en juego

Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina ante Argentinos: fecha y todo lo que se sabe

Inolvidable: la hinchada de Independiente Rivadavia bancó la lluvia en el Kempes y festejó otra hazaña histórica

¡Historia posta! Independiente Rivadavia le ganó a River en los penales y es finalista de la Copa Argentina

Este es el once de Independiente Rivadavia para enfrentar a River por la Copa Argentina

El gran desafío de la Lepra: intentará frenar la histórica racha de Gallardo en la Copa Argentina

La Justicia absolvió a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual de 2021

Independiente Rivadavia busca la hazaña ante River: el partido que puede cambiar su historia

LO QUE SE LEE AHORA
Francisco Cerúndolo buscará dar el golpe ante Sinner y meterse en los cuartos del Masters 1000 de París.
a la carga

Francisco Cerúndolo vs Sinner en París: a qué hora juega el argentino por los octavos de París

Las Más Leídas

La planta de Jugos Australes 
Conflicto vitivinícola

La Justicia de Mendoza confirmó condena millonaria en dólares contra empresario de la vitivinicultura

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé. Fotos de Instagram
Felicidad

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé

Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino. 
Argentina Mining Cuyo 2025

Desde cuándo Mendoza producirá cobre para exportar al mundo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de octubre

San Martín y Cipolletti, en Godoy Cruz, donde ocurrió el trágico accidente. 
tenía 56 años

Trágica muerte de un operario en Godoy Cruz

Te Puede Interesar

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible. Imagen generada con IA
Argentina Mining 2025

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible

Por Natalia Mantineo
El menor permanece internado en el hospital Notti de Guaymallén.
buscan al agresor

Tras una riña en Guaymallén, apuñalaron a un menor de 13 años

Por Pablo Segura
El Paso Internacional Los Libertadores operará con dotación máxima por el feriado de fin de octubre
Atención viajeros

Paso Los Libertadores: implementarán un operativo especial este fin de semana

Por Celeste Funes