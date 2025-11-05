El camino de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina: cinco batallas rumbo a la gloria

Lo que empezó como una ilusión en los primeros meses del año terminó convirtiéndose en una epopeya para el fútbol mendocino. La Lepra fue superando obstáculos, rivales y pronósticos con una mezcla de carácter, humildad y fe, construyendo paso a paso una campaña que quedará marcada en la historia del club.
Dirigido por Alfredo Berti, el equipo demostró que los sueños se alcanzan con trabajo y convicción. Hoy, Independiente Rivadavia está a un paso de la gloria: el miércoles 5 de noviembre jugará la final de la Copa Argentina 2025 ante Argentinos Juniors, buscando el primer título nacional de sus 111 años de vida.
Bajo la lluvia y con un estadio colmado, la Lepra protagonizó una de las noches más épicas de su historia. Le hizo frente a un gigante del fútbol argentino y lo dejó en el camino desde los doce pasos. Una gesta mendocina que quedará para siempre.