Lionel Messi analiza su participación en el Mundial 2026: "No quiero ser una carga"

En una reciente entrevista, Lionel Messi se sinceró sobre su participación en el Mundial 2026. Descubrí todos los detalles en esta nota.

Lionel Messi advierte: No quiero ser una carga y pone en duda su presencia en el Mundial 2026

En una reciente entrevista con el diario Sport, Lionel Messi se expresó a corazón abierto sobre la posibilidad de disputar el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. En esta nota te contamos todo lo que debés saber.

Lionel Messi (2)
Messi y su futuro en el Mundial 2026

Qué dijo Lionel Messi sobre disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Sobre la posibilidad de disputar la próxima Copa Mundial de Fútbol, el rosarino confesó tener muchas ganas, pero advirtió: “No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente y estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”.

“La temporada nuestra es diferente a la de Europa, vamos a tener una pretemporada, pocos partidos hasta llegar al Mundial y veré en el día a día si me siento bien para estar como me gustaría estar. Estoy consciente de que es un Mundial y es lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo llevo con el día a día”, explicó el capitán de la Selección Argentina.

A su vez, Messi recordó su salida del Barcelona, un tema que aún le genera nostalgia: “Me había quedado una sensación rara por cómo se dio todo, por la pandemia, por terminar mis últimos años sin gente. No me fui como lo soñaba”.

Aun así, aseguró que el cariño de los hinchas siempre está presente. También reconoció que hoy valora más lo vivido: “Quizás lo disfruto más ahora, al verlo de lejos, más tranquilo. En ese momento no tenía tiempo para disfrutar todo lo que lográbamos”.

Es importante recordar que este viernes 14 de noviembre, Messi volverá a jugar con la Selección argentina en el amistoso ante Angola desde las 13 (hora argentina). / NA

