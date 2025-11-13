13 de noviembre de 2025
¿Messi vuelve al Barcelona? Las frases del rosarino que reavivaron el sueño culé y emocionaron a los hinchas

El argentino Lionel Messi y Barcelona volvieron a unirse en declaraciones que ilusionan. El “10” dejó frases fuertes y sinceras. Seguí leyendo.

Lionel Messi volvió a hablar del Barça y tocó el corazón de los fanáticos.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi volvió a referirse al Barcelona y dejó frases que emocionaron a los hinchas, apenas dos días después de su sorpresiva visita al Camp Nou. En un ping pong de preguntas, el capitán argentino confesó que “me encanta Barcelona”, reveló su sistema táctico favorito y reafirmó el vínculo eterno con el club donde se transformó en leyenda.

El amor de Lionel Messi por Barcelona: la frase que reavivó la ilusión culé

Durante la entrevista, el rosarino respondió a una pregunta directa: ¿clima de Barcelona o de Miami? Con una sonrisa, Messi eligió sin dudar: “Me encanta Barcelona”. Esa frase, simple pero cargada de significado, reactivó la ilusión de miles de fanáticos que sueñan con verlo nuevamente ligado al club.

Otro momento fuerte fue cuando le consultaron por su preferencia táctica: ¿4-4-2 o 4-3-3? Messi fue firme: “4-3-3”. Esa formación acompañó toda su etapa dorada en el Barça y fue el esquema de los mejores años de su carrera. La elección reafirma la identidad futbolística que construyó en el club.

Su frase volvió a dejarlo claro: el vínculo entre Messi y Barcelona no se rompió jamás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/iiRz9/status/1987951170258870655&partner=&hide_thread=false

Las respuestas que revelan la esencia de Lionel Messi dentro y fuera de la cancha

Las declaraciones no quedaron ahí. En otro tramo de la entrevista, Messi tuvo que elegir entre dos sueños: ¿Balón de Oro o Copa del Mundo? Y fiel a su mirada colectiva, respondió: “Prefiero ganar otra Copa del Mundo”. Sus prioridades siguen siendo las del equipo, no las del palmarés personal.

Luego llegó una pregunta sobre la competitividad pura: ¿hat-trick o gol del triunfo? Messi, con humildad absoluta, eligió “el gol del triunfo”. Una respuesta que define toda su carrera: siempre lo más importante es ganar, no brillar individualmente.

La última pregunta abrió la puerta a su futuro fuera de la cancha: ¿director técnico o dueño de un club? Con una sonrisa, el capitán argentino confesó: “Me gustaría ser dueño de un club”. Una frase que encendió teorías sobre su futuro en la dirigencia y cómo imagina su vida después del retiro.

Estas respuestas sintetizan su esencia: simple, competitivo, humilde y auténtico.

