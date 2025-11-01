Videos: con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, el Atlético de Madrid venció al Sevilla de Almeyda

En una nueva fecha de La Liga española, Diego Simeone y Matías Almeyda protagonizaron un duelo entre entrenadores argentinos con Atlético de Madrid como local frente al Sevilla. El Colchonero se impuso 3-0, con goles de Julián Álvarez, Thiago Almada y Antoine Griezmann.
Jugadores de la Scaloneta claves en el tirunfo del Altético Madrid
El partido se destacó por la intensidad y los envíos largos hacia Alexander Sorloth. En la primera mitad, Nico González generó las ocasiones más claras, aunque sus remates fueron bloqueados por el arquero Odisseas Vlachodimos y el poste.
Tras el gol, los espacios en la defensa sevillista se ampliaron y los ingresos de Almada y Griezmann potenciaron el ataque. Giuliano Simeone recuperó el balón en campo rival, llegó a la línea de fondo y dejó la pelota a Almada, quien convirtió el segundo gol desde el punto penal y con el arco vacío.
Embed
¡CONEXIÓN ARGENTINA Y GOL DE ALMADA! ¡GRAN RECUPERACIÓN DE GIULIANO SIMEONE Y 2-0 EL ATLETI SOBRE SEVILLA!