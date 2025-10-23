Este es el once de Independiente Rivadavia para enfrentar a River por la Copa Argentina

La Lepra se juega todo.

La ilusión leprosa está más viva que nunca. Este viernes 24 de octubre , el Club Sportivo Independiente Rivadavia enfrentará a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por las semifinales de la Copa Argentina 2025 , con la posibilidad de hacer historia y convertirse en el primer club mendocino en llegar a la final del certamen.

Durante la última práctica, el entrenador Alfredo Berti sorprendió con un equipo tentativo y un cambio de esquema respecto a los partidos anteriores. La gran novedad es el regreso de Álex Arce al equipo titular, mientras que la defensa dejaría la línea de cinco para pasar a un 4-3-1-2 más ofensivo.

Fin de la causa La Justicia absolvió a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual de 2021

a todo o nada

a todo o nada El gran desafío de la Lepra: intentará frenar la histórica racha de Gallardo en la Copa Argentina

La baja de Iván Villalba obligó a modificar la última línea: Alejo Osella será lateral derecho y Mauricio Cardillo ocupará su sector en la mitad de la cancha. Los centrales serán Leonard Costa y Sheyko Studer , mientras que por la izquierda irá Luciano Gómez .

¡Si ven que estamos re locos vamos a copar toda la argentina! Semifinales River Plate 24/10 a las 22:10hs. Estadio Mario Alberto Kempes Nos vemos en Cordoba #ArribaLaLepra #ElMásGrandeDeMendoza pic.twitter.com/OobS1GkAxP

En el mediocampo, Tomás Bottari será el volante central, acompañado por Cardillo y Maxi Amarfil . Un poco más adelantado estará Matías Fernández como enganche, detrás del tándem ofensivo compuesto por Sebastián Villa y Álex Arce , quien vuelve a ocupar el lugar de Fabrizio Sartori .

El probable once de Independiente Rivadavia:

Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maxi Amarfil; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce.

Venta de entradas y precios para el duelo en Córdoba

La expectativa en Mendoza y Córdoba es enorme. La venta de entradas para el partido entre Independiente Rivadavia y River continúa activa, tanto de forma presencial como online.

Para la parcialidad leprosa:

Venta física: jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en la boletería sur del estadio Malvinas Argentinas (Mendoza).

Para los hinchas de River:

Venta web (socios): a través de RiverID y Deportick .

Canje físico: miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías norte del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Precios de entradas:

Menores Popular (hasta 11 años): $40.000

Popular: $50.000

Platea Gasparini (River): $70.000

Platea Ardiles (Independiente Rivadavia y River): $85.000

Importante: No se venderán entradas el día del partido en el estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1980408677392646546&partner=&hide_thread=false VENTA DE ENTRADAS – SEMIFINAL COPA ARGENTINA

Independiente Rivadavia vs River Plate

Estadio Mario Alberto Kempes – Córdoba

Viernes 24 de octubre – 22:10 hs



MENDOZA

Boletería Sur – Estadio Malvinas Argentinas

Miércoles 22 y jueves 23 de octubre

Horario: 11 a 18… pic.twitter.com/O45tk3G6Ry — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) October 20, 2025

Un partido con historia y esperanza para la Lepra

Con Sebastián Villa encendido, el regreso de Álex Arce al ataque y una Lepra ilusionada, el equipo mendocino buscará un nuevo golpe en la Copa Argentina. La cita está marcada: viernes 24, 22:10 hs, en el Mario Alberto Kempes, por un lugar en la gran final.