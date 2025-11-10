10 de noviembre de 2025
Claudio Úbeda tras el triunfo ante River: la palabra con la que definió a su Boca y el mensaje para Russo

El DT del Xeneize, Claudio Úbeda, analizó la victoria de Boca ante River y destacó la “solidez” de su equipo. Repasá lo que dijo.

El DT de Boca celebró el triunfo ante River y destacó el crecimiento del equipo.

Sitio Andino Deportes

Claudio Úbeda se mostró emocionado y satisfecho tras el triunfo de Boca Juniors ante River Plate por 2-0 en La Bombonera. El entrenador destacó la solidez del equipo, elogió el trabajo de Exequiel Zeballos y le dedicó la victoria a Miguel Ángel Russo, a quien consideró una inspiración en su carrera.

Claudio Úbeda: “A mi equipo lo defino con la palabra solidez”

En conferencia de prensa, Úbeda subrayó la madurez futbolística que mostró Boca ante su clásico rival: “Creo que el equipo viene teniendo un crecimiento sostenido. Hoy demostró que, con un rival histórico como River, mostró solidez. Atacamos cuando teníamos que atacar. Fuimos serios y duros… es lo que yo le dije a los chicos.”

El técnico valoró el equilibrio entre defensa y ataque y destacó el trabajo colectivo en todas las líneas. “Después nos pusimos el chaleco de luchadores y protegimos el arco a toda costa”, expresó con orgullo.

Además, afirmó que su conjunto atraviesa un momento de madurez táctica: “Somos un equipo serio y sólido”, remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1987693682091315588&partner=&hide_thread=false

Elogios a Zeballos y una dedicatoria especial a Miguel Russo

El técnico se tomó un momento para hablar del rendimiento individual de Exequiel Zeballos, figura del Superclásico: “Marcó la diferencia. Tiene desequilibrio, velocidad y está en un momento muy alto.”

También dedicó la victoria a Miguel Ángel Russo, histórico entrenador del club: “Cuando terminó el partido me abracé con todo el cuerpo técnico. Nos acordamos de Miguel… estoy más que seguro de que está festejando desde arriba. Le dedicamos el triunfo a él y a su familia.”

La emoción en sus palabras reflejó la conexión personal que mantiene con el recordado DT campeón de América.

Paredes, la referencia del vestuario

Consultado sobre el liderazgo dentro del grupo, Úbeda destacó la influencia de Leandro Paredes en el plantel: “Es un jugador que ha tenido la trayectoria que tuvo por su profesionalidad. Desde que llega al entrenamiento habla con los chicos y da el 100% en cada momento. Tomó la bandera de transmitirles a los demás y eso no es fácil. Paredes es un ejemplo.”

Para el entrenador, el mediocampista es clave no solo por su rendimiento sino también por su rol formador dentro del vestuario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1987724931719635349&partner=&hide_thread=false

Objetivos cumplidos y proyección

El triunfo ante River significó mucho más que tres puntos. Con la victoria, Boca Juniors aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026, uno de los grandes objetivos del año.

“Nos queda mucho por delante. Falta mucho para terminar el año”, aclaró el DT, enfocado en mantener el rendimiento en las fechas finales del Torneo Clausura.

Sobre su futuro en el club, fue prudente pero optimista: “No depende de mí. Estamos más que conformes y contentos de formar parte de esta institución.” Úbeda cerró con una frase que sintetizó su visión futbolística: “A mi equipo lo defino con una palabra: solidez.”

