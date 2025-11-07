Franco Colapinto en la práctica libre del GP de Brasil: cómo fue su rendimiento

Por Sitio Andino Deportes







Este viernes, tras confirmar su continuidad con Alpine F1 Team, Franco Colapinto realizó su práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. A continuación, te contamos todo lo que debés saber sobre su desempeño y rendimiento en la pista.

Franco Colapinto (3) Franco Colapinto en el GP de Brasil de Fórmula 1 Gentileza Así le fue a Franco Colapinto en la práctica libre del GP de Brasil A pesar de la alegría por haber renovado su contrato con Alpine, Franco Colapinto no consiguió trasladar esa alegría a su desempeño en pista. En la práctica libre, el piloto argentino concluyó en la posición 16° (1m11s160), superando únicamente a los dos Red Bull y a los dos Ferrari.

Su rendimiento fue variado: en su primera vuelta con neumáticos medios llegó a ubicarse décimo cuando restaban apenas diez minutos para el final de la sesión, pero no logró sostener ese ritmo y terminó cayendo hasta el puesto mencionado.

Por otro lado, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, completó una destacada actuación que lo dejó en la séptima posición. Mientras tanto, el británico Lando Norris, líder del campeonato a bordo de su McLaren, se adueñó del mejor tiempo del día con un registro de 1:09.975, estableciendo la referencia para el resto de los pilotos.

Agenda oficial de Colapinto para el fin de semana: Viernes 7 de noviembre Clasificación Sprint: 15:30 Sábado 8 de noviembre Carrera Sprint: 11:00

Clasificación para el GP: 15:00 Domingo 9 de noviembre Carrera principal: 14:00 Si querés descubrir todos los detalles del anuncio oficial de la continuidad de Franco Colapinto con Alpine para 2026, hacé clic aquí y accedé a la información completa.