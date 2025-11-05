5 de noviembre de 2025
Lujo sobre ruedas: 30 Ferraris protagonizaron una caravana que cautivó Mendoza

El recorrido, que incluyó los modelos más modernos de Ferrari, atravesó gran parte de Argentina por la Ruta Nacional 40 hasta finalizar en la provincia de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Luis Calizaya

Este miércoles, Mendoza vibró con la llegada de 30 autos de lujo de la marca Ferrari que atravesaron buena parte de Argentina para culminar un roadtrip exclusivo. La caravana de superdeportivos fue organizada por la empresa mendocina Autiq Cars, con el apoyo del Club Ferrari Chile; partió desde Jujuy y recorrió la Ruta Nacional 40 hasta nuestra provincia.

ferraris, autos, acceso sur

Tomás Carmona Bustamante, uno de los organizadores, explicó a Sitio Andino que el evento, llamado Pasiones Ferrari del Altiplano 2025, fue pensado especialmente para el Club Ferrari Chile: “Ellos aprobaron nuestra propuesta de realizar el roadtrip desde el norte argentino ”.

ferraris, autos, acceso sur

El recorrido comenzó el jueves 30 de octubre en el paso fronterizo de Paso de Jama (límite entre Jujuy y el norte de Chile) y continuó por la Ruta 40 hasta Mendoza, donde culminó el viaje. “Pasamos por Purmamarca, subimos hacia Huacalera y luego bajamos”, detalló Carmona sobre la etapa jujeña. Más adelante, por la Ruta 9 y el Camino de la Cornisa, la caravana llegó a Salta atravesando las Yungas.

ferraris, autos, acceso sur

Tras dos noches en Cafayate, la travesía siguió por la región de Cuyo: La Rioja, Chilecito y la Cuesta de Miranda; luego avanzó por San Juan por la Ruta 150, con paso por la zona del Ischigualasto, hasta arribar a Mendoza, donde el grupo pasó por la destilería Williams, Casa Negra (Vistalba) y cerró la jornada con un acto de despedida en el Arena Maipú.

La logística de trasladar superdeportivos por rutas argentinas

Más allá del impacto visual, transportar 30 Ferraris modernos por rutas con baches y deformaciones fue un desafío logístico. “No se trataba solo de una Ferrari, sino de 30 Ferraris modernos procedentes de Chile; la más antigua tenía apenas cinco años ”, dijo Tomás.

Ferrari - Mendoza
De izquierda a derecha, los organizadores: Nicolás Trepiana, Clementina Alfonso, Macarena Gómez, Juan Pablo Fernández, Leopoldo Boulin, Patricio Boulin, Tomás Carmona, David Santibañez, Pablo Cuello y Rodrigo Vergara

De izquierda a derecha, los organizadores: Nicolás Trepiana, Clementina Alfonso, Macarena Gómez, Juan Pablo Fernández, Leopoldo Boulin, Patricio Boulin, Tomás Carmona, David Santibañez, Pablo Cuello y Rodrigo Vergara

Modelos como el 458, 488 GTB, Roma, Purosangue, California y otros hicieron que la organización mirara con recelo el estado de las rutas: “Eran rutas incompatibles para ese tipo de auto que están diseñados para rutas de Europa o de Estados Unidos ”. Aun así, el grupo completó el recorrido sin incidentes graves gracias a una logística que incluyó una ambulancia y un taller móvil llegado desde Chile para asistir ante cualquier problema mecánico.

Del norte a Cuyo: mostrar la identidad argentina

Carmona explicó que elegir el norte argentino respondió al interés por mostrar “una de las regiones con más identidad del país ” y el atractivo del contraste entre paisajes impresionantes y autos de alta gama.

ferraris, autos, acceso sur

Además del acompañamiento policial en cada provincia para garantizar tránsito y seguridad vial, la organización destacó la calidez del público: “Lo más lindo fue el cariño y el recibimiento: la cara de los niños y de las familias, todos con fotos, videos y carteles”, concluyó.

