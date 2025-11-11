"El idiota ese": el árbitro mendocino Fernando Espinoza fulminó a un reconocido técnico

Por Sitio Andino Deportes







Una nueva polémica sacude al fútbol nacional: tras el partido entre Riestra e Independiente, el árbitro mendocino Fernando Espinoza criticó duramente a un reconocido técnico con una frase explosiva. En esta nota te contamos qué dijo y a quién fue dirigida.

La dura declaración de Fernando Espinoza contra un famoso técnico de fútbol Horas antes del partido entre Deportivo Riestra e Independiente, que sería arbitrado por Fernando Espinoza, Ricardo Caruso Lombardi lanzó una polémica declaración: “Hoy no saben qué hacer en el partido de Riestra ni en el partido de Argentinos Juniors, porque se pasan en una tabla o en la otra. Ojo con Riestra, ojo con Argentinos Juniors, que mañana van a buscar acostarlos también, a los dos equipos”. Con estas palabras, Caruso Lombardi hacía alusión a las polémicas arbitrales que atraviesan el fútbol argentino.

Ricardo Caruso Lombardi Fernando Espinoza apuntó contra Ricardo Caruso Lombardi Al finalizar el encuentro, le preguntaron a Espinoza sobre esas palabras, y respondió tajante: “En este partido se dijeron tantas cosas y así terminó. Así que espero que el idiota ese que habla, que hace camaritas y que se pone con el teléfono y que quiere ensuciar el fútbol argentino, decile que hable ahora”.

Embed Luego agregó: “Caruso Lombardi. Que hable ahora. Que hable de Espinoza, que hable del arbitraje y que hable del fútbol argentino. Ese tipo está fuera del fútbol argentino y se tiene que quedar callado. Los que estamos acá adentro lo hacemos de la mejor manera. Hoy se le cerró la boca a ese tipo. Se hablan tantas pelotudeces y hoy quedó demostrado”.

