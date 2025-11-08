Franco Colapinto no terminó la Carrera Sprint del GP de Brasil: qué pasó

Por Juan Pablo Strappazzon







Este sábado por la mañana, Franco Colapinto se vio obligado a abandonar la Carrera Sprint del GP de Brasil de Fórmula 1. En esta nota te contamos todos los detalles sobre la causa del abandono y cómo impactó en su desempeño.

Por qué Franco Colapinto abandonó la Carrera Sprint En la transmisión de la Carrera Sprint, Franco Colapinto partió desde el 16° puesto y logró avanzar un par de posiciones con un desempeño sólido.

Sin embargo, la tensión se apoderó de la competencia durante la séptima vuelta, cuando el piloto argentino perdió el control en una curva y sufrió un choque que lo obligó a abandonar, justo cuando se acercaba al duodécimo lugar tras los despistes de Oscar Piastri y Nico Hülkenberg, siendo él el único de los tres que no pudo reincorporarse a la pista.

El accidente provocó la salida de la bandera roja, deteniendo la carrera durante varios minutos mientras los comisarios retiraban los restos del choque y aseguraban que la pista estuviera en condiciones para continuar.

Es importante recordar que más tarde se llevará a cabo la Clasificación para el Gran Premio, prevista para las 15:00. Mientras tanto, mañana se disputará la carrera principal a las 14:00.