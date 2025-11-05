Nuevo show argentino en la Champions League: los goles de Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho

Nuevamente, la cuarta fecha de la Champions League continuó este miércoles con más partidos tras la primera tanda del martes . Y, al igual que en la jornada anterior con Alexis Mac Allister y Julián Álvarez , el protagonismo argentino volvió a decir presente: Lautaro Martínez marcó en el triunfo 2 a 1 del Inter de Milán ante Kairat Almaty , mientras que Alejandro Garnacho convirtió en el 2 a 2 del Chelsea frente al Qarabag .

La jornada con presencia argentina comenzó con el partido entre el Chelsea y el Qarabag en Armenia , un duelo parejo pero con emociones de principio a fin, incluido el gol del empate de Garnacho .

El conjunto inglés abrió el marcador a los 16 minutos con un zurdazo del brasileño Estevao . Sin embargo, antes de la media hora, un error defensivo permitió el empate del Qarabag a través de Leandro Andrade . Luego, a los 39’ , un penal puso el 2 a 1 parcial para los locales.

En el complemento , cuando el encuentro parecía inclinarse definitivamente para el Qarabag , el Chelsea encontró la igualdad a los 55 minutos gracias a Alejandro Garnacho , quien definió con un potente zurdazo tras un veloz contraataque . El “ Bichito ”, que había ingresado en el segundo tiempo , salvó así a los Blues de una derrota inesperada.

El otro partido destacado tuvo como protagonista al Inter de Milán, que se impuso 2 a 1 como local ante el Kairat Almaty y quedó a un paso de la clasificación a octavos. El “Toro” Martínez abrió el marcador antes del descanso, pero el conjunto kazajo igualó en el complemento con un cabezazo de Ofri Arad. Finalmente, a los 65’, un zurdazo de Carlos Augusto selló la victoria para la Nerazzurri, que se mantiene entre los tres líderes del grupo, junto al Bayern y el Arsenal.

La próxima fecha de la Champions League enfrentará al Inter con el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone, el próximo 26 de noviembre en el Estadio Metropolitano de España.