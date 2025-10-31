31 de octubre de 2025
Quién es Meri Deal, la cantante que estaría saliendo con Franco Colapinto

Un video de Franco Colapinto junto a la cantante Meri Deal revolucionó las redes. Enterate de todos los detalles sobre la artista y los rumores de romance.

Quién es Meri Deal, la cantante que estaría saliendo con Franco Colapinto

Quién es Meri Deal, la cantante que estaría saliendo con Franco Colapinto

Por Sitio Andino MuchoShow

Un video reciente mostró a Franco Colapinto muy cerca de la cantante Meri Deal, causando furor en redes sociales y despertando rumores de posible romance. En esta nota, te contamos quién es la artista, su trayectoria y cómo surgieron estas especulaciones entre ambos.

Meri Deal y Franco Colapinto
Meri Deal y Franco Colapinto: quién es la cantante que se relaciona con el piloto

Meri Deal y Franco Colapinto: quién es la cantante que se relaciona con el piloto

Conocé a Meri Deal, la cantante que estaría vinculada sentimentalmente con Franco Colapinto

Meri Deal, cuyo nombre completo es María Inés Deal Herrán, nació el 22 de noviembre de 1996 en Montevideo, Uruguay. Creció en El Pinar, Canelones, rodeada de naturaleza y música, donde desde pequeña mostró un gran interés por el canto, el piano, la guitarra y la composición. Su formación artística comenzó en The British Schools, donde estudió solfeo y perfeccionó sus habilidades musicales.

En 2013, aún siendo estudiante, su primo Bautista Mascia (ganador de Gran Hermano) la invitó a unirse como vocalista a un grupo uruguayo de cumbia pop llamado "Toco Para Vos". Con la banda logró popularidad no solo en Uruguay, sino también en Argentina, Chile y Paraguay, gracias a éxitos como “Solo Necesito”.

Su carrera como solista comenzó en febrero de 2019, cuando tuvo la oportunidad de abrir el show de Ed Sheeran en Montevideo, un hito que marcó un nuevo rumbo profesional. Posteriormente, firmó con sellos internacionales, se mudó a Ciudad de México para impulsar su carrera y en 2023 lanzó su primer álbum como solista, “Amores Náufragos”.

La cantante Meri Deal

Cómo nació el rumor de romance entre Meri Deal y Franco Colapinto

En la emisión del pasado jueves de LAM, Pepe Ochoa mostró imágenes exclusivas del encuentro entre los famosos y relató los detalles de lo que ocurrió en un club nocturno en México.

"Franco Colapinto corrió en México, hizo su carrera, hicieron un cierre del ciclo, una fiesta. Fue el domingo que pasó. Ella se apersonó, entraron, obviamente estaban el VIP", contó Ochoa.

En el primer video que se presentó, el periodista describió cómo comenzó el coqueteo entre ambos: "Te hablo un poquito al oído, te hablo un poquito acá, un poquito allá, arrancaron medio timidones. Pero los terminaron. Pero él de repente puso sexta, piloto de carrera".

Las segundas imágenes mostraron al piloto y a la cantante en un momento más cercano, que terminó con ambos abandonando juntos la celebración: "Él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos". / TN y NA

