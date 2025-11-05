5 de noviembre de 2025
El camino de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina: cinco batallas rumbo a la gloria

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca con Argentinos en la definición de la Copa Argentina de fútbol. Mirá algunos datos claves.

 Por Martín Sebastián Colucci

Lo que empezó como una ilusión en los primeros meses del año terminó convirtiéndose en una epopeya para el fútbol mendocino. La Lepra fue superando obstáculos, rivales y pronósticos con una mezcla de carácter, humildad y fe, construyendo paso a paso una campaña que quedará marcada en la historia del club.

Dirigido por Alfredo Berti, el equipo demostró que los sueños se alcanzan con trabajo y convicción. Hoy, Independiente Rivadavia está a un paso de la gloria: el miércoles 5 de noviembre jugará la final de la Copa Argentina 2025 ante Argentinos Juniors, buscando el primer título nacional de sus 111 años de vida.

El camino de la Lepra

32avos de final – En San Luis

Independiente Rivadavia 1 – 0 Estudiantes de Caseros

Debut sólido y efectivo. La Lepra se impuso con oficio en un partido cerrado, donde la actitud fue la clave para avanzar con paso firme.

16vos de final – En Rosario (Newell’s Old Boys)

Independiente Rivadavia 2 – 2 Platense

Ganó por penales (4–3)

En un duelo electrizante, la Lepra resistió y volvió a demostrar su fortaleza mental. En la definición desde los doce pasos, fue pura frialdad y eficacia.

8vos de final – En San Luis

Independiente Rivadavia 2 – 1 Central Córdoba (SdE)

El equipo mendocino mostró carácter y temple para dar vuelta un resultado adverso. Con autoridad y corazón, selló la clasificación.

Cuartos de final – En Rosario (Newell’s Old Boys)

Independiente Rivadavia 3 – 1 Tigre

Uno de los mejores partidos del torneo. Precisión, ritmo y personalidad para firmar un triunfo categórico que encendió la ilusión azul.

Semifinal – En Córdoba (Estadio Mario Alberto Kempes)

Independiente Rivadavia 0 – 0 River Plate

Ganó por penales (4–3)

Bajo la lluvia y con un estadio colmado, la Lepra protagonizó una de las noches más épicas de su historia. Le hizo frente a un gigante del fútbol argentino y lo dejó en el camino desde los doce pasos. Una gesta mendocina que quedará para siempre.

La gran final – 5 de noviembre

El sueño de la Lepra tiene fecha: miércoles 5 de noviembre.

Independiente Rivadavia enfrentará a Argentinos Juniors con la historia sobre los hombros y un pueblo detrás.

Será la primera final nacional del club, y la oportunidad de coronar un año inolvidable para todo Mendoza.

Por Marcelo López Álvarez