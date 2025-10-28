28 de octubre de 2025
{}
Alpine reveló los detalles de la remontada de Franco Colapinto en México y dejó en evidencia a Pierre Gasly

El informe oficial de Alpine F1 Team explicó cómo Franco Colapinto logró acercarse a Pierre Gasly en el GP de México. Leé el análisis completo.

Franco Colapinto finalizó 16° y estuvo a menos de tres décimas de superar a su compañero de equipo.

Por Sitio Andino Deportes

La escudería Alpine F1 Team publicó su informe técnico del Gran Premio de México y sorprendió al destacar la gran remontada de Franco Colapinto en las vueltas finales, donde el piloto argentino estuvo a punto de superar a su compañero Pierre Gasly.

En un fin de semana nuevamente difícil para el equipo francés —sin ritmo, sin puntos y con un monoplaza que continúa lejos de los principales competidores—, la actuación del bonaerense fue lo más destacado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El análisis técnico de Alpine sobre la carrera

El documento publicado en la web oficial del equipo detalló la situación con precisión: “Con poco combustible y neumáticos 15 vueltas más frescos que los de Pierre, Franco redujo la diferencia con su compañero de equipo en los tramos finales”, explicó Alpine, remarcando la gestión de ritmo del argentino en un contexto complicado para ambos autos.

El texto también añadió un dato contundente: “Franco terminó el Gran Premio de la Ciudad de México en el puesto 16, a tan solo 0,296 segundos de Pierre Gasly”, destacó la escudería.

Colapinto había salido 20 segundos detrás del francés luego de su última detención, pero vuelta tras vuelta fue descontando terreno hasta quedar pegado a su compañero en los metros finales.

Sin embargo, la aparición del Virtual Safety Car (VSC) y las banderas azules en los últimos giros impidieron el sobrepaso, algo que el propio piloto argentino lamentó después de la carrera: “Estoy seguro de que lo hubiera adelantado”, aseguró con confianza en zona mixta, reflejando el buen ritmo que mantuvo en la segunda mitad del Gran Premio.

Un cierre con señales positivas para Franco Colapinto

Más allá del resultado —un 16° puesto que puede parecer menor—, en el seno del equipo fue interpretado como una muestra clara de evolución. El informe remarcó que, en las últimas fechas, Colapinto viene recortando diferencias con su compañero de equipo, e incluso lo ha superado en ritmo de carrera y clasificación en varios fines de semana recientes.

Con un monoplaza que arrastra problemas aerodinámicos y de potencia, la única referencia interna válida dentro del box de Alpine es la comparación entre ambos pilotos. En ese contexto, Franco Colapinto se consolida como una de las mejores noticias para el futuro del equipo.

Cada fin de semana está más cerca de Gasly y entiende mejor cómo extraer el máximo del coche”, señalaron desde el entorno de Alpine.

Lo que viene para Alpine y el futuro de Franco Colapinto

Con solo dos fechas restantes en el calendario, el objetivo de Alpine es terminar la temporada sin daños y preparar la transición hacia 2026, año en el que planean un rediseño profundo del monoplaza bajo la nueva reglamentación técnica.

Por su parte, Franco Colapinto sigue ganando crédito dentro de la estructura. Según medios europeos, el argentino continuará en Alpine la próxima temporada, aunque no se descarta una cesión temporal si otro equipo busca sumarlo a su plantel principal.

En lo inmediato, el piloto bonaerense buscará cerrar el año con una nueva actuación sólida en el Gran Premio de Brasil, en Interlagos, donde Alpine espera mejorar su rendimiento.

El informe técnico lo deja claro: Colapinto fue el punto más alto del equipo en México, demostrando carácter, velocidad y madurez. Si su progreso continúa en esta línea, el futuro del argentino en la Fórmula 1 parece más prometedor que nunca.

