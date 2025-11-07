Ya es oficial: Franco Colapinto continuará su aventura en la Fórmula 1 con Alpine

En la mañana de este viernes, llegó la noticia que todo argentino y seguidor de la Fórmula 1 estaba esperando: Franco Colapinto y Alpine confirmaron que seguirán juntos en la temporada 2026. A continuación, te contamos todos los detalles de este anuncio.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " El sueño sigue en marcha. En la previa del GP de Brasil, Alpine anunció oficialmente que Franco Colapinto (@francolapinto) continuará como piloto titular para la temporada 2026, compartiendo equipo con Pierre Gasly. La escudería hizo el anuncio a las 10.43, un guiño a los números de sus pilotos: el 10 de Gasly y el 43 del argentino. Desde las 11.30, Franco saldrá a la pista en San Pablo para la única práctica libre del fin de semana, con la bandera celeste y blanca más presente que nunca. Orgullo, emoción y futuro: Colapinto seguirá representando a la Argentina en la máxima categoría del automovilismo mundial. #colapinto #fórmula1" View this post on Instagram Franco Colapinto y Alpine renuevan su vínculo A través de un posteo en redes sociales, Alpine F1 Team confirmó que Franco Colapinto seguirá formando parte del equipo de cara a la temporada 2026: “Vamos Nene. Franco Colapinto completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2026”.

Según se informó, Colapinto continuará compartiendo la pista con Pierre Gasly, consolidando la dupla para la próxima temporada. Esta confirmación llega luego de un notable progreso del piloto argentino, tanto dentro como fuera de los circuitos, lo que lo posiciona como una pieza clave dentro del equipo.

Franco Colapinto El posteo de Franco Colapinto en redes sociales @francolapinto El propio Franco Colapinto acompañó el anuncio con un mensaje en sus redes: “2026 F1 driver graciassss @alpinef1team. Happyyyyy”, mostrando su entusiasmo por continuar su trayectoria en la Fórmula 1.

Con la motivación de saber que seguirá en la máxima categoría, el piloto argentino encara ahora el Gran Premio de Brasil. Su agenda oficial para el fin de semana será la siguiente: Viernes 7 de noviembre Práctica Libre: 11:30

Clasificación Sprint: 15:30 Sábado 8 de noviembre Carrera Sprint: 11:00

La continuidad de Colapinto con su escudería genera gran expectativa entre los fanáticos de la categoría más alta y prestigiosa del automovilismo.