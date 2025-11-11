11 de noviembre de 2025
{}
"El idiota ese": el árbitro mendocino Fernando Espinoza fulminó a un reconocido técnico

El árbitro mendocino Fernando Espinoza no se guardó nada y criticó a un famoso técnico tras el partido entre Riestra e Independiente. Mirá todo lo que dijo.

Una nueva polémica sacude al fútbol nacional: tras el partido entre Riestra e Independiente, el árbitro mendocino Fernando Espinoza criticó duramente a un reconocido técnico con una frase explosiva. En esta nota te contamos qué dijo y a quién fue dirigida.

La dura declaración de Fernando Espinoza contra un famoso técnico de fútbol

Horas antes del partido entre Deportivo Riestra e Independiente, que sería arbitrado por Fernando Espinoza, Ricardo Caruso Lombardi lanzó una polémica declaración: “Hoy no saben qué hacer en el partido de Riestra ni en el partido de Argentinos Juniors, porque se pasan en una tabla o en la otra. Ojo con Riestra, ojo con Argentinos Juniors, que mañana van a buscar acostarlos también, a los dos equipos”. Con estas palabras, Caruso Lombardi hacía alusión a las polémicas arbitrales que atraviesan el fútbol argentino.

Ricardo Caruso Lombardi
Fernando Espinoza apuntó contra Ricardo Caruso Lombardi

Fernando Espinoza apuntó contra Ricardo Caruso Lombardi

Al finalizar el encuentro, le preguntaron a Espinoza sobre esas palabras, y respondió tajante: “En este partido se dijeron tantas cosas y así terminó. Así que espero que el idiota ese que habla, que hace camaritas y que se pone con el teléfono y que quiere ensuciar el fútbol argentino, decile que hable ahora”.

Luego agregó: “Caruso Lombardi. Que hable ahora. Que hable de Espinoza, que hable del arbitraje y que hable del fútbol argentino. Ese tipo está fuera del fútbol argentino y se tiene que quedar callado. Los que estamos acá adentro lo hacemos de la mejor manera. Hoy se le cerró la boca a ese tipo. Se hablan tantas pelotudeces y hoy quedó demostrado”.

