27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Franco Colapinto ya piensa en el GP de Brasil: cuándo vuelve a correr con Alpine en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto terminó 16° en México y ya apunta al GP de Brasil 2025. Mirá el cronograma completo.

El piloto argentino Franco Colapinto buscará revancha en Interlagos tras un fin de semana complicado en México.

El piloto argentino Franco Colapinto buscará revancha en Interlagos tras un fin de semana complicado en México.

Por Sitio Andino Deportes

Después de finalizar 16° en el GP de México, el argentino Franco Colapinto ya se prepara para su próxima presentación en la Fórmula 1 con Alpine. El pilarense correrá el Gran Premio de Brasil 2025, en el mítico Autódromo José Carlos Pace de San Pablo, donde espera dejar atrás la mala racha y volver a sumar puntos.

Franco Colapinto y su revancha en el GP de Brasil: fecha, circuito y expectativas

El Gran Premio de Brasil será la vigésima carrera del calendario 2025 de la Fórmula 1, y marcará el regreso de la acción a Sudamérica. La competencia se disputará del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en el clásico circuito de Interlagos, una pista donde Colapinto ya tiene experiencia, ya que en 2024 compitió allí con Williams.

Lee además
Franco Colapinto mostró su fastidio tras un fin de semana complicado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
automovilismo

Franco Colapinto explotó tras el GP de México: "Peor no se puede ir" y apuntó contra Alpine
Franco Colapinto hizo lo mejor que pudo.
automovilismo

Franco Colapinto y un GP de México para el olvido: qué falló en Alpine y cómo piensa revertirlo en Brasil

El joven de Pilar, Buenos Aires, llega con ganas de revancha tras un fin de semana complicado en México, donde finalizó 16° luego de una carrera plagada de problemas de adherencia y estrategia. “Peor no se puede ir”, declaró el piloto de Alpine, dejando en claro su frustración por el rendimiento del monoplaza A525.

Aun así, el argentino confía en tener un mejor desempeño en Brasil:Va a ser una fiesta, hay muchos argentinos que van a viajar. Tengo muchas ganas de disfrutarlo con ellos y darles un buen resultado”, expresó Colapinto, quien se ha convertido en una de las grandes promesas del automovilismo internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/1982576077349494804&partner=&hide_thread=false

Agenda completa: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Brasil 2025

La actividad oficial del GP de Brasil de Fórmula 1 comenzará el viernes 7 de noviembre, con una única práctica libre y la clasificación para la carrera Sprint, que volverá a formar parte del formato del fin de semana.

Cronograma completo del GP de Brasil (hora argentina):

Viernes 7 de noviembre

  • Práctica Libre: 11:30

  • Clasificación Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11:00

  • Clasificación para el GP: 15:00

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera principal: 14:00

El Autódromo José Carlos Pace, ubicado en el barrio de Interlagos, tiene una longitud de 4,309 metros y es uno de los escenarios más icónicos de la Fórmula 1. Su trazado rápido y técnico ofrece grandes oportunidades de sobrepaso, sobre todo en las rectas principales y en la curva “S de Senna”.

Para Franco Colapinto, será una gran oportunidad de reencontrarse con el público sudamericano y, sobre todo, de volver a meterse en la lucha por los puntos, algo que no consigue desde la gira europea.

Las próximas carreras de Franco Colapinto en la temporada 2025

Después del paso por Brasil, el calendario de la Fórmula 1 2025 continuará con cuatro fechas más antes del cierre del campeonato. Estas son las próximas carreras confirmadas de Franco Colapinto con Alpine:

  • São Paulo Grand Prix – Domingo 9 de noviembre, 14:00 (hora argentina).

  • Las Vegas Grand Prix – Domingo 23 de noviembre, 01:00 (hora argentina).

  • Qatar Grand Prix – Domingo 30 de noviembre, 13:00 (hora argentina).

  • Abu Dhabi Grand Prix – Domingo 7 de diciembre, 10:00 (hora argentina).

El cierre de la temporada será en el Circuito Yas Marina, donde Colapinto buscará completar su primer año completo en la Fórmula 1 con un rendimiento sólido y sin errores.

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto buscará revancha en México: el argentino larga último, pero promete dar pelea

Franco Colapinto enfrentará el Gran Premio de México desde el fondo

A horas de la clasificación, Franco Colapinto se ubicó 19° en la última práctica libre

GP de México: Franco Colapinto cerró 9º y 18º en las prácticas libres

Franco Colapinto corre en el GP de México: días, horarios y dónde verlo

La respuesta de Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine: esto dijo el piloto argentino en México

Franco Colapinto mostró su vuelta al circuito de México y anticipó cómo se prepara para el GP de F1

F1 2025: el detalle oculto que anticiparía la renovación de Franco Colapinto con Alpine para 2026

LO QUE SE LEE AHORA
El Xeneize buscará imponer su fútbol.
partido vital

Barracas vs Boca: día, hora, TV y cómo ver en vivo el partido del Torneo Clausura 2025

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Petri y Cornejo le dieron el mejor triunfo a Milei de todo el país.
Elecciones 2025

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Te Puede Interesar

Luis Petri se impuso en la provincia de Mendoza y celebró lo que definió como el triunfo más relevante de Mendoza
Victoria de LLA - Cambia Mendoza

Luis Petri tras el triunfo: "Mendoza es la cuna de la libertad y hoy abrazó esas ideas"

Por Sitio Andino Política
Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas.
Mensaje

Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas

Por Sitio Andino Política
Petri y Cornejo, los grandes ganadores de la jornada
Elecciones 2025

Ganadores y perdedores de una elección pro oficialista en Mendoza

Por Facundo La Rosa