Franco Colapinto en el GP de Brasil: cuándo vuelve a correr con Alpine en la Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto ya se prepara para su presentación en la Fórmula 1 con Alpine . El pilarense correrá el Gran Premio de Brasil 2025 , en el mítico Autódromo José Carlos Pace de San Pablo, donde espera dejar atrás la mala racha y volver a sumar puntos tras quedar en el puesto 16 en México.

El Gran Premio de Brasil será la vigésima carrera del calendario 2025 de la Fórmula 1 , y marcará el regreso de la acción a Sudamérica. La competencia se disputará del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en el clásico circuito de Interlagos , una pista donde Colapinto ya tiene experiencia, ya que en 2024 compitió allí con Williams.

El joven de Pilar, Buenos Aires , llega con ganas de revancha tras un fin de semana complicado en México.

Aun así, el argentino confía en tener un mejor desempeño en Brasil : “ Va a ser una fiesta , hay muchos argentinos que van a viajar. Tengo muchas ganas de disfrutarlo con ellos y darles un buen resultado”, expresó Colapinto, quien se ha convertido en una de las grandes promesas del automovilismo internacional.

Agenda completa: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Brasil 2025

La actividad oficial del GP de Brasil de Fórmula 1 comenzará el viernes 7 de noviembre, con una única práctica libre y la clasificación para la carrera Sprint, que volverá a formar parte del formato del fin de semana.

Cronograma completo del GP de Brasil (hora argentina):

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre: 11:30

Clasificación Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00

Clasificación para el GP: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera principal: 14:00

El Autódromo José Carlos Pace, ubicado en el barrio de Interlagos, tiene una longitud de 4,309 metros y es uno de los escenarios más icónicos de la Fórmula 1. Su trazado rápido y técnico ofrece grandes oportunidades de sobrepaso, sobre todo en las rectas principales y en la curva “S de Senna”.

Para Franco Colapinto, será una gran oportunidad de reencontrarse con el público sudamericano y, sobre todo, de volver a meterse en la lucha por los puntos, algo que no consigue desde la gira europea.

Las próximas carreras de Franco Colapinto en la temporada 2025

Después del paso por Brasil, el calendario de la Fórmula 1 2025 continuará con cuatro fechas más antes del cierre del campeonato. Estas son las próximas carreras confirmadas de Franco Colapinto con Alpine:

São Paulo Grand Prix – Domingo 9 de noviembre, 14:00 (hora argentina).

Las Vegas Grand Prix – Domingo 23 de noviembre, 01:00 (hora argentina).

Qatar Grand Prix – Domingo 30 de noviembre, 13:00 (hora argentina).

Abu Dhabi Grand Prix – Domingo 7 de diciembre, 10:00 (hora argentina).

El cierre de la temporada será en el Circuito Yas Marina, donde Colapinto buscará completar su primer año completo en la Fórmula 1 con un rendimiento sólido y sin errores.