Videos: con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, el Atlético de Madrid venció al Sevilla de Almeyda

Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, el Atlético de Madrid venció al Sevilla de Almeyda Foto: prensa Atl. Madrid

Por Sitio Andino Deportes







En una nueva fecha de La Liga española, Diego Simeone y Matías Almeyda protagonizaron un duelo entre entrenadores argentinos con Atlético de Madrid como local frente al Sevilla. El Colchonero se impuso 3-0, con goles de Julián Álvarez, Thiago Almada y Antoine Griezmann.

Jugadores de la Scaloneta claves en el tirunfo del Altético Madrid El partido se destacó por la intensidad y los envíos largos hacia Alexander Sorloth. En la primera mitad, Nico González generó las ocasiones más claras, aunque sus remates fueron bloqueados por el arquero Odisseas Vlachodimos y el poste.

El punto de inflexión llegó a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando un penal a favor del Atlético, tras revisión del VAR, permitió a Álvarez abrir el marcador con un remate cruzado.

Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/b6KGNNMAt0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025 Tras el gol, los espacios en la defensa sevillista se ampliaron y los ingresos de Almada y Griezmann potenciaron el ataque. Giuliano Simeone recuperó el balón en campo rival, llegó a la línea de fondo y dejó la pelota a Almada, quien convirtió el segundo gol desde el punto penal y con el arco vacío.

Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FU8YhYtE1k — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025 Antes del cierre, Thiago Almada habilitó a Griezmann para cerrar el 3-0 con un potente remate desde la medialuna, consolidando el triunfo del Atlético de Madrid. Embed ¡FALTABA EL DE ANTOINE! Gran definición de Griezmann para que Atlético de Madrid pase a golear al Sevilla



Antes del cierre, Thiago Almada habilitó a Griezmann para cerrar el 3-0 con un potente remate desde la medialuna, consolidando el triunfo del Atlético de Madrid.

Fuente: Olé.