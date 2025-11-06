6 de noviembre de 2025
Árbitro confirmado para el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate: quién será

Recientemente, se confirmó al árbitro del próximo Superclásico entre Boca y River. Descubrí quién dirigirá el partido más importante del fútbol argentino.

Por Sitio Andino Deportes

En las últimas horas, la Liga Profesional confirmó al árbitro que dirigirá el próximo Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. En esta nota, te contamos en detalle quién es y cuál fue su último antecedente en un partido importante.

Se confirmó al árbitro del Superclásico entre Boca y River

La Liga Profesional anunció que Nicolás Ramírez, árbitro de 38 años, será el encargado de dirigir el próximo Superclásico en La Bombonera, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. Será su tercer clásico consecutivo al frente del partido más importante del fútbol argentino.

Su designación dependía de su desempeño en la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, que se definió por penales a favor del equipo mendocino. Tras esa evaluación, Ramírez recibió el visto bueno para el partido entre Boca Juniors y River Plate.

Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir el próximo Boca-River

El juez se destacó no solo por su rendimiento reciente, sino también por su desempeño en el último Superclásico en el Monumental, donde dejó una buena impresión en la Liga Profesional. Ramírez superó a Facundo Tello, árbitro mundialista con amplia experiencia internacional, y a Yael Falcón Pérez, que atraviesa una temporada destacada, quedando finalmente como la elección definitiva del departamento arbitral.

