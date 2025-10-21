Independiente Rivadavia busca la hazaña ante River: el partido que puede cambiar su historia

La Lepra busca el milagro.

Por Martín Sebastián Colucci







El próximo viernes a las 22.10, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Club Sportivo Independiente Rivadavia afrontará el partido más importante de sus 112 años de vida. La Lepra jugará una semifinal de la Copa Argentina ante nada menos que River Plate, con la chance de alcanzar por primera vez una final nacional.

Una Lepra golpeada en el torneo local El presente de Independiente en el Torneo Clausura 2025 está lejos de ser ideal. El equipo de Alfredo Berti acumula seis partidos sin triunfos, con cuatro empates y dos derrotas, y cayó al 13° puesto de la Zona A con apenas 12 puntos. Su última victoria en liga fue el 30 de agosto ante Argentinos Juniors (2-1). Con apenas 11 goles en 12 partidos, es uno de los equipos menos efectivos en ataque.

Además, la mala racha lo alejó de la tabla anual, donde meses atrás soñaba con la Sudamericana. Hoy suma 39 unidades y está a seis de los puestos de clasificación, con la obligación de sumar fuerte en las últimas tres fechas para aspirar a un milagro.

VENTA DE ENTRADAS – SEMIFINAL COPA ARGENTINA

Independiente Rivadavia vs River Plate

Estadio Mario Alberto Kempes – Córdoba

Viernes 24 de octubre – 22:10 hs



MENDOZA

Boletería Sur – Estadio Malvinas Argentinas

Miércoles 22 y jueves 23 de octubre

Horario: 11 a 18… pic.twitter.com/O45tk3G6Ry — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) October 20, 2025 La campaña histórica en la Copa Argentina Si en la liga los resultados preocupan, en la Copa Argentina la historia es completamente distinta. Independiente eliminó a Estudiantes de Buenos Aires (1-0) en 32avos, a Platense por penales tras un 2-2, a Central Córdoba de Rosario (2-1) en octavos y a Tigre (3-1) en cuartos. Esta performance es la mejor de su historia en el certamen y supera incluso a su recordado Campeonato Nacional de 1982, donde había llegado hasta cuartos de final.

El premio no es menor: si la Lepra derrota a River se asegurará un lugar en la final de la Copa Argentina, quedará a las puertas de levantar su primer título nacional y tendrá boleto directo a la Copa Libertadores 2026.