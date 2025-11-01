1 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Los videos

Videos: con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, el Atlético de Madrid venció al Sevilla de Almeyda

El Atlético de Madrid venció al Sevilla de Matías Almeyda con destacadas actuaciones de los jugadores argentinos, quienes fueron claves para marcar dos de los tres goles en La Liga.

Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, el Atlético de Madrid venció al Sevilla de Almeyda

Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, el Atlético de Madrid venció al Sevilla de Almeyda

Foto: prensa Atl. Madrid
Por Sitio Andino Deportes

En una nueva fecha de La Liga española, Diego Simeone y Matías Almeyda protagonizaron un duelo entre entrenadores argentinos con Atlético de Madrid como local frente al Sevilla. El Colchonero se impuso 3-0, con goles de Julián Álvarez, Thiago Almada y Antoine Griezmann.

Jugadores de la Scaloneta claves en el tirunfo del Altético Madrid

El partido se destacó por la intensidad y los envíos largos hacia Alexander Sorloth. En la primera mitad, Nico González generó las ocasiones más claras, aunque sus remates fueron bloqueados por el arquero Odisseas Vlachodimos y el poste.

Lee además
Julián Álvarez dejó una flor en el campo por pedido de un hincha del Atlético Madrid que perdió a su hija.
tremendo

El gesto más humano de Julián Álvarez en Atlético Madrid: cumplió el pedido de un hincha que perdió a su hija
Alejandro Bunsters, presidente del Club Pedro Molina, mantiene viva la pasión barrial y los sueños de crecimiento.
esfuerzo

Club Pedro Molina: la entidad barrial que resiste al tiempo y busca crecer

El punto de inflexión llegó a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando un penal a favor del Atlético, tras revisión del VAR, permitió a Álvarez abrir el marcador con un remate cruzado.

Embed

Tras el gol, los espacios en la defensa sevillista se ampliaron y los ingresos de Almada y Griezmann potenciaron el ataque. Giuliano Simeone recuperó el balón en campo rival, llegó a la línea de fondo y dejó la pelota a Almada, quien convirtió el segundo gol desde el punto penal y con el arco vacío.

Embed

Antes del cierre, Thiago Almada habilitó a Griezmann para cerrar el 3-0 con un potente remate desde la medialuna, consolidando el triunfo del Atlético de Madrid.

Embed

Fuente: Olé.

Temas
Seguí leyendo

La Lepra cayó ante Aldosivi en un partidazo y Godoy Cruz sufre por el descenso

Los Gladiadores pierden a un histórico: se retira tras 20 años de trayectoria

La AFA cerró una alianza con un gigante de la tecnología y el fútbol argentino cambia de nombre

General Alvear será sede de la gran final del Rally Cross-Country 2025

Amplio operativo de seguridad por el duelo entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan

Independiente Rivadavia ya conoce la sede de la final de la Copa Argentina: dónde se jugará

En River confirmaron que el Monumental para 100 mil personas está muy avanzado

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: Nicolás Ramírez, el árbitro del ascenso, dirigirá la final

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra cayó ante Aldosivi en un partidazo y Godoy Cruz sufre por el descenso
En mar del plata

La Lepra cayó ante Aldosivi en un partidazo y Godoy Cruz sufre por el descenso

Las Más Leídas

Tragedia en el Parque San Martín.
Lamentable episodio

Tragedia en el Parque: un niño murió y otro resultó gravemente herido tras ser atropellados

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 31 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 31 de octubre

Se produjo un asesinato este viernes en Chapanay.
Asesinato

Mataron a un joven en San Martín y buscan a un expolicía por el homicidio

Se registró la caída de granizo en varios distritos del Sur este viernes.
Precipitaciones en el Sur

Cayó granizo en algunas zonas de San Rafael y continúa el alerta por tormentas

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y a qué zonas afectará

Te Puede Interesar

Dolor en la comunidad educativa del CUC por el fallecimiento de un estudiante este sábado.
Tristeza en la comunidad universitaria

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

Por Sitio Andino Sociedad
Reforsal: estas son las áreas de Salud que más dinero recaudan dentro del sistema público.
Crece la demanda

Reforsal: estas son las áreas de Salud que más dinero recaudan dentro del sistema público

Por Natalia Mantineo
El Gobierno habló tras los cambios anunciados en el gabinete.
Se rearma el equipo presidencial

"Ciclo cumplido": la justificación del Gobierno a los cambios en el gabinete

Por Sitio Andino Política