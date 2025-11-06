6 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Con Messi presente

Lionel Scaloni anunció los convocados para el amistoso ante Angola: hay sorpresas

Con la mira puesta en la Copa del Mundo, la Selección Argentina presentó una lista renovada, esta vez con caras nuevas en el ataque.

Lionel Scaloni definirá los rivales para la gira de octubre en Estados Unidos para la Selección.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina se prepara para cerrar el año con un amistoso ante Angola, que se disputará el próximo 14 de noviembre. Aunque Lionel Messi figura entre los convocados, Lionel Scaloni aprovechó la oportunidad para sumar dos nuevos delanteros, de Racing de Estrasburgo y Benfica, en busca de variantes para conformar un posible nuevo once titular.

Nuevos nombres en la lista de Scaloni

La Scaloneta afrontará una nueva fecha de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, esta vez frente a una selección africana y como visitante, algo que no ocurría desde 2010, cuando Diego Maradona, entonces técnico de la Albiceleste, enfrentó a Sudáfrica en Johannesburgo.

Argentina cerrará 2025 con un amistoso frente a Angola en Luanda, con Lionel Messi como principal atracción.
rival menor

Con Lionel Messi, Argentina jugará ante Angola: el millonario amistoso que cerrará el año de la Scaloneta
el futbol argentino rendido a los pies de mendoza: perdon, dios no solo atiende en buenos aires
Los dos mejores equipos del país son "entre las viñas"

El fútbol argentino rendido a los pies de Mendoza: perdón, Dios no solo atiende en Buenos Aires
Aunque el equipo dirigido por Scaloni ya aseguró su clasificación con antelación, el cuerpo técnico busca aprovechar los últimos compromisos para evaluar nuevos nombres y proyectar una camada de juveniles que pueda defender el legado del actual campeón del mundo.

En ese contexto, las inclusiones de Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli generaron sorpresa y, en parte, opacaron la presencia acostumbrada de Messi, Almada y Simeone en la nómina. Prestianni, recordado por su papel clave en el Mundial Sub-20, y Panichelli -ex Vélez y actual jugador del Racing Club de Estrasburgo- son las grandes apuestas del DT por su proyección y rápido crecimiento en el exterior.

Lista completa de convocados

  • Arqueros:

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace)

  • Defensores:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

  • Mediocampistas:

Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nicolás Paz (Como 1907)

  • Delanteros:

Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Fuente: NA.

