Lionel Scaloni convocó a Kevin Mac Allister por primera vez a la Selección argentina y sorprendió a todos

El DT argentino Lionel Scaloni sorprendió con la inclusión del ex Boca en la lista para el amistoso frente a Angola.

Lionel Scaloni sorprendió con una convocatoria inesperada en la Selección de fútbol de Argentina. El entrenador citó por primera vez a Kevin Mac Allister , ex defensor de Boca Juniors , para el amistoso ante Angola que se jugará el viernes 14 de noviembre a las 13 (hora argentina) en Luanda. El lateral compartirá plantel con su hermano Alexis , figura del Liverpool.

El técnico campeón del mundo decidió sumar a Kevin Mac Allister de último momento al plantel que viajará a África para disputar el único compromiso de la próxima fecha FIFA.

Con Messi presente Lionel Scaloni anunció los convocados para el amistoso ante Angola: hay sorpresas

El futbolista, de 26 años, se desempeña actualmente en el Union Saint-Gilloise de Bélgica , donde viene siendo titular y mostrando un rendimiento regular en la Jupiler Pro League .

La noticia tomó por sorpresa a propios y extraños , ya que el nombre del defensor no figuraba en las listas preliminares difundidas por la AFA.

Con esta convocatoria, Scaloni continúa ampliando el radar de jugadores y apuesta a observar nuevas variantes en puestos defensivos, pensando en el inicio del ciclo rumbo al Mundial 2026.

PAREDES NO VIAJARÁ CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

El volante campeón del mundo no se sumará al equipo de Lionel Scaloni y disputará la última fecha del Torneo Clausura con Boca

DSPORTS Radio FM 103.1 #ElSonidoDelDeporte



El volante campeón del mundo no se sumará al equipo de Lionel Scaloni y disputará la última fecha del Torneo Clausura con Boca



— DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) November 10, 2025

Kevin Mac Allister: su paso por Boca y el presente en Europa

Formado en Argentinos Juniors, Kevin Mac Allister tuvo un breve paso por Boca en 2019, donde permaneció un año bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro.

Durante su estadía en el club xeneize, apenas sumó algunos minutos oficiales antes de regresar al Bicho, donde recuperó protagonismo y se consolidó como uno de los laterales más confiables del fútbol argentino.

Su salto al exterior llegó en 2023, cuando fue transferido al Union Saint-Gilloise, equipo con el que participa en competencias europeas y donde su solidez defensiva llamó la atención del cuerpo técnico de la Selección.

Ahora, tendrá la oportunidad de debutar en la Mayor y compartir concentración con su hermano Alexis Mac Allister, campeón del mundo en Qatar 2022 y pieza clave del mediocampo albiceleste.

¡LOS HERMANOS SEAN UNIDOS!

Lionel Scaloni citó a Kevin Mac Allister para ser parte de la ultima gira de la Selección Argentina, en el amistoso ante Angola el 14 de noviembre.

Felicitaciones, Kevin.



Lionel Scaloni citó a Kevin Mac Allister para ser parte de la ultima gira de la Selección Argentina, en el amistoso ante Angola el 14 de noviembre.



— Pasión Paternal (@PasionPaternal) November 10, 2025

Las otras novedades en la lista de la Selección argentina

Además de Mac Allister, Scaloni incluyó en la nómina a jóvenes talentos como Joaquín Panichelli, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y José Manuel López, en una convocatoria que mezcla experiencia y proyección.

Por decisión técnica, el entrenador no citó a futbolistas del fútbol argentino, entre ellos Leandro Paredes (Boca) y Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Nicolás Rivero (River), para permitirles disputar la última fecha del Torneo Clausura.

Tampoco estará presente el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, liberado a pedido del Aston Villa para descansar y recuperarse físicamente antes del cierre de año.

Próximo amistoso: Angola vs Argentina

El amistoso ante Angola se disputará el viernes 14 de noviembre, desde las 13:00 hora argentina, en el Estadio Nacional de Luanda.