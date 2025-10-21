21 de octubre de 2025
Independiente Rivadavia busca la hazaña ante River: el partido que puede cambiar su historia

El Club Sportivo Independiente Rivadavia se mide contra el Millo por la semi de la Copa Argentina de fútbol. Repasá lo que se viene.

La Lepra busca el milagro.

 Por Martín Sebastián Colucci

El próximo viernes a las 22.10, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Club Sportivo Independiente Rivadavia afrontará el partido más importante de sus 112 años de vida. La Lepra jugará una semifinal de la Copa Argentina ante nada menos que River Plate, con la chance de alcanzar por primera vez una final nacional.

Una Lepra golpeada en el torneo local

El presente de Independiente en el Torneo Clausura 2025 está lejos de ser ideal. El equipo de Alfredo Berti acumula seis partidos sin triunfos, con cuatro empates y dos derrotas, y cayó al 13° puesto de la Zona A con apenas 12 puntos. Su última victoria en liga fue el 30 de agosto ante Argentinos Juniors (2-1). Con apenas 11 goles en 12 partidos, es uno de los equipos menos efectivos en ataque.

Además, la mala racha lo alejó de la tabla anual, donde meses atrás soñaba con la Sudamericana. Hoy suma 39 unidades y está a seis de los puestos de clasificación, con la obligación de sumar fuerte en las últimas tres fechas para aspirar a un milagro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1980408677392646546&partner=&hide_thread=false

La campaña histórica en la Copa Argentina

Si en la liga los resultados preocupan, en la Copa Argentina la historia es completamente distinta. Independiente eliminó a Estudiantes de Buenos Aires (1-0) en 32avos, a Platense por penales tras un 2-2, a Central Córdoba de Rosario (2-1) en octavos y a Tigre (3-1) en cuartos. Esta performance es la mejor de su historia en el certamen y supera incluso a su recordado Campeonato Nacional de 1982, donde había llegado hasta cuartos de final.

El premio no es menor: si la Lepra derrota a River se asegurará un lugar en la final de la Copa Argentina, quedará a las puertas de levantar su primer título nacional y tendrá boleto directo a la Copa Libertadores 2026.

