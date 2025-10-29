29 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026: los tres motivos que convencieron a Briatore

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 estaría casi sellado: Alpine planea confirmarlo para 2026. Enterate por qué su continuidad ya es un hecho.

El argentino Franco Colapinto atraviesa su mejor momento y Alpine apuesta fuerte por su consolidación en la F1.

El argentino Franco Colapinto atraviesa su mejor momento y Alpine apuesta fuerte por su consolidación en la F1.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto está a un paso de convertirse en titular confirmado de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1, según el prestigioso medio alemán Auto Motor und Sport (AMuS). Leé toda la información en el Diario Sitio Andino.

La escudería francesa, en plena reestructuración interna, habría tomado la decisión de apostar por su continuidad tras analizar rendimiento, proyección y estabilidad deportiva de cara al cambio reglamentario del próximo año.

Lee además
Franco Colapinto finalizó 16° y estuvo a menos de tres décimas de superar a su compañero de equipo.
automovilismo

Alpine reveló los detalles de la remontada de Franco Colapinto en México y dejó en evidencia a Pierre Gasly
El piloto argentino Franco Colapinto buscará revancha en Interlagos tras un fin de semana complicado en México.
automovilismo

Franco Colapinto ya piensa en el GP de Brasil: cuándo vuelve a correr con Alpine en la Fórmula 1

Rendimiento y evolución: “Está al nivel de Pierre Gasly”

El primer motivo es puramente deportivo. En las últimas carreras, Colapinto mostró un crecimiento sostenido que no pasó desapercibido dentro del equipo de Enstone.

Flavio Briatore, director deportivo de Alpine, fue claro: “Franco ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre Gasly”.

Esa declaración pública no fue casual. Dentro de la estructura se interpretó como un respaldo directo a la continuidad del argentino en el asiento titular para 2026.

Esa comparación con Gasly —campeón de carrera y renovado hasta 2028— es clave: demuestra que el bonaerense ya no es visto como una promesa o reemplazo temporal, sino como un piloto capaz de girar al mismo ritmo que un referente del equipo.

El incidente en Austin, donde desobedeció una orden de equipo, quedó en el pasado. Colapinto pidió disculpas, la dirección técnica lo consideró un signo de madurez, y el tema se cerró puertas adentro. Desde entonces, su imagen creció tanto en lo deportivo como en lo mediático.

En Alpine lo valoran por su carácter competitivo y su temple bajo presión, cualidades que no todos los pilotos jóvenes logran mostrar en su primer año completo en la F1.

Alpine sin alternativas: el valor de un proyecto estable

El segundo factor que pesa a favor de Colapinto es estructural. Alpine no tiene un plan B más sólido dentro de su academia.

Jack Doohan perdió terreno tras un flojo inicio y Paul Aron, aunque talentoso, aún es considerado inexperto para el salto a la máxima categoría.

En ese contexto, el argentino ofreció el combo más buscado: ritmo competitivo, disciplina profesional y proyección comercial inmediata.

Su presencia ya genera impacto global, y en mercados como Latinoamérica representa una oportunidad única de posicionamiento para el equipo francés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1983325800448381213&partner=&hide_thread=false

Además, el arribo de Flavio Briatore al mando deportivo marcó una nueva etapa. Con él, Alpine prioriza una dupla estable y predecible: Gasly–Colapinto aparece como la fórmula ideal para iniciar el ciclo técnico que arrancará en 2026 con motores Mercedes y un chasis completamente renovado.

El equipo considera que invertir en un veterano con contrato alto solo “patearía el problema” y no garantizaría resultados inmediatos.

En cambio, mantener a Colapinto permite construir identidad, proyección y continuidad, algo que Alpine necesita después de varios años de cambios internos.

La apuesta Alpine 2026: juventud, motores Mercedes y reconstrucción total

Con el nuevo reglamento técnico en puerta y la llegada de las unidades de potencia Mercedes, Alpine busca reinventarse desde cero.

El objetivo ya no es competir por puntos aislados, sino armar un proyecto a largo plazo con pilotos que crezcan junto al auto.

En ese marco, Colapinto encaja a la perfección: joven, adaptable, con hambre de resultados y una base técnica sólida.

Además, su perfil mediático —que combina talento y magnetismo argentino— aporta visibilidad a una escudería que necesita reconstruir su identidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nextofranco/status/1983309840811471151&partner=&hide_thread=false

Lo que se viene para Franco Colapinto

Si la confirmación oficial llega, como se espera, durante la previa del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto será parte de la grilla 2026 en un contexto histórico: nuevo reglamento, nuevo motor y una nueva generación de pilotos.

Para la Argentina, significará volver a tener un representante estable en la Fórmula 1 después de décadas de espera.

Más allá de los rumores, la tendencia es clara: Alpine apuesta por el futuro, y ese futuro se llama Franco Colapinto.

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto explotó tras el GP de México: "Peor no se puede ir" y apuntó contra Alpine

Franco Colapinto y un GP de México para el olvido: qué falló en Alpine y cómo piensa revertirlo en Brasil

Franco Colapinto buscará revancha en México: el argentino larga último, pero promete dar pelea

Franco Colapinto enfrentará el Gran Premio de México desde el fondo

A horas de la clasificación, Franco Colapinto se ubicó 19° en la última práctica libre

GP de México: Franco Colapinto cerró 9º y 18º en las prácticas libres

Franco Colapinto corre en el GP de México: días, horarios y dónde verlo

La respuesta de Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine: esto dijo el piloto argentino en México

LO QUE SE LEE AHORA
Racing Club sueña con una noche épica en el Cilindro para volver a una final de Libertadores después de casi seis décadas.
a la carga

Racing busca dar vuelta la serie de la Libertadores ante Flamengo: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Sebastián Ferreyra junto a su madre Belén Luna con el estudio médico que demuestra el estado de su columna. video
Contrarreloj para una cirugía vital

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado

El Lobo se agranda: Gimnasia de Mendoza planea un estadio para 33 mil hinchas
Entrevista

El Lobo se agranda: Gimnasia de Mendoza planea un estadio para 33 mil hinchas

El hombre se encuentra fuera de peligro
Tensión

Rivadavia: un hombre se disparó tres veces tras una audiencia de mediación con su ex pareja

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de octubre

El menor está internado en el hospital Central. 
circulaba en bicicleta

Un menor está grave tras ser atropellado en Las Heras

Te Puede Interesar

Los anuncios de Alfredo Cornejo durante Argentina Mining 2025.
Minería

Los anuncios de Cornejo en Argentina Mining 2025: regalías mineras y nuevos proyectos de cobre

Por Cecilia Zabala
Por las heladas, productores de diversas comunas realizan quemas de defensa activa.
¿Cuándo mejora el tiempo?

Productores activaron quemas por las heladas, pero el frío fue menor al esperado

Por Celeste Funes
Nuevo incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén. 
no hay heridos

Nuevo incendio en la feria de Guaymallén

Por Pablo Segura