Ya es oficial: Franco Colapinto continuará su aventura en la Fórmula 1 con Alpine

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " El sueño sigue en marcha. En la previa del GP de Brasil, Alpine anunció oficialmente que Franco Colapinto (@francolapinto) continuará como piloto titular para la temporada 2026, compartiendo equipo con Pierre Gasly. La escudería hizo el anuncio a las 10.43, un guiño a los números de sus pilotos: el 10 de Gasly y el 43 del argentino. Desde las 11.30, Franco saldrá a la pista en San Pablo para la única práctica libre del fin de semana, con la bandera celeste y blanca más presente que nunca. Orgullo, emoción y futuro: Colapinto seguirá representando a la Argentina en la máxima categoría del automovilismo mundial. #colapinto #fórmula1"
