El fútbol argentino rendido a los pies de Mendoza: perdón, Dios no solo atiende en Buenos Aires

Y un año el fútbol de Mendoza dijo: ¡basta!, hasta aquí llegamos, señores. Puso el pie sublimemente sobre la redonda, levantó la cabeza sin pispear atrás, paró de pecho esos desafíos engorrosos e iluminado por una historia gestada entre luces y sombras, gritó con fiereza en la tierra de los campeones del mundo. ¡Basta de competir, vengo a ganar!.

Y entonces, con esas detonaciones empíricas que explotaron casi el unísono , en cada bendito terreno que riega de talento a toda una provincia, el pacto de juramento silencioso, pero cómplice que la historia estaba juzgando hacía décadas, se hizo realidad. Y todo fue a pedir del fútbol de la tierra más hermosa del país. Casi en un abrir y cerrar de ojos, pestañeando entre comisuras hambrientas de grandes "devoradores" que siempre acechan y se cargan con todo, estos humildes "equipitos del interior", del Cuyo profundo, se subieron a la gloria de los inmortales .

El Lobo de los milagros fue quien golpeó primero . Tras su rúbrica eterna, envuelta por la magia de aquella zurda prodigiosa y celestial del Víctor, regó por tiempos infinitos su estirpe señorial en centenares de potreros, los viejos Nacionales, los antaños regionales, los olvidables certámenes del interior, los Argentinos de la A a la Z y toda palanca involutiva que proponía AFA para callar el grito provinciano, tuvo que soportar este histórico gigante del fútbol argentino, para por fin y no sin antes sufrir... gritar campeón y ascender a los brazos del sublime y subsidiado del torneo de Primera División. Gimnasia y Esgrima, el blanquinegro, el baboso, el pituco se sentó justamente ahí, junto al que atiende en Buenos Aires.

Marcado con un sello de lealtad a su pasado e iluminando senderos de sueños postergados, aquel 11 de octubre se enseña y educa como la piedra basal del renacer de un gigante del fútbol argentino.

Y hace horas solamente, la Lepra de la pasión descontrolada, término por dar la estocada final a este impulso agazapado de ser el mejor de todos, no solo del sentirse, sino del hacerlo sentir con los poros abiertos y una sangre azul que fluyó en los escondites más recónditos de toda una Nación.

gimnasia-deportivo-madryn-5 El Lobo fue más.

Con el corazón en la mano y el fútbol a flor de piel

Independiente Rivadavia, con figuras celestiales que se abrazaron en un ritual magnánimo, con el Gringo Memoli, el Cura Vergara o el Arbolito López dibujándose en el firmamento y encarnizando en las voluntades de estos guerreros que ganaron la batalla de "la Docta", una noche interminable del 6 de noviembre y por vez primera y con marcador indeleble firmaron en los libros de Viamonte el nombre y apellido de un club surgido sobre las márgenes de la Cordillera de Los Andes. Mendoza, tu grato nombre.

El mejor de todos, el que se llena de orgullo y desata los prejuicios, quien se anota con un cupo en el codiciado torneo más valorizado del continente, aquel que se cayó y levantó tantas veces como el destino le exigía, ese de miles y miles de hinchas con voluntades inquebrantables, sé hamaca desde una cumbre cubierta por matices azulados y con una vara mide la distancia entre justos y pecadores. Ese interior que tanta "bronca te da" hoy grita libertad, y brinda con un malbec tras una cosecha sublime que nadie nunca más olvidará.

El fútbol de Mendoza toca el cielo con las manos

Muchas gracias querida Lepra y Lobo, por ese grito de campeón que un país entero debía escuchar. Muchas gracias también a vos Tomba, por enseñar él caminó de estos nuevos tiempos de fútbol y burlarle el alma a los grandes en tantos años de fútbol de Primera. A todos los benditos hijos del fútbol de la Liga Mendocina que en un siglo alimentaron esperanzas y nunca cedieron en sus derechos, estos campeones son de ustedes y de nadie más.