Final de Copa Argentina: la Lepra y el Bicho reviven una historia que empezó con Maradona en 1979

Este miércoles 5 de noviembre, el fútbol argentino vivirá una definición inédita: el Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors disputarán la final de la Copa Argentina 2025, con sede y horario a confirmar. Repasá toda la información en Sitio Andino.
Ambos equipos buscarán su primer título en el certamen, en una final que promete emociones fuertes y que reedita un duelo con raíces profundas en la historia del fútbol nacional.
El primer enfrentamiento oficial con el 10 entre ambos clubes se jugó el 14 de octubre de 1979 en el estadio Bautista Gargantini, por el Torneo Nacional de AFA.
Aquel día marcó la primera visita de Diego Armando Maradona a Mendoza, apenas dos meses después de consagrarse campeón mundial juvenil en Japón.
image
Antes del inicio del partido, la dirigencia azul le entregó una plaqueta en reconocimiento al joven astro. En la cancha, Maradona abrió el marcador, pero la Lepra dio vuelta el resultado con tantos de Jorge Funes y Enrique Figueroa, ganando 2-1 en un triunfo histórico.
En la revancha disputada semanas después en La Paternal, Argentinos Juniors goleó 5-1, con un detalle inolvidable: el arquero mendocino Ernesto “Gato” Garín —que ingresó por lesión de Reggi— le atajó un penal al propio Maradona.
Aquel duelo, más allá del resultado, fue el inicio del historial entre ambos clubes.
Los cruces en el ascenso y la vuelta a Primera de la Lepra
Después de décadas sin enfrentarse, el historial se reanudó recién en el Torneo Nacional B 2016/17, con tres choques parejos:
06/05/2016 – Independiente Rivadavia 1-1 Argentinos Juniors
13/11/2016 – Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors
17/03/2017 – Argentinos Juniors 1-0 Independiente Rivadavia
Ya en la era moderna, se volvieron a cruzar en Primera División y Copa de la Liga, con dominio mendocino:
14/12/2024 – Independiente Rivadavia 1-0 Argentinos Juniors
24/05/2025 – Argentinos Juniors 2-1 Independiente Rivadavia
30/09/2025 – Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors