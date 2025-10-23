Este es el once de Independiente Rivadavia para enfrentar a River por la Copa Argentina

La ilusión leprosa está más viva que nunca. Este viernes 24 de octubre, el Club Sportivo Independiente Rivadavia enfrentará a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por las semifinales de la Copa Argentina 2025, con la posibilidad de hacer historia y convertirse en el primer club mendocino en llegar a la final del certamen.
Durante la última práctica, el entrenador Alfredo Berti sorprendió con un equipo tentativo y un cambio de esquema respecto a los partidos anteriores. La gran novedad es el regreso de Álex Arce al equipo titular, mientras que la defensa dejaría la línea de cinco para pasar a un 4-3-1-2 más ofensivo.
La baja de Iván Villalba obligó a modificar la última línea: Alejo Osella será lateral derecho y Mauricio Cardillo ocupará su sector en la mitad de la cancha. Los centrales serán Leonard Costa y Sheyko Studer, mientras que por la izquierda irá Luciano Gómez.
En el mediocampo, Tomás Bottari será el volante central, acompañado por Cardillo y Maxi Amarfil. Un poco más adelantado estará Matías Fernández como enganche, detrás del tándem ofensivo compuesto por Sebastián Villa y Álex Arce, quien vuelve a ocupar el lugar de Fabrizio Sartori.
Con Sebastián Villa encendido, el regreso de Álex Arce al ataque y una Lepra ilusionada, el equipo mendocino buscará un nuevo golpe en la Copa Argentina. La cita está marcada: viernes 24, 22:10 hs, en el Mario Alberto Kempes, por un lugar en la gran final.