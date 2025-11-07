7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Franco Colapinto en el GP de Brasil: cuándo vuelve a correr con Alpine en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto terminó 16° en México y ahora apunta al GP de Brasil 2025. Mirá el cronograma completo.

Franco Colapinto en el GP de Brasil: cuándo vuelve a correr con Alpine en la Fórmula 1.

Franco Colapinto en el GP de Brasil: cuándo vuelve a correr con Alpine en la Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Franco Colapinto ya se prepara para su presentación en la Fórmula 1 con Alpine. El pilarense correrá el Gran Premio de Brasil 2025, en el mítico Autódromo José Carlos Pace de San Pablo, donde espera dejar atrás la mala racha y volver a sumar puntos tras quedar en el puesto 16 en México.

Franco Colapinto en el GP de Brasil: fecha, circuito y expectativas

El Gran Premio de Brasil será la vigésima carrera del calendario 2025 de la Fórmula 1, y marcará el regreso de la acción a Sudamérica. La competencia se disputará del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en el clásico circuito de Interlagos, una pista donde Colapinto ya tiene experiencia, ya que en 2024 compitió allí con Williams.

Lee además
Quién es Meri Deal, la cantante que estaría saliendo con Franco Colapinto
¿Nueva pareja?

Quién es Meri Deal, la cantante que estaría saliendo con Franco Colapinto
El argentino Franco Colapinto atraviesa su mejor momento y Alpine apuesta fuerte por su consolidación en la F1.
automovilismo

Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026: los tres motivos que convencieron a Briatore

El joven de Pilar, Buenos Aires, llega con ganas de revancha tras un fin de semana complicado en México.

Aun así, el argentino confía en tener un mejor desempeño en Brasil:Va a ser una fiesta, hay muchos argentinos que van a viajar. Tengo muchas ganas de disfrutarlo con ellos y darles un buen resultado”, expresó Colapinto, quien se ha convertido en una de las grandes promesas del automovilismo internacional.

Agenda completa: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Brasil 2025

La actividad oficial del GP de Brasil de Fórmula 1 comenzará el viernes 7 de noviembre, con una única práctica libre y la clasificación para la carrera Sprint, que volverá a formar parte del formato del fin de semana.

Cronograma completo del GP de Brasil (hora argentina):

Viernes 7 de noviembre

  • Práctica Libre: 11:30

  • Clasificación Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11:00

  • Clasificación para el GP: 15:00

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera principal: 14:00

El Autódromo José Carlos Pace, ubicado en el barrio de Interlagos, tiene una longitud de 4,309 metros y es uno de los escenarios más icónicos de la Fórmula 1. Su trazado rápido y técnico ofrece grandes oportunidades de sobrepaso, sobre todo en las rectas principales y en la curva “S de Senna”.

Para Franco Colapinto, será una gran oportunidad de reencontrarse con el público sudamericano y, sobre todo, de volver a meterse en la lucha por los puntos, algo que no consigue desde la gira europea.

Las próximas carreras de Franco Colapinto en la temporada 2025

Después del paso por Brasil, el calendario de la Fórmula 1 2025 continuará con cuatro fechas más antes del cierre del campeonato. Estas son las próximas carreras confirmadas de Franco Colapinto con Alpine:

  • São Paulo Grand Prix – Domingo 9 de noviembre, 14:00 (hora argentina).

  • Las Vegas Grand Prix – Domingo 23 de noviembre, 01:00 (hora argentina).

  • Qatar Grand Prix – Domingo 30 de noviembre, 13:00 (hora argentina).

  • Abu Dhabi Grand Prix – Domingo 7 de diciembre, 10:00 (hora argentina).

El cierre de la temporada será en el Circuito Yas Marina, donde Colapinto buscará completar su primer año completo en la Fórmula 1 con un rendimiento sólido y sin errores.

Temas
Seguí leyendo

Alpine reveló los detalles de la remontada de Franco Colapinto en México y dejó en evidencia a Pierre Gasly

Una de las candidatas más queridas de MasterChef Celebrity podría abandonar por un insólito motivo

Lionel Scaloni anunció los convocados para el amistoso ante Angola: hay sorpresas

El fútbol argentino rendido a los pies de Mendoza: perdón, Dios no solo atiende en Buenos Aires

La Lepra ya está en Mendoza y arrancó la celebración por la Copa Argentina

Árbitro confirmado para el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate: quién será

Marinelli, el héroe inesperado: Independiente Rivadavia hizo historia en la Copa Argentina

La Lepra festeja el título con una caravana: todos los detalles

LO QUE SE LEE AHORA
Una de las candidatas más queridas de MasterChef Celebrity podría abandonar por un insólito motivo
Sorpresa

Una de las candidatas más queridas de MasterChef Celebrity podría abandonar por un insólito motivo

Las Más Leídas

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Pronóstico

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

La medida rige para todos los niveles y modalidades
Atención

Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Las menores están internadas en el hospital Notti. Mientras, la justicia inició una causa por maltrato infantil en San Martín.
dos hermanas internadas

Investigan en San Martín un grave caso de maltrato infantil

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Te Puede Interesar

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo.
Ajuste

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo

Por Florencia Martinez del Rio
Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Por Natalia Mantineo
Conoce los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza.
Atención

Conocé los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza

Por Pablo Segura