22 de octubre de 2025
{}
El gran desafío de la Lepra: intentará frenar la histórica racha de Gallardo en la Copa Argentina

La Lepra mendocina enfrentará a River por la semifinal de la Copa Argentina. Repasá algunos datos interesantes del duelo.

La Lepra buscará imponer su fútbol.

Marcelo Gallardo, un maestro de la Copa Argentina

Desde su debut como entrenador de River en 2014, Marcelo Gallardo construyó una relación especial con la Copa Argentina. En 39 encuentros disputados, sus equipos lograron 30 victorias, ocho empates y solo una caída, además de tres títulos (2016, 2017 y 2019) y una semifinal (2018).

El registro asombra: los conjuntos del “Muñeco” marcaron 91 goles (2,3 por partido) y solo recibieron 17 (0,44). Su única derrota en los 90 minutos fue ante Rosario Central en 2015, mientras que las otras eliminaciones llegaron por penales (Central 2014, Gimnasia 2018, Boca 2021 y Patronato 2022).

Ese dominio estadístico convierte cada cruce en una batalla mental. River, aun sin alcanzar su mejor versión futbolística, encuentra en esta competencia un refugio de confianza, y Gallardo vuelve a sentirse cómodo en su terreno más exitoso.

La Lepra mendocina, con ilusión y sin miedo

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, la revelación del torneo. El conjunto mendocino llega con la ilusión intacta tras una campaña histórica en la Copa Argentina 2025, donde eliminó a rivales de Primera y demostró personalidad en los momentos decisivos.

Para los dirigidos por Alfredo Berti, medirse con River no es solo un desafío deportivo: es una oportunidad de entrar en la historia grande del fútbol argentino.

La Lepra sabe que para tener chances deberá jugar un partido perfecto, presionando en bloque medio y aprovechando cada error rival. En Mendoza hay entusiasmo, confianza y la sensación de que este grupo tiene carácter para competirle de igual a igual al gigante de Núñez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1980757654587822158&partner=&hide_thread=false

Un duelo de estilos en Córdoba

El choque se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, con localidades agotadas y un clima de final anticipada. River llega con jerarquía y experiencia, mientras que Independiente Rivadavia apuesta a la intensidad, la velocidad en los extremos y la solidez defensiva que lo caracterizó durante todo el certamen.

La principal incógnita pasa por cómo responderá el conjunto mendocino ante la presión alta de River y el manejo de pelota que propone Gallardo.

Sabemos a quién enfrentamos, pero también quiénes somos”, señaló Berti en la previa, reflejando la mentalidad de un plantel que no se achica ante los grandes escenarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1980408677392646546&partner=&hide_thread=false

El reto de romper la estadística en la Copa Argentina

Para Independiente Rivadavia, la cita de este viernes representa algo más que una semifinal: es la posibilidad de romper un mito. En 10 años de competencia, ningún equipo del interior logró eliminar a un River dirigido por Gallardo en una instancia definitoria.

La Lepra buscará revertir esa tendencia y lograr el mayor batacazo de la Copa Argentina 2025, metiéndose en la final y, de paso, asegurando un lugar en la Copa Libertadores 2026.

Con un Gallardo invicto en este tipo de duelos y un River acostumbrado a ganar cuando más lo necesita, Independiente Rivadavia asumirá el reto más grande de su historia reciente: vencer al técnico más exitoso del país en su torneo preferido.

