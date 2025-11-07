7 de noviembre de 2025
Ya es oficial: Franco Colapinto continuará su aventura en la Fórmula 1 con Alpine

Franco Colapinto seguirá con Alpine en la temporada 2026. Enterate de todos los detalles de este anuncio que entusiasma a los fanáticos de la Fórmula 1.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En la mañana de este viernes, llegó la noticia que todo argentino y seguidor de la Fórmula 1 estaba esperando: Franco Colapinto y Alpine confirmaron que seguirán juntos en la temporada 2026. A continuación, te contamos todos los detalles de este anuncio.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " El sueño sigue en marcha. En la previa del GP de Brasil, Alpine anunció oficialmente que Franco Colapinto (@francolapinto) continuará como piloto titular para la temporada 2026, compartiendo equipo con Pierre Gasly. La escudería hizo el anuncio a las 10.43, un guiño a los números de sus pilotos: el 10 de Gasly y el 43 del argentino. Desde las 11.30, Franco saldrá a la pista en San Pablo para la única práctica libre del fin de semana, con la bandera celeste y blanca más presente que nunca. Orgullo, emoción y futuro: Colapinto seguirá representando a la Argentina en la máxima categoría del automovilismo mundial. #colapinto #fórmula1"
View this post on Instagram

Franco Colapinto y Alpine renuevan su vínculo

A través de un posteo en redes sociales, Alpine F1 Team confirmó que Franco Colapinto seguirá formando parte del equipo de cara a la temporada 2026: “Vamos Nene. Franco Colapinto completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2026”.

Según se informó, Colapinto continuará compartiendo la pista con Pierre Gasly, consolidando la dupla para la próxima temporada. Esta confirmación llega luego de un notable progreso del piloto argentino, tanto dentro como fuera de los circuitos, lo que lo posiciona como una pieza clave dentro del equipo.

Franco Colapinto
El posteo de Franco Colapinto en redes sociales

El propio Franco Colapinto acompañó el anuncio con un mensaje en sus redes: “2026 F1 driver graciassss @alpinef1team. Happyyyyy”, mostrando su entusiasmo por continuar su trayectoria en la Fórmula 1.

Con la motivación de saber que seguirá en la máxima categoría, el piloto argentino encara ahora el Gran Premio de Brasil. Su agenda oficial para el fin de semana será la siguiente:

Viernes 7 de noviembre

  • Práctica Libre: 11:30

  • Clasificación Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11:00

  • Clasificación para el GP: 15:00

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera principal: 14:00

La continuidad de Colapinto con su escudería genera gran expectativa entre los fanáticos de la categoría más alta y prestigiosa del automovilismo. Para conocer en detalle los motivos que respaldan esta decisión y todo lo que implica para su futuro en el equipo, podés leer la nota completa en Sitio Andino.

