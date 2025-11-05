5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Los videos

Nuevo show argentino en la Champions League: los goles de Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho

La cuarta fecha de la fase de grupos volvió a disputarse con el protagonismo del “Toro”, clave en la victoria del Inter, y de Garnacho, figura en el empate del Chelsea.

Nuevo show argentino en la Champions League: los goles de Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho

Nuevo show argentino en la Champions League: los goles de Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho

En videos: así fueron los goles argentinos en la Champions League

La jornada con presencia argentina comenzó con el partido entre el Chelsea y el Qarabag en Armenia, un duelo parejo pero con emociones de principio a fin, incluido el gol del empate de Garnacho.

Lee además
Videos: los goles de los campeones del mundo en la Champions League
Por la cuarta fecha

Videos: los goles de los campeones del mundo en la Champions League
Qué pasa en la Champions League hoy: partidos, equipos y detalles
Imperdibles

Qué pasa en la Champions League hoy: partidos, equipos y detalles

El conjunto inglés abrió el marcador a los 16 minutos con un zurdazo del brasileño Estevao. Sin embargo, antes de la media hora, un error defensivo permitió el empate del Qarabag a través de Leandro Andrade. Luego, a los 39’, un penal puso el 2 a 1 parcial para los locales.

En el complemento, cuando el encuentro parecía inclinarse definitivamente para el Qarabag, el Chelsea encontró la igualdad a los 55 minutos gracias a Alejandro Garnacho, quien definió con un potente zurdazo tras un veloz contraataque. El “Bichito ”, que había ingresado en el segundo tiempo, salvó así a los Blues de una derrota inesperada.

Embed

El otro partido destacado tuvo como protagonista al Inter de Milán, que se impuso 2 a 1 como local ante el Kairat Almaty y quedó a un paso de la clasificación a octavos. El “Toro” Martínez abrió el marcador antes del descanso, pero el conjunto kazajo igualó en el complemento con un cabezazo de Ofri Arad. Finalmente, a los 65’, un zurdazo de Carlos Augusto selló la victoria para la Nerazzurri, que se mantiene entre los tres líderes del grupo, junto al Bayern y el Arsenal.

Embed

La próxima fecha de la Champions League enfrentará al Inter con el Atlético de Madrid del “CholoSimeone, el próximo 26 de noviembre en el Estadio Metropolitano de España.

Temas
Seguí leyendo

Gallardo no se va: el DT confirmó que sigue en River con la nueva dirigencia

En vivo: con el gol de Arce, la Lepra vence a Argentinos en la final de la Copa Argentina

Lujo sobre ruedas: 30 Ferraris protagonizaron una caravana que cautivó Mendoza

Así vivieron los hinchas de la Lepra la previa del trascendental duelo en Córdoba

Cuándo sale a la venta la nueva camiseta de Argentina para el Mundial 2026

Revelaron la camiseta que la Selección Argentina vestirá en el Mundial 2026

El camino de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina: cinco batallas rumbo a la gloria

Final de Copa Argentina: la Lepra y el Bicho reviven una historia que empezó con Maradona en 1979

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra busca el milagro.
Cueste lo que cueste

En vivo: con el gol de Arce, la Lepra vence a Argentinos en la final de la Copa Argentina

Las Más Leídas

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Ingreso a  la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.
Ciclo Lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial video
Investigación en marcha

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

El accidente vial dejó heridos. 
susto

Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Parte de los estupefacientes incautados en los allanamientos.   
cuatro detenidos

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

Te Puede Interesar

La Corte de Mendoza acelera el “descongestionamiento” de playas judiciales.
medida urgente

Playas de secuestro abarrotadas: la decisión de la Justicia sobre miles de vehículos

Por Cecilia Zabala
La Lepra busca el milagro.
Cueste lo que cueste

En vivo: con el gol de Arce, la Lepra vence a Argentinos en la final de la Copa Argentina

Por Sitio Andino Deportes
En los próximos días se incorporarán más pruebas
La decisión de la Justicia

Otorgan prisión domiciliaria a la mujer de 82 años que causó el fatal accidente en el Parque San Martín

Por Carla Canizzaro