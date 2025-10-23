23 de octubre de 2025
Este es el once de Independiente Rivadavia para enfrentar a River por la Copa Argentina

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Millo en la semi de la Copa Argentina de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra se juega todo.

 Por Martín Sebastián Colucci

La ilusión leprosa está más viva que nunca. Este viernes 24 de octubre, el Club Sportivo Independiente Rivadavia enfrentará a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por las semifinales de la Copa Argentina 2025, con la posibilidad de hacer historia y convertirse en el primer club mendocino en llegar a la final del certamen.

Durante la última práctica, el entrenador Alfredo Berti sorprendió con un equipo tentativo y un cambio de esquema respecto a los partidos anteriores. La gran novedad es el regreso de Álex Arce al equipo titular, mientras que la defensa dejaría la línea de cinco para pasar a un 4-3-1-2 más ofensivo.

Los once de la Lepra elegidos por Berti

La baja de Iván Villalba obligó a modificar la última línea: Alejo Osella será lateral derecho y Mauricio Cardillo ocupará su sector en la mitad de la cancha. Los centrales serán Leonard Costa y Sheyko Studer, mientras que por la izquierda irá Luciano Gómez.

En el mediocampo, Tomás Bottari será el volante central, acompañado por Cardillo y Maxi Amarfil. Un poco más adelantado estará Matías Fernández como enganche, detrás del tándem ofensivo compuesto por Sebastián Villa y Álex Arce, quien vuelve a ocupar el lugar de Fabrizio Sartori.

El probable once de Independiente Rivadavia:

Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maxi Amarfil; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce.

Venta de entradas y precios para el duelo en Córdoba

La expectativa en Mendoza y Córdoba es enorme. La venta de entradas para el partido entre Independiente Rivadavia y River continúa activa, tanto de forma presencial como online.

Para la parcialidad leprosa:

  • Venta física: jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en la boletería sur del estadio Malvinas Argentinas (Mendoza).

Para los hinchas de River:

  • Venta web (socios): a través de RiverID y Deportick.

  • Canje físico: miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías norte del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Precios de entradas:

  • Menores Popular (hasta 11 años): $40.000

  • Popular: $50.000

  • Platea Gasparini (River): $70.000

  • Platea Ardiles (Independiente Rivadavia y River): $85.000

Importante: No se venderán entradas el día del partido en el estadio.

Un partido con historia y esperanza para la Lepra

Con Sebastián Villa encendido, el regreso de Álex Arce al ataque y una Lepra ilusionada, el equipo mendocino buscará un nuevo golpe en la Copa Argentina. La cita está marcada: viernes 24, 22:10 hs, en el Mario Alberto Kempes, por un lugar en la gran final.

