Videos: los goles de los campeones del mundo en la Champions League

Con goles de Julián Álvarez para el Aleti, y Alexis Mac Allister, para la victoria de Liverpool ante el Real Madrid, los jugadores de la Scaloneta brillaron en una nueva jornada de Champions.

La cuarta fecha de la Champions League dejó un gran protagonismo argentino. Entre los más destacados se ubicó Alexis Mac Allister, autor del único gol en la victoria del Liverpool ante el Real Madrid, y Julián Álvarez, figura clave en el triunfo 3-1 del Atlético de Madrid sobre el Union Saint-Gilloise.

Uno de los partidos más atractivos de la jornada fue el que enfrentó al Liverpool con el Real Madrid, ambos con un buen presente en la competencia. Aunque el historial reciente favorecía al conjunto merengue, los Reds sorprendieron como locales con una actuación sólida.

El encuentro fue parejo y con control de pelota compartido, hasta que Alexis Mac Allister apareció a los 15 minutos del segundo tiempo para marcar de cabeza tras un tiro libre. El VAR revisó la jugada por un posible fuera de juego, pero finalmente convalidó el tanto. El gol le dio al Liverpool su cuarta victoria en la Champions League, y el argentino se retiró ovacionado por Anfield minutos más tarde.

El conjunto inglés volverá a jugar el miércoles 26 de noviembre a las 17 ante el PSV, nuevamente de local. Por su parte, el Real Madrid enfrentará el mismo día y horario al Olympiacos, en el estadio Georgios Karaiskakis.

Otro de los protagonistas argentinos fue Julián Álvarez, quien anotó en el 3-1 del Atlético de Madrid ante el Union Saint-Gilloise. Además de alcanzar su gol número 37 con el Colchonero, fue clave para abrir el marcador y encaminar la victoria.

El tanto de la “Araña” llegó a los 39 minutos del primer tiempo, tras una asistencia de Giuliano Simeone y un remate de volea que puso en ventaja al equipo del Cholo. Luego, Conor Gallagher y Marcos Llorente ampliaron el resultado, mientras que Ross Sykes descontó para el conjunto belga.

Con este triunfo, el Atlético se acerca a los octavos de final. En la próxima fecha, los dirigidos por Simeone recibirán al Inter de Milán, mientras que el Union Saint-Gilloise visitará al Galatasaray.

