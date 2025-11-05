Final de Copa Argentina: la Lepra y el Bicho reviven una historia que empezó con Maradona en 1979

Este miércoles 5 de noviembre , el fútbol argentino vivirá una definición inédita: el Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors disputarán la final de la Copa Argentina 2025 , con sede y horario a confirmar. Repasá toda la información en Sitio Andino.

Ambos equipos buscarán su primer título en el certamen , en una final que promete emociones fuertes y que reedita un duelo con raíces profundas en la historia del fútbol nacional.

La Lepra mendocina llega a esta instancia luego de eliminar a River Plate por penales , en una noche épica en Córdoba, mientras que el Bicho de La Paternal hizo lo propio al vencer a Belgrano de Córdoba .

La final no solo definirá al nuevo campeón del país, sino también un cupo a la Copa Libertadores 2026 .

¡LA 13º EDICIÓN DE #NUESTRACOPA TIENE FINAL!



@CSIRoficial y @AAAJoficial se disputarán el título: ambos van por su primera estrella en el certamen

El primer cruce: Diego Maradona en Mendoza

El primer enfrentamiento oficial con el 10 entre ambos clubes se jugó el 14 de octubre de 1979 en el estadio Bautista Gargantini, por el Torneo Nacional de AFA.

Aquel día marcó la primera visita de Diego Armando Maradona a Mendoza, apenas dos meses después de consagrarse campeón mundial juvenil en Japón.

Antes del inicio del partido, la dirigencia azul le entregó una plaqueta en reconocimiento al joven astro. En la cancha, Maradona abrió el marcador, pero la Lepra dio vuelta el resultado con tantos de Jorge Funes y Enrique Figueroa, ganando 2-1 en un triunfo histórico.

En la revancha disputada semanas después en La Paternal, Argentinos Juniors goleó 5-1, con un detalle inolvidable: el arquero mendocino Ernesto “Gato” Garín —que ingresó por lesión de Reggi— le atajó un penal al propio Maradona.

Aquel duelo, más allá del resultado, fue el inicio del historial entre ambos clubes.

Los cruces en el ascenso y la vuelta a Primera de la Lepra

Después de décadas sin enfrentarse, el historial se reanudó recién en el Torneo Nacional B 2016/17, con tres choques parejos:

06/05/2016 – Independiente Rivadavia 1-1 Argentinos Juniors

13/11/2016 – Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors

17/03/2017 – Argentinos Juniors 1-0 Independiente Rivadavia

Ya en la era moderna, se volvieron a cruzar en Primera División y Copa de la Liga, con dominio mendocino:

14/12/2024 – Independiente Rivadavia 1-0 Argentinos Juniors

24/05/2025 – Argentinos Juniors 2-1 Independiente Rivadavia

30/09/2025 – Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors

¡Reviví los penales más importantes para la clasificación de @CSIRoficial a la Final de #NuestraCopa !

Historial general entre la Lepra y el Bicho

Total de partidos oficiales registrados: 9

Independiente Rivadavia: 4 triunfos

Argentinos Juniors: 3 triunfos

Empates: 2

La final de la Copa Argentina que une pasado y presente

Más de cuatro décadas separan aquel duelo del 79, con el “Pelusa” en el Gargantini, de este encuentro decisivo por la Copa Argentina 2025.

El destino vuelve a cruzar a mendocinos y porteños, esta vez con un título nacional en juego.

Para Independiente Rivadavia, será la oportunidad de coronarse por primera vez y escribir la página más gloriosa de su historia.

Para Argentinos Juniors, significará volver a levantar un trofeo nacional tras años de protagonismo sin consagraciones.

La Lepra y el Bicho, separados por casi medio siglo de historia futbolera, volverán a mirarse a los ojos en una final cargada de recuerdos, orgullo y emoción.