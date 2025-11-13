13 de noviembre de 2025
Sebastián Báez lidera una lista inesperada: la sorpresiva convocatoria argentina para la United Cup 2025

La convocatoria para la United Cup de Tenis sorprendió con Sebastián Báez a la cabeza y varios nombres inesperados. Conocé quiénes son y por qué.

Argentina presentó una lista con jerarquía y sorpresas para la United Cup 2025, que incluye a Sebastián Báez.

La Selección argentina de Tenis presentó su convocatoria para la United Cup 2025, con varias decisiones que sorprendieron al público. Entre los nombres destacados aparecen Sebastián Báez, Solana Sierra, Marco Trungelliti, Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo, conformando un plantel renovado que buscará superar por primera vez la fase de grupos del torneo mixto.

Sebastián Báez lidera la lista en medio de un año irregular, pero sigue siendo la gran apuesta argentina

El principal nombre de la convocatoria es Sebastián Báez (45° ATP), quien vivió un 2025 de contrastes. Tras haber llegado al puesto 18° del ranking y convertirse en el mejor argentino durante más de un año, hoy atraviesa un momento complicado: ganó solo cuatro partidos ATP desde mayo y cayó en el ranking.

Pese a su presente irregular, Báez mantiene el respaldo del cuerpo técnico. Su explosividad, su competitividad y su experiencia reciente en los grandes torneos lo convierten en el líder natural del equipo. Será la carta fuerte del seleccionado masculino, acompañado por un segundo singlista inesperado: Marco Trungelliti.

Las sorpresas de la convocatoria: Trungelliti y Fossa Huergo, dos apuestas que nadie vio venir

La presencia de Marco Trungelliti (136° ATP) llamó la atención. A los 35 años, el santiagueño atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras haberse consagrado campeón de los Challengers de Tulln (Austria) y Targu Mures (Rumania). Su nivel lo llevó a recibir su primera convocatoria como mayor, un premio a su persistencia y a una temporada muy sólida.

Otra sorpresa fue la inclusión de Nicole Fossa Huergo (110° WTA en dobles), recientemente nacionalizada argentina. Nacida en Italia, eligió representar al país gracias a la nacionalidad de sus abuelos y llega atravesando su mejor año profesional, con un título en el WTA 125 de Rende (Italia) junto a Ekaterine Gorgodze. Será la especialista exclusiva de dobles del equipo.

En la rama masculina, el responsable del dobles será nuevamente Guido Andreozzi (33° ATP en parejas), campeón del Argentina Open y del ATP 250 de Bastad. Su presencia aporta solidez, experiencia y regularidad en una competencia donde el punto de dobles suele ser decisivo.

Solana Sierra y Lourdes Carlé: la base sólida del equipo femenino para la United Cup

En la convocatoria femenina no hubo demasiadas sorpresas. La número uno del país, Solana Sierra (66° WTA), llega tras un año espectacular: ganó dos WTA 125, dos W75, irrumpió en el top 100 y alcanzó los octavos de final de Wimbledon, una actuación histórica para el tenis argentino femenino.

Sierra será la primera singlista y la gran esperanza del equipo femenino. Su crecimiento, madurez y regularidad la posicionan como una de las jugadoras más prometedoras del circuito.

La segunda singlista será Mariah Lourdes Carlé (128° WTA), jugadora con amplia experiencia en la United Cup y en la Billie Jean King Cup. Si bien su 2025 no fue el mejor —su punto más alto fueron los cuartos de final del WTA 250 de Iasi—, su constancia y su capacidad competitiva la mantienen como una pieza clave del seleccionado.

Objetivo: superar la fase de grupos por primera vez

Argentina nunca logró avanzar a segunda ronda desde la creación de la United Cup. Cayó en fase de grupos en 2023 y 2025, y no participó de la edición 2024. Con este plantel renovado, que combina juventud, experiencia y sorpresas, el equipo buscará dar el salto definitivo.

El sorteo de grupos se realizará el lunes 17 de noviembre, donde quedará definido el calendario de competencia. Será entonces cuando la Argentina conozca su ruta hacia el sueño de romper la barrera inicial y competir por un lugar entre los mejores.

