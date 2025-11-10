10 de noviembre de 2025
{}
Lionel Scaloni

Selección argentina: Scaloni desafectó a cuatro jugadores para el amistoso con Angola

Lionel Scaloni realizó cambios de último momento en la lista de convocados. Mirá lo que pasó con el DT de la Selección de fútbol de Argentina.

Scaloni deberá rearmar el plantel de la Selección para el partido del viernes en Luanda.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Scaloni confirmó cuatro bajas en la Selección de fútbol de Argentina para el amistoso que se disputará este viernes frente a Angola, en la capital Luanda. Dicho cotejo se producirá como una de las antesalas al venidero Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Los desafectados son Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes no formarán parte del plantel por distintos motivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1987842628541350000&partner=&hide_thread=false

Enzo Fernández, desafectado por Lionel Scaloni por lesión

El mediocampista del Chelsea de Inglaterra, Enzo Fernández, presenta un edema óseo en la rodilla derecha y no viajará con el equipo.

Tres futbolistas del Atlético de Madrid, afuera por trámites sanitarios

Los casos de Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, los tres del Atlético de Madrid, se deben a cuestiones administrativas vinculadas a la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito obligatorio para ingresar a Angola.

Los jugadores no llegaron en tiempo y forma con la documentación sanitaria necesaria, motivo por el cual quedaron al margen de la convocatoria.

Desde el cuerpo técnico aclararon que la medida es preventiva y que los futbolistas se reincorporarán a los entrenamientos con sus respectivos clubes una vez resueltos los trámites.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1987887231864881310&partner=&hide_thread=false

Refuerzos y plantel confirmado

Con estas bajas, Scaloni contará con 22 jugadores disponibles para el amistoso.

Entre las incorporaciones se destacan el regreso del defensor del Manchester United, Lisandro Martínez, ya recuperado de su lesión de ligamentos cruzados, y la primera convocatoria de Kevin Mac Allister, lateral del Union Saint-Gilloise de Bélgica y hermano de Alexis Mac Allister.

El seleccionado argentino continuará entrenando en Alicante, España, antes de viajar a África en las próximas horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1987880856720228756&partner=&hide_thread=false

Detalles del amistoso

El encuentro entre Angola y Argentina se jugará este viernes 14 de noviembre, desde las 13:00 (hora argentina), en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda.

Será el último compromiso del año para el conjunto nacional, que cerrará así la temporada antes del inicio de la preparación rumbo al Mundial 2026.

