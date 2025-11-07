7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Con todo

Franco Colapinto en la práctica libre del GP de Brasil: cómo fue su rendimiento

Franco Colapinto completó su práctica libre del GP de Brasil tras confirmar su continuidad con Alpine en la F1. Descubrí todos los detalles sobre su desempeño.

Franco Colapinto en la práctica libre del GP de Brasil: cómo fue su rendimiento

Franco Colapinto en la práctica libre del GP de Brasil: cómo fue su rendimiento

Por Sitio Andino Deportes

Este viernes, tras confirmar su continuidad con Alpine F1 Team, Franco Colapinto realizó su práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. A continuación, te contamos todo lo que debés saber sobre su desempeño y rendimiento en la pista.

Franco Colapinto (3)
Franco Colapinto en el GP de Brasil de Fórmula 1

Franco Colapinto en el GP de Brasil de Fórmula 1

Así le fue a Franco Colapinto en la práctica libre del GP de Brasil

A pesar de la alegría por haber renovado su contrato con Alpine, Franco Colapinto no consiguió trasladar esa alegría a su desempeño en pista. En la práctica libre, el piloto argentino concluyó en la posición 16° (1m11s160), superando únicamente a los dos Red Bull y a los dos Ferrari.

Lee además
Ya es oficial: Franco Colapinto continuará su aventura en la Fórmula 1 con Alpine
Gran noticia

Ya es oficial: Franco Colapinto continuará su aventura en la Fórmula 1 con Alpine
Franco Colapinto en el GP de Brasil: cuándo vuelve a correr con Alpine en la Fórmula 1.
automovilismo

Colapinto en el GP de Brasil: cuándo vuelve a correr con Alpine en la F1

Su rendimiento fue variado: en su primera vuelta con neumáticos medios llegó a ubicarse décimo cuando restaban apenas diez minutos para el final de la sesión, pero no logró sostener ese ritmo y terminó cayendo hasta el puesto mencionado.

Por otro lado, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, completó una destacada actuación que lo dejó en la séptima posición. Mientras tanto, el británico Lando Norris, líder del campeonato a bordo de su McLaren, se adueñó del mejor tiempo del día con un registro de 1:09.975, estableciendo la referencia para el resto de los pilotos.

Agenda oficial de Colapinto para el fin de semana:

Viernes 7 de noviembre

  • Clasificación Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11:00

  • Clasificación para el GP: 15:00

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera principal: 14:00

Si querés descubrir todos los detalles del anuncio oficial de la continuidad de Franco Colapinto con Alpine para 2026, hacé clic aquí y accedé a la información completa.

Temas
Seguí leyendo

Quién es Meri Deal, la cantante que estaría saliendo con Franco Colapinto

Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026: los tres motivos que convencieron a Briatore

Alpine reveló los detalles de la remontada de Franco Colapinto en México y dejó en evidencia a Pierre Gasly

Lionel Scaloni anunció los convocados para el amistoso ante Angola: hay sorpresas

El fútbol argentino rendido a los pies de Mendoza: perdón, Dios no solo atiende en Buenos Aires

La Lepra ya está en Mendoza y arrancó la celebración por la Copa Argentina

Árbitro confirmado para el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate: quién será

Marinelli, el héroe inesperado: Independiente Rivadavia hizo historia en la Copa Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto en el GP de Brasil: cuándo vuelve a correr con Alpine en la Fórmula 1.
automovilismo

Colapinto en el GP de Brasil: cuándo vuelve a correr con Alpine en la F1

Las Más Leídas

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Pronóstico

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

La medida rige para todos los niveles y modalidades
Atención

Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

El Dientón quedará preso por un crimen y dos tentativas de homicidio en Las Heras. 
tiene 19 años

Cayó el "Dientón", buscado por un homicidio y dos intentos de asesinato en Las Heras

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza
El clima

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025.
Reforma del Estado

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025

Por Marcelo López Álvarez
Javier Milei se reunió con empresarios en New York en busca de inversiones. Foto: Presidencia.
Viaje oficial

Javier Milei se reunió con empresarios en New York en busca de inversiones

Por Sitio Andino Política
El Dientón quedará preso por un crimen y dos tentativas de homicidio en Las Heras. 
tiene 19 años

Cayó el "Dientón", buscado por un homicidio y dos intentos de asesinato en Las Heras

Por Sitio Andino Policiales