Selección argentina: Scaloni desafectó a cuatro jugadores para el amistoso con Angola

Lionel Scaloni confirmó cuatro bajas en la Selección de fútbol de Argentina para el amistoso que se disputará este viernes frente a Angola, en la capital Luanda. Dicho cotejo se producirá como una de las antesalas al venidero Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.
Los desafectados son Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes no formarán parte del plantel por distintos motivos.
Tres futbolistas del Atlético de Madrid, afuera por trámites sanitarios
Los casos de Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, los tres del Atlético de Madrid, se deben a cuestiones administrativas vinculadas a la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito obligatorio para ingresar a Angola.
Los jugadores no llegaron en tiempo y forma con la documentación sanitaria necesaria, motivo por el cual quedaron al margen de la convocatoria.
Desde el cuerpo técnico aclararon que la medida es preventiva y que los futbolistas se reincorporarán a los entrenamientos con sus respectivos clubes una vez resueltos los trámites.
Con estas bajas, Scaloni contará con 22 jugadores disponibles para el amistoso.
Entre las incorporaciones se destacan el regreso del defensor del Manchester United, Lisandro Martínez, ya recuperado de su lesión de ligamentos cruzados, y la primera convocatoria de Kevin Mac Allister, lateral del Union Saint-Gilloise de Bélgica y hermano de Alexis Mac Allister.
El seleccionado argentino continuará entrenando en Alicante, España, antes de viajar a África en las próximas horas.