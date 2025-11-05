Nuevo show argentino en la Champions League: los goles de Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho

Nuevamente, la cuarta fecha de la Champions League continuó este miércoles con más partidos tras la primera tanda del martes. Y, al igual que en la jornada anterior con Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, el protagonismo argentino volvió a decir presente: Lautaro Martínez marcó en el triunfo 2 a 1 del Inter de Milán ante Kairat Almaty, mientras que Alejandro Garnacho convirtió en el 2 a 2 del Chelsea frente al Qarabag.
En videos: así fueron los goles argentinos en la Champions League
La jornada con presencia argentina comenzó con el partido entre el Chelsea y el Qarabag en Armenia, un duelo parejo pero con emociones de principio a fin, incluido el gol del empate de Garnacho.
El conjunto inglés abrió el marcador a los 16 minutos con un zurdazo del brasileño Estevao. Sin embargo, antes de la media hora, un error defensivo permitió el empate del Qarabag a través de Leandro Andrade. Luego, a los 39’, un penal puso el 2 a 1 parcial para los locales.
En el complemento, cuando el encuentro parecía inclinarse definitivamente para el Qarabag, el Chelsea encontró la igualdad a los 55 minutos gracias a Alejandro Garnacho, quien definió con un potente zurdazo tras un veloz contraataque. El “Bichito ”, que había ingresado en el segundo tiempo, salvó así a los Blues de una derrota inesperada.
Embed
¡QUÉ GOL HICISTE, BICHITO! ¡GARNACHO MARCÓ EL 2-2 DEL CHELSEA ANTE QARABAG!
El otro partido destacado tuvo como protagonista al Inter de Milán, que se impuso 2 a 1 como local ante el Kairat Almaty y quedó a un paso de la clasificación a octavos. El“Toro” Martínez abrió el marcador antes del descanso, pero el conjunto kazajo igualó en el complemento con un cabezazo de Ofri Arad. Finalmente, a los 65’, un zurdazo de Carlos Augusto selló la victoria para la Nerazzurri, que se mantiene entre los tres líderes del grupo, junto al Bayern y el Arsenal.
Embed
NO SE DIO POR VENCIDO Y FESTEJÓ: Lautaro Martínez puso el 1-0 de Inter vs. Kairat Almaty.