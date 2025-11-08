8 de noviembre de 2025
{}
Lo que viene para Franco Colapinto en el GP de Brasil: toda la acción de Fórmula 1

Este sábado, Franco Colapinto vuelve a la pista en la Fórmula 1. Te contamos su agenda oficial y todo lo que le espera en el Gran Premio de Brasil.

Por Sitio Andino Deportes

Este sábado, Franco Colapinto vuelve a la pista en la Fórmula 1 con el objetivo de mejorar sus últimos resultados. Te contamos su agenda oficial de hoy y lo que se le viene este fin de semana en el Gran Premio de Brasil.

Qué le espera a Franco Colapinto en el GP de Brasil de Fórmula 1

Durante el fin de semana, la actividad del Gran Premio se desarrollará de la siguiente manera: este sábado 8 se disputará la Carrera Sprint a las 11:00, seguida de la Clasificación para el GP a las 15:00, mientras que el domingo 9 se llevará a cabo la Carrera principal a las 14:00.

En la única práctica libre realizada el viernes, Franco Colapinto finalizó 16° con un tiempo de 1m11s160, superando únicamente a los dos Red Bull y a los dos Ferrari.

Durante la Clasificación Sprint, el piloto argentino volvió a quedar 16°, eliminado en la SQ1 por apenas 0,060 milésimas, por lo que hoy largará desde esa misma posición. En una entrevista posterior, Colapinto no dudó en mostrar su descontento por el resultado, reflejando la frustración tras un inicio de fin de semana complicado.

