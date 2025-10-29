Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026: los tres motivos que convencieron a Briatore

El argentino Franco Colapinto atraviesa su mejor momento y Alpine apuesta fuerte por su consolidación en la F1.

El piloto argentino Franco Colapinto está a un paso de convertirse en titular confirmado de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1 , según el prestigioso medio alemán Auto Motor und Sport (AMuS) . Leé toda la información en el Diario Sitio Andino.

La escudería francesa, en plena reestructuración interna , habría tomado la decisión de apostar por su continuidad tras analizar rendimiento, proyección y estabilidad deportiva de cara al cambio reglamentario del próximo año.

El primer motivo es puramente deportivo . En las últimas carreras, Colapinto mostró un crecimiento sostenido que no pasó desapercibido dentro del equipo de Enstone.

Flavio Briatore , director deportivo de Alpine, fue claro: “Franco ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre Gasly”.

Esa declaración pública no fue casual. Dentro de la estructura se interpretó como un respaldo directo a la continuidad del argentino en el asiento titular para 2026.

Esa comparación con Gasly —campeón de carrera y renovado hasta 2028— es clave: demuestra que el bonaerense ya no es visto como una promesa o reemplazo temporal, sino como un piloto capaz de girar al mismo ritmo que un referente del equipo.

El incidente en Austin, donde desobedeció una orden de equipo, quedó en el pasado. Colapinto pidió disculpas, la dirección técnica lo consideró un signo de madurez, y el tema se cerró puertas adentro. Desde entonces, su imagen creció tanto en lo deportivo como en lo mediático.

En Alpine lo valoran por su carácter competitivo y su temple bajo presión, cualidades que no todos los pilotos jóvenes logran mostrar en su primer año completo en la F1.

Alpine sin alternativas: el valor de un proyecto estable

El segundo factor que pesa a favor de Colapinto es estructural. Alpine no tiene un plan B más sólido dentro de su academia.

Jack Doohan perdió terreno tras un flojo inicio y Paul Aron, aunque talentoso, aún es considerado inexperto para el salto a la máxima categoría.

En ese contexto, el argentino ofreció el combo más buscado: ritmo competitivo, disciplina profesional y proyección comercial inmediata.

Su presencia ya genera impacto global, y en mercados como Latinoamérica representa una oportunidad única de posicionamiento para el equipo francés.

Además, el arribo de Flavio Briatore al mando deportivo marcó una nueva etapa. Con él, Alpine prioriza una dupla estable y predecible: Gasly–Colapinto aparece como la fórmula ideal para iniciar el ciclo técnico que arrancará en 2026 con motores Mercedes y un chasis completamente renovado.

El equipo considera que invertir en un veterano con contrato alto solo “patearía el problema” y no garantizaría resultados inmediatos.

En cambio, mantener a Colapinto permite construir identidad, proyección y continuidad, algo que Alpine necesita después de varios años de cambios internos.

La apuesta Alpine 2026: juventud, motores Mercedes y reconstrucción total

Con el nuevo reglamento técnico en puerta y la llegada de las unidades de potencia Mercedes, Alpine busca reinventarse desde cero.

El objetivo ya no es competir por puntos aislados, sino armar un proyecto a largo plazo con pilotos que crezcan junto al auto.

En ese marco, Colapinto encaja a la perfección: joven, adaptable, con hambre de resultados y una base técnica sólida.

Además, su perfil mediático —que combina talento y magnetismo argentino— aporta visibilidad a una escudería que necesita reconstruir su identidad.

Lo que se viene para Franco Colapinto

Si la confirmación oficial llega, como se espera, durante la previa del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto será parte de la grilla 2026 en un contexto histórico: nuevo reglamento, nuevo motor y una nueva generación de pilotos.

Para la Argentina, significará volver a tener un representante estable en la Fórmula 1 después de décadas de espera.

Más allá de los rumores, la tendencia es clara: Alpine apuesta por el futuro, y ese futuro se llama Franco Colapinto.