Franco Colapinto tras el GP de Brasil: el mensaje que ilusiona a los fanáticos y su promesa para 2026

El piloto argentino Franco Colapinto agradeció el apoyo del público y renovó su compromiso con Alpine.

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Brasil con un mensaje lleno de emoción y optimismo. El piloto argentino, que continuará en Alpine en 2026, agradeció a los fanáticos por el apoyo y aseguró que “ el año que viene vamos por todo ”, dejando en claro su ambición de seguir creciendo dentro de la Fórmula 1 .

El fin de semana en Interlagos no fue sencillo para el bonaerense , pero su actitud volvió a ganarse el cariño del público argentino.

Sorpresa para el argentino Fórmula 1: Franco Colapinto mejora su posición por un cambio inesperado en Brasil

automovilismo F1: Franco Colapinto volvió a sumar experiencia en Brasil: así le fue al argentino en Interlagos

A través de sus redes sociales, Colapinto publicó un mensaje donde combinó gratitud, autocrítica y esperanza: “Gracias a todos por estar!! Finde complicado pero lo bueno es que la tercera es la vencida, el año que viene vamos por todo en Brasil.”

El posteo rápidamente se viralizó entre sus seguidores y colegas del automovilismo. En otro tramo, Franco destacó el aliento del público argentino , que se hizo sentir en cada sector del circuito paulista: “Son los mejores del mundo, no hay nada como Argentina, loco.”

Las tribunas teñidas de celeste y blanco acompañaron al piloto de Pilar, quien se mostró emocionado por el apoyo incondicional que recibió durante todo el fin de semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/1987649692780335124&partner=&hide_thread=false FRANCO COLAPINTO VENI VENI CANTA CON MIGO !!!



La locura de la gente, y del mismo @FranColapinto que se prendió y el saludo de un grande como @nfontana1 pic.twitter.com/FEJfI9popI — Corazondef1 (@Corazondef1) November 9, 2025

Un cierre con aprendizaje y futuro asegurado en Alpine

En lo deportivo, Colapinto no tuvo el mejor inicio en el Gran Premio de Brasil. Quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y debió largar desde el puesto 18. Sin embargo, el domingo logró remontar y cruzó la meta en el puesto 15, demostrando constancia y buen ritmo en carrera.

Pese a las dificultades, el argentino valoró el trabajo del equipo y el aprendizaje que le deja cada fin de semana en la F1: su principal objetivo fue sumar experiencia y kilómetros en un circuito tan exigente como Interlagos.

La mejor noticia llegó días después: Alpine confirmó oficialmente la renovación de su contrato. De esta forma, Colapinto continuará con la escudería francesa en 2026, lo que representa un fuerte respaldo a su evolución.

Desde el equipo destacaron su profesionalismo, capacidad de adaptación y mentalidad ganadora, cualidades que consideran claves para su desarrollo en la máxima categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpineclub_esp/status/1987625518460760555&partner=&hide_thread=false Todo el público animó a los mecánicos de Alpine antes de la carrera, solo para que estos hicieran una parada en boxes de 5 segundos para Franco Colapinto. pic.twitter.com/AgwtOVcjdQ — Alpine Club (@alpineclub_esp) November 9, 2025

“El año que viene vamos por todo”: la frase que ilusiona a Argentina

Con apenas 22 años, Franco Colapinto se consolidó como una de las grandes promesas del automovilismo argentino. Su proyección internacional, su compromiso con el equipo y su carisma lo convirtieron en un referente para una nueva generación de fanáticos.

Tras un 2025 de aprendizaje, el piloto bonaerense ya piensa en 2026 con confianza: buscará mejorar su rendimiento, sumar puntos y acercarse al grupo de vanguardia en un campeonato cada vez más competitivo.

“Cada carrera es una oportunidad para crecer. Estoy muy agradecido por el apoyo y listo para lo que viene”, expresó recientemente.

Con el respaldo de Alpine y el fervor del público argentino, Colapinto promete seguir escribiendo su historia en la Fórmula 1. Y su frase final resuena como una declaración de intenciones: “El año que viene vamos por todo.”