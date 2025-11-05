El camino de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina: cinco batallas rumbo a la gloria

Lo que empezó como una ilusión en los primeros meses del año terminó convirtiéndose en una epopeya para el fútbol mendocino . La Lepra fue superando obstáculos, rivales y pronósticos con una mezcla de carácter, humildad y fe , construyendo paso a paso una campaña que quedará marcada en la historia del club.

Dirigido por Alfredo Berti , el equipo demostró que los sueños se alcanzan con trabajo y convicción. Hoy, Independiente Rivadavia está a un paso de la gloria: el miércoles 5 de noviembre jugará la final de la Copa Argentina 2025 ante Argentinos Juniors , buscando el primer título nacional de sus 111 años de vida.

Debut sólido y efectivo. La Lepra se impuso con oficio en un partido cerrado, donde la actitud fue la clave para avanzar con paso firme.

16vos de final – En Rosario (Newell’s Old Boys)

Independiente Rivadavia 2 – 2 Platense

Ganó por penales (4–3)

En un duelo electrizante, la Lepra resistió y volvió a demostrar su fortaleza mental. En la definición desde los doce pasos, fue pura frialdad y eficacia.

8vos de final – En San Luis

Independiente Rivadavia 2 – 1 Central Córdoba (SdE)

El equipo mendocino mostró carácter y temple para dar vuelta un resultado adverso. Con autoridad y corazón, selló la clasificación.

Cuartos de final – En Rosario (Newell’s Old Boys)

Independiente Rivadavia 3 – 1 Tigre

Uno de los mejores partidos del torneo. Precisión, ritmo y personalidad para firmar un triunfo categórico que encendió la ilusión azul.

Semifinal – En Córdoba (Estadio Mario Alberto Kempes)

Independiente Rivadavia 0 – 0 River Plate

Ganó por penales (4–3)

Bajo la lluvia y con un estadio colmado, la Lepra protagonizó una de las noches más épicas de su historia. Le hizo frente a un gigante del fútbol argentino y lo dejó en el camino desde los doce pasos. Una gesta mendocina que quedará para siempre.

La gran final – 5 de noviembre

¡LA 13º EDICIÓN DE #NUESTRACOPA TIENE FINAL!



@CSIRoficial y @AAAJoficial se disputarán el título: ambos van por su primera estrella en el certamen #CopaArgentinaAXIONenergy

El sueño de la Lepra tiene fecha: miércoles 5 de noviembre.

Independiente Rivadavia enfrentará a Argentinos Juniors con la historia sobre los hombros y un pueblo detrás.

Será la primera final nacional del club, y la oportunidad de coronar un año inolvidable para todo Mendoza.