Franco Colapinto explotó tras el GP de México: "Peor no se puede ir" y apuntó contra Alpine

El piloto argentino de la Fórmula 1 , Franco Colapinto , vivió un GP de México para el olvido . Terminó 16° con el Alpine A525 y se mostró visiblemente molesto con la estrategia de su equipo , la falta de ritmo y el toque con Lance Stroll en la primera vuelta. “ Peor no se puede ir ”, lanzó con ironía tras bajarse del auto.

La carrera del Gran Premio de México 2025 fue una pesadilla para Franco Colapinto , quien no logró encontrar ritmo ni rendimiento en todo el fin de semana. Desde la largada, el argentino se vio perjudicado por un toque con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) , que lo obligó a poner una rueda fuera del asfalto y provocó un trompo que lo dejó en el fondo del pelotón.

A partir de ahí, la historia fue cuesta arriba. “ Hice 50 vueltas arrastrándome ”, dijo el joven de Pilar, visiblemente frustrado. Según explicó, las gomas duras no tenían nada de agarre , lo que hizo imposible mantener el ritmo de los autos de adelante. “La carrera se hizo eterna. No teníamos velocidad, ni balance, ni tracción . Fue una locura”, agregó.

El argentino completó la mayor parte de la competencia con neumáticos duros y recién en la vuelta 50 entró a boxes para colocar neumáticos blandos . “Ahí el auto mejoró, pero ya era demasiado tarde. Teníamos buen ritmo, pero no quedaba tiempo para recuperar posiciones ”, detalló.

El pilarense cruzó la meta en el puesto 16, mientras su compañero Pierre Gasly apenas logró un discreto 15° lugar, en una jornada para el olvido del equipo Alpine F1 Team.

Franco Colapinto, P16 tras un toque de Stroll en el inicio, 48 difíciles vueltas con neumáticos duros y un final con blandos a sólo 296/1000 de Gasly

— Circus F1 / Sergio Núñez (@F1SergioNez) October 27, 2025

Franco Críticas a Alpine y el foco puesto en Brasil: “Va a ser una fiesta”

Lejos de ocultar su malestar, Colapinto fue contundente al hablar del trabajo del equipo. “La estrategia no tuvo sentido. Estábamos perdiendo ritmo vuelta tras vuelta. Me avisaron muy tarde para entrar a boxes”, explicó el piloto de 22 años, que volvió a remarcar la falta de comunicación interna en Alpine.

Además, apuntó directamente contra Stroll por el incidente de la primera vuelta: “Nunca mira los espejos, siempre hace lo mismo. Me sacó de pista y me arruinó la carrera”. A pesar del enojo, Colapinto valoró haber podido completar la competencia: “Por suerte el auto no tuvo daños y pudimos terminar, aunque sin nada que rescatar”.

Con su habitual serenidad, el argentino ya piensa en lo que viene: el Gran Premio de Brasil, el 9 de noviembre, donde espera revertir la mala imagen de México. “Va a ser una fiesta, porque van muchos argentinos. Tengo muchas ganas de ir, de disfrutarlo con ellos y darles un buen resultado”, afirmó con entusiasmo.

Entre risas, cerró con una frase que se volvió viral entre los fanáticos: “Lo bueno es que peor no se puede ir”.

#F1 | @FranColapinto habló tras lo que fue la carrera y expresó sus sensaciones luego de culminar en la 16ª posición el Gran Premio de México.



— Campeones (@Campeonesnet) October 26, 2025

Un paso atrás para Alpine y un desafío enorme para Colapinto

El GP de México 2025 dejó a la escudería Alpine en una situación delicada. Sus dos pilotos quedaron fuera de los puntos y el equipo sigue sin poder encontrar la competitividad que mostró en tramos anteriores del campeonato. Las actualizaciones técnicas introducidas en Suzuka y Austin no dieron resultado, y las declaraciones de Colapinto dejan en evidencia el mal clima interno.

A pesar de todo, el argentino mantiene su mentalidad positiva. “Hay que aprender de los errores. Brasil es especial para mí, por la cantidad de compatriotas que van a estar alentando. Quiero disfrutar y demostrar que tenemos potencial para más”, declaró.

Con su estilo sincero y frontal, Franco Colapinto sigue generando repercusión dentro y fuera del paddock. Su autocrítica, su ambición de mejora y su compromiso con el equipo lo confirman como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la Fórmula 1, decidido a que su paso por Alpine sea solo el comienzo de algo mucho más grande.